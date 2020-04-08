武漢肺炎的經濟學分析（二）

【撰文／樊家忠】

台灣從疫情剛發芽的1月份開始，台灣政府與民間都處在草木皆兵的狀態，政府的防疫團隊也是採取滴水不漏的防疫策略。

但3月份歐美疫情開始惡化時，我們卻觀察到很多國家似乎對武漢病毒不那麼緊張，防疫工作緩慢而且相對鬆散。這些政府的警覺心也不夠，多半都是等到社區感染發生了之後才開始積極防疫。

為甚麼這次台灣人警覺心這麼強？原因可能有很多，例如對中共的不信任。另一種說法認為台灣人比較怕死，一點風吹草動就神經緊繃。從經濟學的觀念來講，就是台灣人比較「風險趨避」（risk-averse），為了降低風險願意付出比較高的代價。

但是，為甚麼台灣人比較風險趨避？這是民族特性還是環境因素使然？

被嚇大的台灣人？

經濟學有一個「背景風險理論」（background risks theory）。由於資訊有限或者各種不確定性，任何一個人在做決策時往往都需要承擔各種風險。風險可以分為內生與外生兩種。外生風險是那些個人無法控制的風險，例如天災；內生風險則是個人可以調節的風險，例如投資組合。

背景風險理論認為，當一個人面對的外生風險提高時，他會降低內生風險來因應，因此就表現得比較風險趨避。

跟一般的承平國家不同，台灣人長期受到中共的文攻武嚇，以及各種滲透、分化、統戰等威脅，等於全民都承擔著一個巨大的外生風險。2019年台灣人經歷了亡國感破表的一年，就是這個外生風險的體現。

所以台灣人不是天生就怕死，很可能是因為台灣長久以來面對中共這個外在風險，所以對其他風險比較在意，因而會採取行動降低可以掌握的風險。

台灣防疫的績效如何？

另外一個最近常被討論的問題是台灣政府防疫工作的績效。雖然可能多數人都覺得台灣算是當前防疫的模範生，但也有很多人持不同觀點。例如沈富雄就在臉書上主張：「台灣防疫成績亮麗，不過其他華人集結的地區如香港、澳門、新加坡也沒有大流行，而且他們並沒有大動干戈。」

沈富雄的意思應該是說：台灣的防疫成績很好，但付出的成本太大，還不如星港等地有效率。

台灣人常常會評估政治人物的「政績」，覺得某某市長做得好、某某委員表現差。但大多數這些評價常常都是意識形態的反應，例如多半藍營的支持者覺得馬英九的政績好，蔡英文則很差；綠營支持者則相反。

任何的評價都需要一個比較的基準（benchmark），基準不同，評價的結果就會不同。例如你將某個女性的外表跟林志玲比，應該很難比，但如果將基準換成如花，評價會完全不同。

教授的實驗

然而，好的比較基準應該如何選擇呢？有沒有一個客觀的標準來選擇這樣的比較基準，以致於我們不會總陷於主觀上的爭辯？

哈佛大學教授Gary King曾經用了一個「麥片粥」的實驗對這個問題提供了一個答案。他問學生：「大家早餐吃的麥片粥裡面的鐵質，跟一根鐵釘裡的鐵質是否一樣？」許多學生覺得「不一樣」，但也有很多人「不太肯定」。

他於是打開一包「營養成分表」上面標示含有鐵質的麥片粥，給每位學生發一撮，然後叫學生磨碎。之後給每位學生發一片磁鐵，讓大家試試看能不能從磨碎的麥片粥吸上甚麼東西。結果每個人的磁鐵都吸上了一些碎屑，大家於是都認為麥片粥裡的鐵質跟一般的鐵無異。

但實驗還沒有結束，事實上重點才要開始。教授接著問學生：「你們怎麼能確定那些被吸起的碎屑是鐵呢？也許是其他物質，或者是靜電造成的附著也說不定？」問題一出，學生愕然。

為了提供解答，教授拿出了一包同廠牌做的麥片粥，這款營養成分跟第一包完全一樣，但是不含鐵質。教授將這第二包也分給同學磨碎，然後用磁鐵測試，結果甚麼都吸不上來。

控制組很重要

第一包跟第二包麥片粥分別是「實驗組」與「控制組」。一個好的控制組應該跟實驗組完全一樣，除了那個我們想要評價的因素（鐵質）之外。

現在回到防疫這個問題上來，要評價台灣的防疫表現，必須要有一個控制組。然而，像麥片粥那樣的理想控制組是不存在的，退而求其次應該是找跟台灣「接近的」國家。一個次佳的選擇是亞洲四小龍，因為地理位置都接近中國，都跟中國有密切經貿往來，而且所得水準沒有相差太遠。

截至3月21日下午，台灣確診153個病例，香港273，新加坡385，南韓8,799。既使不考慮人口比例，台灣目前的表現都是最傑出的。

至於防疫成本，這很難估算，但台灣直到目前沒有關閉學校、沒有關閉工廠、也沒有封城，這些措施目前已經廣泛在歐美實施，並對經濟造成巨大的傷害。

本文摘自《看》雜誌第210期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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