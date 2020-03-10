從毒物興奮效應談台灣在全球供應鏈的新機會

【撰文／林茂昌】

這波疫情來勢洶洶，武漢地區的醫療體系瞬間瓦解。緊接著，中國各大城市紛紛採取不同程度的封鎖，世界各國為了防疫，更是下達旅遊禁令，阻止中國出來的旅客甚至於信件包裹。這些防疫措施，嚴重影響了人流和物流，加上疫情還在緊張階段，為了怕群聚感染，工廠開工問題重重。最後的結果就是全球供應鏈受到重創，經濟衰退。

短期間，各國一定會採取寬鬆政策和補助方案，協助企業度過難關，讓市場早日恢復正常。長期來看，全球供應鏈勢必進行調整，至少要分散風險。在新的全球布局中，台灣有沒有機會呢？我嘗試用「毒物興奮效應」（hormesis）和「反脆弱」（antifragile）的概念來分析，與各位分享。

「毒物興奮效應」不只存在生物界

所謂的毒物興奮效應，就是有害物質在低劑量時，對生物反而是有益的。德國藥學家舒茲（Hugo Schulz）首先於1888年發表這個現象。他在觀察酵母菌的生長試驗中，發現低劑量的毒物反而會促進生長。起初他以為實驗有誤，經反覆重做，屢試不爽。後來科學家發現，此一現象似乎普遍存在於生物界，便創了hormesis這個新名詞，原意是興奮的意思，中文一般譯為「毒物興奮效應」。

生物之所以會有這個效應，來自於適應力。微量的毒性或壓力，或許會造成生物一時的不舒服，卻不至於死亡或嚴重傷害。而當壓力或毒性除去之後，生物就會復原，並且變得更為強壯。如果反覆多次施予短暫而少量的毒物或壓力，生物就會愈來愈強。一般的運動訓練，例如舉重，就是利用這個原理。尼采說：「殺不死我的，使我更強壯。」就是這個道理。

科學家更發現，生物需要毒物興奮效應以維持旺盛生命力。從未接觸過一丁點壓力或毒物的生命，就好像溫室裡的花朵，脆弱而短暫。塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）認為這個現象不只存在於生物界，人類的組織、企業、經濟乃至於國家、社會都有這個效應，並稱之為「反脆弱」。換言之，國家社會也需要適量的毒物或壓力，才會越來越強，反之則日益衰弱。

亞洲鄰國首當其衝

回到武漢肺炎的議題上。當疫情在武漢大爆發，遠遠超過當地的醫療能量時，這就不是低劑量的壓力了，而是重重一擊，剎那間摧毀整個醫療體系。而當武漢宣布封城，許多人連夜外逃，就把相對少量的染病者注入到世界各國。緊接著各國紛紛祭出禁航令，把後面還想出來的人阻絕。

這構成一起完美的毒物興奮效應實驗：少量的染病人口注入到鄰近各國，在當地引起一時的騷動不安，但不至於立即讓這些國家的醫療體系全面崩潰。這些國家即刻啟動防疫機制，解決大大小小的問題。雖然弄得全國上下人仰馬翻，卻沒有崩解。根據毒物興奮效應來看，將來疫情一旦解除，社會恢復正常，這些國家的防疫能力也就更上一層樓了。因為經過一次防疫行動，民眾的警覺心和防疫知識、政府的動員能力和反應速度、醫療體系的專業運作和防疫管理，都得到寶貴的經驗和實質的進步。

根據英國一份大數據研究分析，武漢封城前夕，約有6萬人前往中國以外的382個城市。這6萬人當中，估計至少有834名感染病毒。而他們所前往的都市或國家，主要集中在亞洲，排名依序是泰國、香港、台灣、南韓、日本、新加坡等，恰恰正是東亞地區體質最好、防疫能力最強或是最有防疫經驗的幾個國家。我認為，這些國家或地區也很可能是全球供應鏈重新布局的首選。

不熟悉泰國的朋友可能懷疑泰國的防疫能力，其實泰國的醫療品質相當好，有類似全民健保的制度，經全球衛生安全指標（Global Health Security Index）評定為73.2分，排名全球第六，優於南韓和日本（台灣未列入評比）。全球衛生安全指標是約翰霍普金斯衛生安全中心（John Hopkins Center for Health Security）和幾個國際機構所合作的專案，值得參考。

防疫成功將產生「社會抗體」

在這六個國家或地區，跑進幾位武漢肺炎感染者，就好比在六個身體精壯的人身上注射微量的病毒疫苗，短期間發生會發生一些亂象：範圍有限的群聚感染、郵輪感染、口罩供應不足、超市瘋狂搶購等，但政府也會採取種種措施加以解決。總之，經過努力之後，如果不幸失敗，就會淪為疫區，慘不忍睹；如果成功，就會產生「社會抗體」，成為東亞的安定力量。至於最後是哪幾個國家成功，哪幾個失敗，現在尚難論斷，但這幾個國家的公衛體質都很不錯，而且無不全力以赴。截至落筆此時，以確診人數來看，前段班是台灣和泰國，中段班為香港、南韓和新加坡。

抗疫成功的國家，按照毒物興奮效應來看，其抗疫的能力和社會韌性便更進一步強化，而成為全球供應鏈重新布局的優先考慮對象。當然，供應鏈的配置極為複雜，還要考慮許多因素，包括成本、稅制、效益、人力素質、運輸交通、上下游產業關聯、乃至於政治安定與否等。但是在其他因素不變，而公衛體系成為重要考量之下，我認為台灣和泰國極有潛力脫穎而出。

雖然現在的台灣經濟受到疫情打擊而暫時衰退，往樂觀方向想，只要抗疫成功，我們將成為全球爭相布局的對象。這當然要感謝辛苦的防疫人員。

本文摘自《看》雜誌第209期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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