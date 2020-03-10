林慈棋折服五大髮廊 締造本土美髮品牌奇蹟

從室內設計師轉賣髮品、從名不見經傳到賣進台灣五大髮廊，36歲的第二代老闆林慈棋，打造本土品牌「蕾娜塔」傳奇，成為全台沙龍分布最廣的美髮品牌。

【撰文／楊戎真】

林慈棋小檔案：

學歷：華夏科技大學建築系

經歷：

• 室內設計師

• 進口髮品業務

• 蕾娜塔髮品Renata-Hair創辦人

走進「蕾娜塔」髮品公司（Renata-Hair）位於桃園市八德區的廠辦，一樓倉庫裡陳列了滿滿的美髮用品。在前往二樓辦公區的樓梯間，令人眼睛一亮的是一整櫃的無敵鐵金剛與鋼鐵人公仔，這是36歲的二代老闆林慈棋的收藏品。

年輕、充滿活力的林慈棋，似乎有著一顆童稚之心，一個個或大或小的公仔其實有其深意，標註著林慈棋接手父親事業後的每一個重要突破：「這十幾年，只要完成一個自己設定的小目標，我就會買一個公仔犒賞自己。就這樣一直買，後來很多甚至都沒開箱！」這些公仔記錄著他一路過關斬將的過程，雖然艱辛，卻也是滿滿的成就。

繼承家業》捨棄室內設計師夢想轉賣髮品

台灣的美髮沙龍，向來標榜使用進口產品，創立於2007年的本土品牌「蕾娜塔」卻異軍突起，林慈棋靠著不服輸以及勤跑的信念，短短幾年內將原本名不見經傳的台灣品牌成功打進日式威廉、小林、名留、曼都、Happy Hair等知名髮廊。目前全台灣約有四千多家髮廊都可以看到蕾娜塔的產品，成為國產品牌中的前三大沙龍髮品。

15歲就開始打工，19歲還在求學階段就當上室內設計師的林慈棋，談到當年放棄自己的夢想轉賣髮品的經歷，臉上流露出一種不得不然的堅定。2005年的一天夜裡，父親突然倒下，林慈棋將他緊急送醫。不久後，父親就詢問林慈棋：「有沒有想要回來試試看？」

當時家裡的事業景況不佳，早期為了有一席之地，父親除委託經銷商銷售外，還打低價策略，2000年時事業已經日暮黃昏。眼看父親健康亮起紅燈，林慈棋心中非常不捨，決定一邊當室內設計師，一邊兼做髮品業務。

向外學習》創全台進口品牌銷售第一業績

林慈棋開始每天騎著摩托車載滿貨品，登門詢問一家家的髮廊可否寄賣，卻一次次遭到拒絕，「回來接手的第一個禮拜就充滿挫折……」他感嘆，自己畫一張設計圖至少3萬起跳，現在一瓶250元的洗髮用品卻賣不掉，還要被客人「洗臉」，嫌牌子爛，甚至有髮廊大姐勸他「換一家大一點的公司」。

雖然備受打擊，但林慈棋沒有退縮。他告訴父親，給他5年時間，他要到外面去學習。一開始父親並不贊成，總覺得自己不用養人，把貨放給經銷商薄利多銷就好。滿懷雄心的林慈棋卻有不同想法：「我要做就要做到最好，不然我回來幹嘛？」

林慈棋很快地進入一家知名的義大利進口髮品公司當業務。「你甚麼都不會，既沒經驗又沒人脈，又那麼年輕，能怎麼辦？」主管提點他：「就記住一件事情，一天跑15家！」

由於清楚自己的目標，他一開始就比別人認真，「就真的一天跑15家。第一個月的業績就做6萬多！」老闆稱許林慈棋是他帶過「從零到有」成長最快的業務，隔月就獲得調薪。

林慈棋每天騎著摩托車穿梭在新北地區，三重、板橋、新莊、中和、萬華……掃街式地一家、一家拜訪，第一年就做到地區業績第一名，第二年則衝到全台第一。

「在哪裡都看得到我，有機會我就去！」兩年的錘鍊，增長了林慈棋髮品的專業知識，也鍛鍊了很好的業務能力。期間，林慈棋數度想要辭職，但主管待他極好，讓他難以啟齒，「他教我很多。我那時每天騎摩托車到公司大概40分鐘，他教我早半小時出門，避開塞車，到公司後有很多書可以看。」林慈棋坦言，這位主管有如父親，對他的引導既深且遠。

當年才20來歲的林慈棋總是十分熱情，且穿搭整齊、彬彬有禮，給人良好的印象，加上他不輕易放棄，在遭到當時曼都旗下副品牌Air板橋店經理辛羿淳拒絕6次後，他依舊沒有退縮。終於，在第7次前往拜訪時，辛羿淳破例用了他推銷的產品。

辛羿淳對林慈棋印象深刻，認為他很特別，跟一般的業務不一樣，跑得很勤快。而通過辛羿淳，林慈棋結識了台灣美髮業龍頭「曼都」的副總經理林明志，從而開啟產品前進曼都之路。

林慈棋的業績有目共睹，公司開始傳出他即將升遷的消息，他只好痛下決心遞出辭呈。辭職當天，主管難掩失落，林慈棋的難過更不在話下，「講完也不知道自己是怎麼回家的……」

▲蕾娜塔以優良的品質成功走進全台五大髮廊。林慈棋提供

自創品牌》超級業務日跑15家增至25家

在外擔任業務時，林慈棋就已經著手自家產品的改良。為了讓產品更優異，林慈棋開始調整配方，並使用最好、最貴的原料，改良產品的安定性與品質。當時他推出三支洗髮精、一支護髮品，成為蕾娜塔第一個系列商品。一直到現在，這四支都還是常銷商品。

不過，產品剛推出時，多數人並不看好，畢竟知名度、包裝、形象，都與大品牌有落差。但林慈棋依舊騎摩托車到處跑，每天從跑15家增加到25家。那時他兩週大概騎一千公里，幾乎兩週就得保養一次車子。辛勞、辛酸不足為外人道，唯有在夜深人靜，卸下一身的疲憊，洗澡時默默掉眼淚，但隔天還要精神抖擻地上陣。

為了業績，林慈棋不管是開幕、春酒、尾牙，都想辦法進去，一桌、一桌換名片。記得在一場晚宴上，一位前輩把礦泉水倒掉三分之一，用威士忌填滿後，要他喝完再談。那一晚，他吐到不行，跌坐在飯店旁的7-11門口，一、兩個小時動彈不得，直到父親將他扛回家。這樣的遭遇卻讓他更想出人頭地：「我一定要讓人家看得起。」

▲知名演員謝承均與林慈棋一起研發漢方養髮系列商品。林慈棋提供

銷售突破》從「超級業務」變身「業務老師」

勤跑、搏感情雖然帶來一些業績，但真正的突破，則來自行銷方式的改變。「原本是去賣東西，變成教別人如何賣。」林慈棋心想，與其賣產品，不如教美髮設計師如何賣產品。

林慈棋開始在髮廊上班前或下班後，幫髮型設計師上課。他透過生動的故事，讓設計師印象深刻。例如鼠尾草為甚麼是很好的保濕劑？他介紹道：「很久以前，美國曾經發生旱災，飼養的馬都渴死，可是野生馬意外活下來了。酋長就跟著野生馬探求原因，發現牠們覓食一種草，挖掘後發現下面有豐富的水源，這就是鼠尾草……」

從2008年6月開始，林慈棋每天早晚、一個禮拜上14堂課。為了爭取空檔時間，一早大概7點多就開始分享，晚上8、9點髮廊結束營業後再上另一堂，回到家通常已是半夜。當時他一年大約就上了200場的課，業績也從20萬直逼40萬，6個月就破百萬。一直到現在，林慈棋每個月都還保持有一到十幾堂的課。

品牌開創之路雖然艱辛，卻也不乏貴人相助。林慈棋屢屢提到曼都董事長賴淑芬、副總林明志，以及辛羿淳等人的提攜。他們不僅給予他產品改良的建議，推薦他上成長課程、提供他機會，且使用蕾娜塔的產品作為最實質的支持。逐漸地，林慈棋讓蕾娜塔走進一家家髮廊，成為備受美髮設計師肯定的品牌。

公司營收逐漸穩定後，林慈棋開始增加夥伴，擴增至目前約30位員工。2013年公司遷到桃園、2014年廠辦分離、2018年工廠申請ISO，產品的品質也不斷優化，從一開始的4支產品，至目前已研發出數百個品項，並與客戶協作開發客製化商品。

初心不變》用心打造台灣第一大

如今，蕾娜塔進駐全台四千多家髮廊，成為分布最廣的台灣美髮品牌。為了讓更多消費者知道這個本土品牌，蕾娜塔於2019年與電視明星謝承均合作，開啟直接面對消費者（B to C）的市場。林慈棋希望至少先做到台灣第一大，把台灣的產品發揚光大，他要讓消費者知道，台灣的產品很好，而且是最適合台灣消費者的；國外的產品因為氣候等因素，不見得適合台灣人。

談到目前的成果，林慈棋謙虛地表示不敢自滿，他認為「勤勞」是公司成功的根本，此外還得力於貴人的幫助，「曼都董事長賴淑芬給我很大的幫助。她算是台灣的龍頭企業，各家廠商可以提供給她的優惠一定是最好的，她卻願意給這種小廠機會。」

林慈棋總覺得自己何其有幸，受到這些貴人的青睞：「很珍惜給我機會的人。我覺得現在有這樣的成就，很大的原因是我很珍惜每一個相信我的人。你願意給我機會，我不能讓你失望。別人嫌我產品不好，我就馬上改。」

很多人當老闆後，當初創業的熱忱會逐漸降低。但林慈棋創業至今十多年，熱忱與初衷依然不變。辛羿淳就認為，林慈棋最令人欣賞之處，就是他不忘本的態度。雖然辛羿淳多次告訴林慈棋，讓其他業務送貨即可，但林慈棋總是親自送來；每年送禮也送得比別人早，年底的時候都會找時間請她吃頓飯，那份感恩的心，十幾年來沒有變過。

收藏無敵鐵金剛與鋼鐵人公仔，滿足了許多人童稚的純真心靈，彷彿也鼓舞人不怕苦、不怕難，越戰越堅強。這也正是林慈棋對自己要有鋼鐵般堅強意志的深深期許。如今，憑著這股鋼鐵般的意志，他終於締造了台灣本土品牌「蕾娜塔」的奇蹟。

本文摘自《看》雜誌第209期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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