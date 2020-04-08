歐式飲品Indie Drinkster 打造確立品牌風格的獨特網站

【撰文／楊戎真】

傳統產業從線下轉戰線上，應該自建官網還是平台上架？建官網要選擇套版還是客製化開發？以「Indie Drinkster」作為品牌名稱的李嘉豪表示，公司草創之初就是希望打造一個國際化的品牌，因此決定自架官網，並且捨棄套版。

「線上銷售」幾乎是當代行銷的鐵律，不論是直接從電商起家或是由實體店面轉戰線上，不少企業選擇將商品在電商平台上架而非自建官網。畢竟搭著平台的基礎與優勢，可省卻官網建置的時間與成本，以及後續為吸引消費者、累積流量、建立信賴等的長期抗戰。

然而上架平台雖然省時省力，但平台費、品牌認同、大數據無法掌控等，均是企業的痛。創業之初就選擇自行打造官網的「歐德佳貿易有限公司」負責人李嘉豪表示，企業主欲自建官網，必須很清楚自己的目標，並評估是選擇簡單的套版還是客製化。而長期來看，他認為客製化官網，更能夠節省人力與時間成本。

關鍵1》為何決定自架官網，捨棄套版？

歐德佳自歐洲引進飲品，並以「Indie Drinkster」作為品牌名稱。其官網風格獨特，乾淨、簡約的頁面，將歐洲意象與台灣在地氛圍以及年輕人喜愛的文青風相互融合，頗獲好評。李嘉豪表示，公司草創之初就是希望打造一個國際化的品牌，因此決定自架官網，並且捨棄套版。

網站的架設並非只是功能與技術面的考量，除了視覺、體驗上要符合品牌的核心理念外，功能也有很大差異。李嘉豪認為，越能符合企業SOP的客製化功能，雖然架設成本較高，卻可能在未來創造更大效益。

具體來說，李嘉豪自建官網時，乃基於以下考量：

1.創建品牌，而非只是代理商。目前Indie Drinkster代理了40多家飲品，由於希望消費者將其視為品牌而非只是代理商，李嘉豪認為，唯有透過創建自己的品牌與通路，才能讓消費者記得「Indie Drinkster」而非其所代理的某個產品。這樣的考量與其創業前的經驗有關。李嘉豪過去任職的公司曾經代理很多品牌，但暢銷商品容易產生代理權轉移，造成辛苦的成果讓別人坐收漁利。

2.希望品牌形象有質感且獨特。李嘉豪認為一般的套版給人便宜的感覺，加上Indie Drinkster的網站需求十分複雜，從訂貨開始就有太多細節的選項要顧及，包括售價的區隔、飲品是否含酒精的區隔等。且台灣法令禁止個人在網路上買酒，一些相關技術不容易克服，套版無法解決這些問題。

3.預計企業將邁向國際化。Indie Drinkster長期的目標包括前進日本、韓國、中國上海等市場，線上化很重要。

4.自動化線上管理系統。李嘉豪希望能夠掌控經營管理所有的細節，且每件事、SOP、全自動流程等都能線上化，最終達到「被動」，也就是「不用出去找客戶」，就可讓客戶自己上門的效果，以減少人力。

關鍵2》確立品牌的定位與風格

網站的設計與外觀，也就是視覺風格的呈現，很大程度上取決於品牌定位。Indie Drinkster建網之初已有很明確的想法，李嘉豪不諱言「想要跟別人做得不一樣」。首先在產品選擇上，引進一些如薰衣草汽水、泡泡松氣泡飲、小黃瓜汽水等特別的無酒精飲料，也決定產品不進超市，「因為進了超市，就不特別了。」

因此，Indie Drinkster網站的視覺訴求包括「從歐洲到亞洲」（From Europe to Asia），必須帶有外國風；其次由於產品的TA（目標客群）主要為年輕女性，網站希望塑造出動態（dynamic）、年輕的感覺；此外，李嘉豪還希望產品有「貼近生活」的感覺，呈現出真實、簡單、可以負擔得起的一種生活型態，「我常說我不是在賣飲料，而是將不同的視野介紹給我們的年輕人，例如柏林的生活是怎麼樣的。」

強調上述感覺後，李嘉豪也認為商品必須與台灣的消費者產生連結。基於嚐鮮的心態，台灣的消費者也許會想嘗試國外的產品，一旦新鮮期過了，往往就不再吸引他們。李嘉豪希望消費者一直喜歡Indie Drinkster，「會不斷地來消費」，因此需要創造一個連結點，「要有一座橋連結到台灣。」

綜合上述想法，Indie Drinkster網站呈現出以黑白為基調、大方塊幾何圖形色塊的整體架構，產品照片則委由攝影師拍照，捨棄各家廠商提供的照片，以形成統一的風格。整體網頁看起來乾淨、簡潔，並且搭配一些具台灣意象的插圖，包括台灣黑熊、101大樓、摩托車等，強化在地的連結感。

李嘉豪表示，自架網站一定要有自己的想法，「很清楚自己要甚麼風格」，除了參考相關設計外，與設計師的溝通也很重要，以便做出符合需求的視覺設計，包括企業識別（Corporate Identity，簡稱CI）、圖像、字體、色調、插圖等。

▲相較舊網（上），Indie Drinkster新網（下）更為簡約、成熟。Indie Drinkster提供

關鍵3》網站是一個不斷進化的過程

Indie Drinkster第一版網站於2016年4月推出，2019年進行改版，至2020年推出第二版。李嘉豪認為，做網站是一個過程，並非做好後即不再改動。初期基於預算考量以及礙於經驗有限，很多功能不盡完善，經營三年後則進行了一個較大的改版。

相較第一版的網站，李嘉豪覺得第二版更為成熟、大氣，「想要呈現的是做了三年，我們長大了。」由於過去網站資訊較少，沒有甚麼互動感，第二版因此增加了與消費者的互動，如「我想你會喜歡」這樣的項目，連結的內容可以是調酒的配方、無酒精汽水介紹或是廠商故事介紹等。

除了視覺效果，李嘉豪認為改版後「功能的提升」更為重要。目前Indie Drinkster官網後台的功能更加完善，涵蓋首頁設定、產品管理、訂單管理、會員管理、網站管理員、權限管理、網站資訊等，每個大項底下再分細項，且不少功能大都更為節省人力與時間，諸如過期設定、折扣、已售出、新品貼紙等。

李嘉豪舉例，舊版網站如折扣訊息、已售出或新品等標籤，需要手動將資訊貼上產品圖後再上傳，「如果有十個新品，過去花一天都不夠。」新版則透過後台勾選，產品圖上即可自動出現折扣、新品等貼紙。

由於新版網站整體功能越來越齊全與自動化，能處理的訂單量也越來越多，過程卻越來越迅速，且減少人工書寫的錯誤，可以節省更多時間，避免人力的浪費。

李嘉豪認為，建置網站時，業主多半很希望網站能解決所有問題、滿足所有需求，但很顯然不太可能。礙於預算或經驗值，網站通常無法一次到位，「網站不是做好後就永遠這樣了，要願意投資時間跟金錢，不斷地改善。」他強調，很多人一談到架網站，就是要求低價，「這是錯誤的想法，想要好又便宜是很難的。」雖然追加新的功能或做修正、改動，都需要增加預算，但一些必要改善不但能提升效能，也能節省大量人力、時間成本，因此，「網站的優化很重要。」

企業如果要自架官網，李嘉豪總結自己的經驗建議道：「首先一定要很清楚自己要甚麼，對自己要誠實，不要不切實際；第二要清楚自己的目標客群，了解他們，知道他們的行為模式，且想辦法讓他們喜歡你。」另外則要找可信賴的架網公司，尤其對技術不了解時，很可能支付了不相應的價格，且做出來的成品優劣不一。他建議決定合作前要多溝通、多了解，決定後則要相信對方。

本文摘自《看》雜誌第210期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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