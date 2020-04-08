時尚風格創業家浿機 打造使用者體驗至上的網站

【撰文／曾允盈】

在時尚界頗為知名的浿機，是少數能進入國際時裝週的台灣時尚部落客。「好的網站要讓使用者有一個好的體驗。」身為少數擁有編輯、攝影團隊的時尚部落客，浿機和不少知名品牌合作企劃內容，希望帶給讀者越來越好的體驗。

在時尚界頗為知名的部落客浿機，是少數能拿到國際精品品牌Gucci、FENDI等秀卡，被邀請進入國際時裝週的台灣時尚

名人。

浿機笑稱自己是時尚創業家，早在2013年就開始創業，架設人生中第一個網站「The Gallery」，在線上販售赴日採購的居家風格用品。可惜撐了三年左右就結束營業，除了因為七年前大家還不太關注生活家飾外，也因「The Gallery」網站讓她心力交瘁。

關鍵1》慎選架設網站公司

經營自媒體網站超過十年時間，對如何用內容深度和讀者溝通很有想法的浿機，坦言慎選網站架設公司非常重要。當時第一個網站花了六位數預算，卻做不出她要的功能，只換來Wix.com套版的網站，上架新品甚至不能從新到舊自動排序，每張照片和文字還需手動調整，使用者體驗很差勁。「真的覺得被騙了，只好當作花錢學經驗。」

有了這次教訓，浿機更懂得慎選網站架設公司。她給初創業者的建議是，多找幾家做比較，並仔細觀察對方的作品集。因為美感相對主觀，也很難形容，用作品集可以判斷符不符合自己的審美觀，也能看出對方幫其他品牌做過的網站功能是不是自己所需。此外，業主對網站不能一竅不通，和網站公司溝通起來才有利多，也才能提出明確的需求。

電商的網站很考驗邏輯，哪個步驟或環節錯了，例如結帳時顯示的不是折扣後的金額，就很尷尬；又如消費者容易卻步的登入會員環節，可以考慮簡化。這些都必須業主自己先有想法，「平常也可以多去參考好用的網站介面，提出來和網站公司討論。上線前也要多找幾個人測試，收集使用者反饋。」浿機建議。

關鍵2》用網頁「傳遞理念」與「延伸品牌」

不只是浿機的個人網站，她想打造的是「PUPUPEPE」這個品牌，提供生活風格、時尚穿搭的建議。「希望讀者和我一起成為時尚生活家。」浿機侃侃而談，從在日本當交換學生，到英國的碩士生涯，再回到台灣成為上班族，輾轉三地的生活雖然挑戰不斷，不變的是她每到一個新的地方，都喜歡用文字記錄文化和時尚生活，從無名小站寫到自架網站，累積不少忠實的讀者。

「不少人看著我成長，同時我也和他們互相勉勵。」對浿機而言，創業是現在進行式，「我想帶領大家看到另一種美好生活的想像，同時也能落實到自己的生活。」

網站是理念的傳遞，也是品牌的延伸。2015年浿機和網站公司「路老闆」合作架設「PUPUPEPE｜浿機的時尚風格網站」，讓浿機的文字有了完善的歸屬。這個純內容型的網站，可以說是個人的網誌，以時尚筆記、個人風格、關於我等架構組成。2017年網站更新改版，加入電商功能，販售時尚單品。目前的商業模式主要是接案，身為少數擁有編輯、攝影團隊的時尚部落客，浿機和不少品牌合作企劃內容。

2015年和「路老闆」合作時，對網頁有很大期許的浿機，已先把網頁架構大致上整理出來，包括每一層的內容和頁面的跳轉，也提供視覺範例和自己的LOGO。「網頁不需要加太多複雜花俏的裝飾，以簡約的線條為主。因為內容型網站的目的，是想讓大家有良好的閱讀體驗，舒服的視覺氛圍很重要。」浿機強調。

網頁設計師將PUPUPEPE打造成以黑色、灰色、金色為主色調的網站，金色字代表有連結，能點進去看文章，再用斜線去做內文的分隔。網頁相對簡約，能突顯豐富多樣的文章內容。

關鍵3》不同社群需導流回到網站

累積至今，PUPUPEPE共有約5,700萬人次瀏覽，日瀏覽次數約6,000至8,000次。對浿機而言，網站是重要的資產。她同時經營臉書、IG、YouTube，因為社群演算法時常改變，最重要的資源還是要在網站上累積，所以社群都以連結回網站為目的。目前網站的流量來源，六成來自臉書，約兩成是網站RSS（Really Simple Syndication，網站管理者可以把網頁內容傳給訂閱戶），另外兩成來自IG連結。IG目前追蹤人數超過17萬，每則貼文約有2萬人瀏覽。

浿機分析道，YouTube受眾最年輕，目前影片多拍居家風格、room tour類型，包括改造房間、收納技巧等；IG年齡層則再上升兩、三歲，男性粉絲比例提高達三成；臉書受眾的年齡層又再高兩、三歲，只有一成是男性，九成為女性。

雖然想用不同媒介吸引不同受眾，最終目的還是希望可以整合起來，打造品牌網站，讓大家記得PUPUPEPE。浿機始終認為要長久經營就靠內容，笑稱「好的自媒體經營者要一直用腦」，堅信文字可以做深度的溝通。PUPUPEPE網站的文章大多上達千字，從標題到內容都經過規劃設計，更經常看到她背著單眼相機穿梭各種時尚場合的照片，在部落客中獨樹一格。

關鍵4》經營SEO標題嵌入關鍵字

和「路老闆」合作之後，浿機意識到SEO（搜尋引擎優化）的重要，在內容的規劃上，更關注讀者喜歡甚麼。「在設定內容之前，我們會去Google Trends搜尋，找到一般人最喜歡的關鍵字，把關鍵字埋在標題裡。」浿機舉例，網站有一篇文章〈膩了西裝外套？穿上從沒嘗試過的中性穿搭風格！實搭度超高的襯衫外套〉，主要是講襯衫外套，但「襯衫外套」是讀者很少搜尋的關鍵字，所以她在標題埋入「穿搭」、「西裝外套」，增加能見度。

去年結婚的浿機，因為婚禮辦在戶外，與讀者分享的婚禮場地文，點擊率創新高。她將標題寫成〈婚禮，要辦成自己最喜歡的樣子：8個我研究過的夢幻戶外婚禮場地，不出國也可以〉，特別加上「婚禮，要辦成自己最喜歡的樣子」一句，營造讀者的共鳴感，也塑造出品牌獨立、有想法的個性，寫出內容上的差異。

浿機強調，「要把讀者帶入某個情境，不是自己在說自己想講的話。」將熱門關鍵字埋入標題，打造文字的情境，可讓讀者看到真正有興趣的內容，也可增加SEO的排名。

俐落短髮是浿機不變的形象，想法多變的她，正在規劃下個階段網站的更新。「我的重心都放在使用者身上，內容網站本質上就是要讓使用者看到他想要的東西。如果受眾今天想要了解品牌，那網站就要明確傳遞品牌風格；如果是內容網站，讀者看到某個標題點進文章，標題文字和圖片就要完整呈現文章的核心概念。」她總結道：「好的網站，就是要讓使用者有一個好的體驗。」

本文摘自《看》雜誌第210期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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