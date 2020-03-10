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預言中的大瘟疫

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／青蓮】

一場不明原因的武漢肺炎疫情，將一個14億人口的國家攪得天翻地覆。隨著疫情擴散、多地封城，無數的人在無助、在恐慌中度過每一天。這一切無法不令人想起那些流傳了幾百年的預言。

由武漢爆發進而在全國乃至全球擴散的新型冠狀病毒感染性肺炎，迫使中國多地封城、封區、封村。全球多個國家因輸入性病例增加而封閉對中國的航道。世界衛生組織已將此定為國際關注公共衛生緊急事件，只是因99%的病例都在中國，還未被定性為大流行病。

據世界衛生組織的定義，大流行病泛指大型且具有傳染力的流行病，在廣大區域或全球多處傳染給人或其他物種。大流行病的出現有幾個特徵：一、一種新病原在人群中出現；二、病原會感染人類，引起嚴重病況；三、病原易傳染，特別是在人與人之間傳染。

劉伯溫：十愁難過豬鼠年

大流行病即中國民間所稱的瘟疫。在歷史上，曾發生過多次大瘟疫，其慘烈程度超過戰爭、地震、洪水等其他自然災害。中外歷史上所有關於災難的預言中，對瘟疫的描述也最令人膽戰心驚。

《格庵遺錄》是古朝鮮最著名預言書，該書是李氏朝鮮明宗時的天文學家、大學者南師古在1509年至1571年間所著。

南師古，號格庵，自幼喜歡參禪訪道。少年時，他在金剛山偶遇一閃閃發光的神人，描述了地球在未來將發生的大事。南師古詳細記錄了神人所述，著成預言書《格庵遺錄》。

《格庵遺錄》中就有對一場大瘟疫的描述：「六角千山鳥飛絕，八人萬徑人跡滅。」其中的六角指天（天的字形有六個頂角），八人指火，天火在古字中有瘟疫之意，這是形容瘟疫來臨時的慘烈之狀，同時也隱約透露出該瘟疫與禽鳥動物有關。

明朝著名預言家劉伯溫，也在多個預言中說到未來將有瘟疫發生。他在《劉伯溫碑記》中說：「貧者一萬留一千，富者一萬留二三，貧富若不回心轉，看看死期在眼前，平地無有五穀種，謹防四野絕人煙，若問瘟疫何時現，但看九冬十月間。」劉伯溫不但指出瘟疫發生時的慘狀，更預言說：「還有十愁在眼前：一愁天下亂紛紛，二愁東西餓死人，三愁湖廣遭大難，四愁各省起狼煙，五愁人民不安然，六愁九冬十月間，七愁有飯無人食，八愁有人無衣穿，九愁屍體無人撿，十愁難過豬鼠年。」

雖然不知道劉伯溫指的是不是現在，但會讓人不由自主地由「三愁湖廣遭大難」（古代稱兩湖為湖廣），聯想到目前湖北武漢的這場不明肺炎疫情，由「十愁難過豬鼠年」，聯想到去年（豬年）發生的嚴重豬瘟引發的物價大漲，以及各行各業面臨的困境、民生的艱難。有人說，對中國經濟來說，「2019年是過去10年裡最差的一年，卻是未來10年裡最好的一年」。今年（鼠年）一開年，全國的這場疫情又不知道給經濟和民生帶來多麼沉重的打擊。

不但如此，劉伯溫在《金陵塔碑文》中也描述過大瘟疫和大災難發生時的景象：「父母死，難埋葬。爹娘死，兒孫扛。萬物同遭劫，蟲蟻亦遭殃。」以及「繁華市，變汪洋。高樓閣，變泥崗。」對照預言，不免令人細思極恐。

瘟疫來襲如何避難？

瘟疫很可怕，但劉伯溫在預言中也明確告訴人們要如何避開災難，「行善之人得一見，作惡之人不得觀，世上有人行大善，遭了此劫不上算。」也就是說，唯有行善，方可避免災難。

人類的道德與瘟疫有沒有關係？現代科學認為，疾病的流行是由細菌或病毒引起的，實證科學無法證明道德與疾病的關係。然而，翻開人類歷史就不難發現，大規模的瘟疫和洪水、地震等其他天災，與人類社會道德下滑、迫害信仰緊密相關。

曾經不可一世的羅馬帝國，因為迫害基督徒，因而發生過四次大瘟疫，最終使強大的羅馬帝國覆亡。但基督教不僅沒有被剷除，反而傳遍全世界。

二十年來，中共竭力迫害有宗教信仰的人們，對善良的法輪功人士、家庭教會、西藏和新疆的迫害情況，比羅馬帝國時期對基督徒的迫害更為慘烈。而這些年來SARS、禽流感、鼠疫、豬瘟，以及這次的武漢肺炎，疫情一波接著一波。也許，這不僅是上天給予的懲罰，也是再一次的警示，該對自己的未來做出選擇了。

本文摘自《看》雜誌第209期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第209期）謝謝！

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