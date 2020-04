中國疫情面臨「五大斷裂」

【撰文/金雨森】

武漢肺炎肆虐中國,像一把大關刀,重重地向中共統治政權砍下去,使中國政府面臨前所未有的統治危機。中共可以用美麗數字對外掩飾真實的死傷人數,可以用激烈的手段控制人民言行,但卻無法抹滅對老百姓造成的傷害,一步步斬斷自身的統治根基。

而當疫情蔓延全球之際,美國總統川普連日稱病毒為「中國病毒」。《華盛頓郵報》則在3月19日刊登了一篇題為〈不要因冠狀病毒指責中國──應該怪中國共產黨〉(Don't blame "China" for the coronavirus — blame the Chinese Communist Party)的英文評論,專欄作家喬西‧羅金(Josh Rogin)在文章中表示,中國人民也是這次事件受害者,應該稱之為「中共病毒」(CCP virus)更準確,「而且這樣只會冒犯到那些罪有應得的人」。

隨著疫情擴散,中國近期已產生了五種類型的「斷裂」現象箭指中共,值得觀察與深思:

熔斷

在金融方面,美國股市在3月的兩週內碰到三次熔斷,而中國股市也遇到黑色星期一。3月16日,中國三大股(上海、深圳、創業板)股票指數爆跌,其中,暫時無法在主板上市的第二股票市場──創業板股票跌最深,其中的科技股更是全面崩盤。香港宏高證券負責人梁傑文在接受《珍言真語》專訪時表示,中國股市雖然與美國股市相比跌幅較小,但未來受到歐美股市的骨牌效應影響,加上國際需求下降,中國出口將變得困難,預計在未來4、5月會出現「補跌」,屆時可能跌得比美國「更加急、更加快」。

中國大量資金也持續淨流出,肺炎疫情風險也使得更多投資人撤離風險資產,轉向安全資產避險。中共央行數據顯示,外匯儲備連增兩個月後轉為下降,2月底外匯儲備較上月下降87.79億美元,減至3.1067兆美元,顯示外資持續流出中國。

斷鏈

在產業方面,中國先前因為中國各地封城關係,各家工廠停工、停產、停止出貨,導致全球產業鏈面臨斷鏈與重組的壓力。近來,中國境內工廠已陸續復工,中共國家發展改革委新聞發言人孟瑋3月17日表示,中國除了湖北省外,大部分省市復工率均超過九成。以中國汽車工業為例,據《證券日報》消息指出,汽車業在3月中已就復工九成、員工返崗率七成、復產率有四成。

但《財訊》3月18日報導指出,中央聯合檢查組是以「發電量」來檢核復工率,即發電率等同於復工率。「上有政策,下有對策」,各地方政府為了「達標」,要求民間企業復工,只好機器全開、燈全開,出現工廠「空轉」的怪現象。換言之,復工不見得復產,復產也不見得回到全產能狀態,也得隨時擔心武漢病毒人傳人,讓疫情復發,使得工廠再度陷入停擺。

基於中國受疫情影響停工停產,以及海外市場疲軟,瑞銀首席中國經濟學家汪濤3月初發布最新報告,將原本今年中國經濟成長率從4.8%大幅下修至1.5%。《彭博社》更進一步指出,即使中國開始穩定復工復產,全球受武漢肺炎疫情影響,中國海外市場需求下滑,出口訂單及進口供應減少,物流運輸困難,資金周轉不易,中國中小企業可能將難以撐過3、4月,恐怕得面臨全球產業鏈持續斷裂狀態。

斷糧

中國糧食也面臨很大挑戰,一方面中國民眾因武漢肺炎恐慌購物、搶購物資,同時非洲豬瘟和禽流感的威脅也還沒結束,近來又有秋行軍蟲和蝗蟲侵襲,導致肉價等民生消費高漲。如果這些危害沒有得到適當排除,恐爆發更嚴重糧荒。

3月初,中國國務院副總理孫春蘭到武漢市青山區以及江漢區視察社區疫情防控,中國央視播出物資充足的畫面,蔬菜、米都不缺。沒想到影片背景卻傳來民眾高喊:「假的,全是假的!」戳破了中共的謊言。武漢肺炎不僅使民眾瘋狂搶糧食、搶物資,也使得物流運輸變得困難,許多豬肉品、牛肉品停頓在港口無法及時運送。

非洲豬瘟疫情也未停歇,《紐約時報》報導中國某戶人家從事養豬的慘狀,該養豬戶表示,今年一樣養不出豬來,因為豬隻在去年全死了,根本就沒法做生意。中國國家統計局的數據顯示,今年2月,豬肉價格比去年同期飆升了135.2%,漲幅創下歷史新高。同時,在湖南和四川境內禽流感又出來作亂,迫使當局在肉價不斷攀升的情況下,又撲殺了2萬多隻家禽。

一波未平一波又起,中國農業農村部月初已證實,去年入侵中國的秋行軍蟲,已在雲南、廣東、廣西、福建、四川、貴州、江西、海南等8省出現成蟲,並可能繼續隨西南氣流飛往長江流域。同時,中國國家林業和草原局3月初發出緊急通知,表示沙漠蝗蟲將進入雲南、新疆、西藏,並警告蝗災可能延燒到6月。兩大群外來昆蟲過境中國西部及華南地區,將對中國水稻、玉米、甘蔗等主要糧食及經濟作物造成嚴重危害。

斷網

在資訊方面,中共加大力度封鎖消息。除了武漢封城後,中國部分區域出現斷絕網際網路及斷電外,中共國家網際網路資訊辦公室去年底頒布的《網路資訊內容生態治理規定》已經於3月1日起施行。新法規對網路言論採取更嚴格規範,對疫情真相進行全面封殺。據《紐約時報》報導,為了封鎖真相,公安甚至會破門而入,親自去逮捕在網路上「提出問題的人」。

在一片「中國好聲音」的和諧表面下,中國人民自主自救,不斷發布真實消息,與官方「貓捉老鼠」地做對抗。在「吹哨人」李文亮醫師過世後,中國《人物》雜誌3月在網上發布「發哨子的人」,該雜誌採訪武漢中心醫院急診科主任艾芬的感受與經歷,並揭露中共當局對疫情的隱瞞和壓制。即使該文隨即遭刪除,但在中國網友的接力下,「發哨子的人」以不同的字體版本不斷「復活」,包括用中國傳統書法、表情符號、摩斯密碼,甚至「火星文」等富有創意的方式重構了對艾芬的報導,並在中國社交媒體上反覆進行轉載,躲避網路員警的審查。

斷共

在民心方面,越來越多民眾發現中共根本就是謊言治國,罔顧老百姓死活。他們在了解武漢肺炎真相中,清醒過來,毅然決然退出共產黨,截至今年3月已經累計有3.5億的中國民眾退出中共黨、共青團及少先隊。

來自上海、化名「陳清醒」的民眾在退黨網站上發文說,他當中共黨員快20年,屢受共產黨的迫害,抄家、三反、五反等都有份,看過中共多少醜事劣徑。而「今年武漢疫情期間中共的所有醜惡嘴臉一覽無餘,讓人髮指!我忍無可忍」。陳清醒隨即聲明退黨,斬斷與中共的一切牽連。

中國發生如此嚴重的瘟疫,大批民眾性命危在旦夕,官方卻仍極力掩蓋與粉飾太平,已經到了天理難容、人神共憤的地步。而世界上武漢肺炎嚴重的地方,也都是與中共關係密切,或聽信WHO謊言的國家。美國學術期刊《外交政策》一篇題為〈對中國警惕使台灣成為防疫典範〉(Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story)的文章,表明了「不相信共產黨」才是台灣此次防疫成功的關鍵原因。

多行不義必自斃。中國民眾往年不斷被中共洗腦「厲害了我的國」,經武漢肺炎一刀,熔斷、斷鏈、斷糧、斷網、斷共,這「五斷」使中共統治神話破滅,中共統治根基遭斬。中國是「中國人民」的中國,不是「中國共產黨」的中國。中國人民唯有真正認清並正視共產毒瘤對中國的傷害,才能真正享受自由、安全與財富。

本文摘自《看》雜誌第210期,更多內容請見http://www.watchinese.com

