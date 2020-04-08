企業架設官網 該避開哪些迷思？

【撰文／曾允盈】

網站是品牌意識的展現。一路伴隨台灣網路產業成長的林宏指出，好的網站就是要不斷「提升能見度」，增加行動裝置易讀性、優化網頁架構設計、加強內容策略及關鍵字布局，讓網站能夠根據消費者的意圖，在不下廣告的情況下增加自然流量。

企業數位轉型或想在線上開店，首先都是想「擁有自己的網站」。網站就像品牌的入口，消費者如果找不到這間公司的相關資訊或專屬頁面，可能會直覺認為這家企業不存在。品牌和網站的關係早已是每個業主的必修課。

必修課1》第一步抉擇：外包架網 vs. 電商平台

無論電子商務或架設形象網站，初創時期業主會猶豫：該使用電商平台或委託網站架設公司？

就讀大學時就開始接案、2015年成立「路老闆有限公司」，創辦人林宏至今有20年網站設計經驗。「路老闆」目前有一位產品經理和一位視覺設計師，搭配自任網站工程師的林宏，致力為業主量身訂做客製化網站。林宏表示，剛接觸網路開店的團隊，通常不會在一開始就投入過多心力或預算在網站架設。先到電商平台申請開店，了解電商基本流程，解決最麻煩的金流、物流，是新手的最佳方案。

但是當企業成長到某個階段，希望透過網站SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）吸引更多潛在顧客，或有更完善的網站功能需求時，就會發現電商平台有許多限制和瓶頸，不敷使用，「再怎麼改裝也很難把卡車改造成保時捷。」林宏表示，下定決心且明白目標，是業主來找「路老闆」的第一步。

▲路老闆多元的營業項目。網路擷圖

必修課2》你也該避開的架站誤區

與「路老闆」合作兩個網站的酒類品牌Indie Drinkster創辦人李嘉豪表示，好的網站架設團隊，能在業主還沒有講出需求時，就馬上點出網站問題。對林宏而言，架設網站力求客製化，經驗則是模組化的助力。

「我們有很高的溝通成本。」林宏會用約莫一小時時間，溝通業主的「需求清單」，「網站大致分為形象網站和購物網站，大部分客人沒辦法直接表明自己的需求，甚至有些連要不要有購物功能都不確定。」

林宏表示，無法評估時，他會建議客人先把初步想到的需求列下來，待網站架設公司列出費用後，通常業主會因為預算問題或執行時間，知道不可能在第一階段全部達成，開始刪除某些細項。

業主初期的盲點，通常是不明所以地要求複製同業某些功能。此時林宏會了解對方喜好，例如是因為網站的視覺設計還是功能需求，以便打造真正符合業主理想的網站。此外，初設網站的客戶也常出現「想要不代表需要」的情況。林宏舉例，曾有客戶來找他做英文教學的網站，希望以絢麗的動畫提高網頁的停留率，但是路老闆會為客戶分析，這類實用導向的網站花太多動畫費用，不僅高成本且效果有限。

「路老闆」產品經理李佳玲也提到，業主容易在新增網站行銷模組時，一次列出太多清單，甚至詢問網站架設公司哪些行銷方案適合自己？當行銷策略還不明確之前，就倉促先修改網站功能，最現實的問題除了花費太高，也對銷售不一定有幫助。「我會先反問業主，曾經操作過哪些行銷模組？用過才知道適不適合，也知道會不會用、有沒有帶來銷售成長。也會詢問他，哪些模組使用最頻繁？如果花五萬塊做一個一年只會用一次的模組，明年就不使用了，就非常可惜。」

網站必定是經過「使用者體驗」之後再反饋修正，因此許多業主會先上線使用一陣子，發現需要新增哪些功能，或有甚麼不好的部分再進行修正。

必修課3》商業流程想好了嗎？

「架網站不只看技術，要對客戶的商業流程非常熟悉。」對林宏而言，絕不是客戶提出哪些要求都要使命必達，「我們會了解他的商業模式之後，量身打造適合的網站。」

例如Indie Drinkster想打造一個年輕都會感的網站，2019年初李嘉豪將需求列出來，來回和林宏溝通將近十個月的時間，並和專案經理討論可行性，到9月底才上線。因為是酒類品牌，法律規定不能在線上銷售，必須貨到付款，因此網站設計非常客製化，加上Indie Drinkster對視覺非常重視，「路老闆」花了很多時間調整細項。

林宏也會為客戶規劃商業模式。例如某家租借嬰兒推車的品牌，因為大部分做外銷，三年前找林宏做一個不需購物功能的形象網站，後來想要增加新的商業模式，做嬰兒車出租。業者來找林宏時完全沒有想法，只是概略地希望能透過網站流程，建立商業模式。「我們剛好半年前幫一間攝影公司做過租借攝影器材的網站，累積一點經驗和網頁的模組，所以就幫他設計出商業模式。包括怎麼在線上承租、怎麼收押金又收租金，如果時間到了沒有歸還，網站如何再收取費用等。」

林宏認為，網站設計需兼具廣度跟深度，各產業別的思考模式不同，因應需求的知識廣度要夠之後，還要懂得商業運作邏輯，與上、下游廠商能夠互相協作，方能做出好網站。

必修課4》網站架好只是剛開始

林宏指出，網站是品牌的門面，也是品牌意識的展現。他提醒，不少業主初期還沒有品牌的概念或思維就來找「路老闆」，前一個月幾乎都只能溝通視覺。他建議業主最好先有CI（Corporate Identity System，企業識別系統的簡稱），再來做網站。

例如Indie Drinkster在做網站之前已經先找奧地利的設計公司設計視覺形象，對林宏而言，就是跟隨LOGO的形象去發想，打造簡單、新潮的都會風格。另一個客戶，在時尚界頗為知名的「浿機」，架設「PUPUPEPE｜浿機的時尚風格網站」之前也已有明確的品牌概念，溝通起來就快、狠、準。

擁有網站之後，不少業主才問：「為甚麼我的網站沒有人來？」「甚麼網站才是好的網站？」服務項目包括「SEO架構規劃與諮詢」的林宏提醒，網站不是架好就有人來，必須搭配SEO（搜尋引擎優化）規劃，業主應該有這樣的基本觀念。

「網站建置後不是結束，更重要的是後續SEO關鍵字、廣告投放程序。」就如同開在好地段的店家，會有高曝光與高流量，搜尋引擎是曝光的先機，可以聚焦在已經對你的產品、服務或資訊有興趣的客群。

林宏表示，好的網站就是要不斷「提升能見度」，可從先天和後天來說明。「先天」即網站工程部分，例如選擇速度快的主機、提升網頁開啟速度、增加行動裝置易讀性、擁有易辨別的網址名稱（URL）、網址是否為https、優化網頁架構設計等；「後天」的提升，就是內容策略及關鍵字布局，讓網站能夠根據消費者的意圖、搜尋引擎的演算方式，在不下廣告的情況下，增加自然流量。

客戶高達八成是電商，大部分靠口碑上門，一路伴隨台灣網路產業成長的林宏，直言不諱地指出，網路產業變動快速，架設網站前很難想得全面，盡可能避開盲點，認知甚麼是好的網站，才能找到互相信任的網站架設公司，邁出企業數位化的第一步。

本文摘自《看》雜誌第210期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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