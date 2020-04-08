武漢肺炎出現「拐點」 全球如何抗疫？

【撰文／宋紫鳳】

武漢肺炎近期迎來重大「拐點」時刻。不過，此拐點非是中國國家主席習近平此前「欽定」於4月的疫情消失之拐點，而是黨媒火力打造的疫情轉向之拐點——以猛烈勢頭從國內「轉向」海外，禍亂全球。

雖然歌頌習近平防疫戰功的《大國戰疫》一書已經下架，但畢竟牛皮吹破天，總要有個戰果才好交待。長於製造病毒的中共，人工合成一個拐點出來卻更顯駕輕就熟。於是，先由已然淪為中共海外黨支部的世衛組織宣稱，2月26日疫情出現拐點，即中國境外確診感染病例數字首度超過中國國內。

中共官媒造勢反守為攻

雖然世衛用中共造假數據與他國疫情數據比較毫無意義，但在中國國內卻大有用場，有了世字一號的背書，大小官媒群起鼓噪，將報導重點轉移海外，一方面大力報導海外疫情如何嚴重，一方面對國內疫情按住不報，於是中國疫情就這麼降溫了，武漢肺炎就如此拐點了。

於中共而言，疫情雖未消失，拐點意義重大。其一就在緩解危機轉移視線：之前倍受輿論譴責的中共，終於可以鬆口氣，全世界都後院起火，哪裡來的功夫再緊盯中共。

其二則是趁火打劫名利雙收。官媒報導著力打造中共解救世界的新形象，諸如「派出醫療專家組支援伊朗」、「浙江產神藥出口義大利療效顯著」。且不論在中國疫區醫療系統幾近崩潰的情況有無能力對外支援，只說所謂「浙江神藥」，正是先前美國人無償送來，卻被中共拿去搶註專利的瑞德西韋，何況此藥的臨床實驗還未結束，何時輪到中國人服用更是遙遙無期，卻已先行生產並遠銷義大利。而中共極力將自己打造成為全球抗疫領跑人的同時，更是名利雙收。

其三則是反守為攻甩鍋美帝：自武漢肺炎失控以來，中共內部一直上演推委責任的甩鍋大戲。現在，疫情傳播全球，中共索性將甩鍋大戲與反美大業合二為一，先由鍾南山發表「疫情首先出現在中國，不一定發源在中國」的怪論，進行輿論鋪墊。之後，由新任外交部發言人趙立堅發出病毒系由美軍帶到武漢的驚悚推文，此文一出，盡顯趙家底線無極限，趙姓發言人果然不白姓趙（造謠）！

全球抗疫的另一種思考

事實上，看清中共劣跡之後，中國乃至全世界民眾如何抵抗疫情，才是亟需探討的問題。全球抗疫方式，主要以減少接觸機會以及重視環境消毒兩類為主。除此之外是否還有良方？

隨著武漢肺炎向世界各地蔓延，按中國儒家思想或傳統中醫理念，世界範圍的疫情是由邪氣所致。這個邪氣之源又是甚麼？換言之，人們要如何從根本上抵禦疫病？

在探討這個問題之前，不妨先就全球疫情之近況做一小結。武漢肺炎在全球肆虐，已攻陷一百多個國家和地區，其中疫情最嚴重的，除中國外，則為義大利、韓國，伊朗。相反，防疫情況最理想的，要算台灣與香港。

縱觀全球疫情，眼光敏銳的觀察人士發現了一個規律，即如台灣立委王定宇受訪時所說：「武漢肺炎爆發後，更突顯與中共走的越近的國家越倒楣。」對照各個疫區，發現情況的確如此。韓國方面，文在寅政府較以往韓國政府政治風格更顯親共。特別是在薩德飛彈部署上的反覆態度，突顯文在寅政府在中共壓力下，對北韓態度也更為軟弱。再看伊朗，眾所周知，中共因向伊朗提供核武器技術，進行軍火交易，從伊朗進口石油等，成為美國對伊制裁的最大障礙。至於義大利，則是G7成員國中第一個，也是唯一一個與中共發展「一帶一路」的國家。

誠然，關於「越是親共的國家疫情越重的說法」，不少報導在提出這樣的觀點時，是基於傳播途徑或某種人為因素而言。如韓國疫情的出現是未能及時切斷與中國的出入境往來。伊朗疫情的源頭被追溯至聖城庫姆，那裡有眾多中國支持的基礎建設，這些中國工人和技術人員被指為病毒傳播源。至於義大利，其生產重鎮普拉托是世界諸多著名品牌的加工地，而當地諸多工廠老闆員工都是溫州人，以至所謂「義大利製造」，實則為「中國加工」。普拉托鎮上的溫州人被認為是將病毒帶入義大利的人。

所以，有人說這場疫病與其說是天災，不如說是人禍。但是，換一個角度看，所謂天災與人禍的界定真的存在嗎？其實，物質層面的任何表現，其實都是與精神層面的狀態有著深層關聯的，甚至可以說，是精神層面的相應狀態，決定了物質層面的各種表現，這其中也包括了所謂的人為因素。

《後漢書》中有句話：「妖、孽、禍、痾、眚、祥，皆其氣類。」意思是說，物質層面出現的妖孽、人禍、疾病、災難、祥瑞都是精神層面的氣所導致的。所以這場世界範圍的疫情，按中國古人的觀點看，其種種人為因素或人禍表現的背後，與中共這樣一個禍亂天下的邪靈走得太近，以至精神層面上正氣不彰，邪氣侵體，才是物質層面上疫情迅速傳播及惡化的根本原因。換言之，誰在精神層面上與中共邪靈更近，誰在物質層面上被武漢肺炎感染的機率就更多，自身的免疫力也相應更弱。

遠離疫情的正面示範

誠然，如果從物質層面的人為因素來看，台灣與香港都採取了一系列切實有效的措施來防止疫情傳入。特別是台灣，此次抗疫成果全球獲讚不再贅述，但從精神層面上看，防疫成功的台灣、香港都有著與中共保持距離的特點。

在香港，雖然林鄭港府完全是中共傀儡，但在反送中運動中，廣大香港民眾因早已看清中共之邪惡而在心中做了選擇，並落實於行動上，打出「天滅中共」的旗幟。而在台灣，雖然相當數量的台媒被中共染成紅媒，但在台灣大選過程中的反中共滲透聲浪中，台灣的民意已經做了遠離中共的選擇。

可以說，遠離中共邪靈是台灣人與香港人在精神層面、意識形態層面上的選擇，所以在物質層面上亦呈現出相應狀態，那就是在這場無孔不入的疫情之下，台灣、香港如得天佑，成功防疫。

此外，美國總統川普近來的一項防疫大招，或從側面印證了精神對物質的決定作用。這就是將3月15日宣布為祈禱日，號召美國民眾在疫情之下向神虔誠祈禱。川普在他的推文中說美國「是一個在不同的時期向神尋求保護和力量的國家」。在世界進入5G時代的今天，在崇尚健康飲食、熱衷太空計畫的川普看來，科學的生活方式和世界觀，與由傳統信仰、神學思想、傳統價值觀等構成的精神領域並無衝突。相反，科學可以不斷發展，汰舊更新，而精神層面上的傳統價值觀、對神的信仰、道德觀念、意識形態等等內容，卻是永恆不變，不能背棄的。

面對這場疫情，無論是在既無疫苗、亦無專治藥的當下，還是在疫苗成功開發、專治藥世界普及的將來，我們都要標本兼治才能根本有效。遠離中共，方能邪亂不生。

本文摘自《看》雜誌第210期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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