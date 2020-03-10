老咖啡店達人Hally Chen 以熱情發掘醇厚生命故事

長年從事唱片美術設計的Hally Chen，愛上「喫茶店」後開始寫作。從雜誌專欄起家，隨後以冰果室、老咖啡店為主題，出版了三本著作。一手做設計、一手拍照寫文章，他走出了獨一無二的「斜槓人生」。

【撰文／楊櫻淑】

Hally Chen小檔案：

本名陳嵩嵐

唱片美術設計：

• 2010年入圍第21屆金曲獎專輯包裝獎

• 2014年入圍第13屆美國IMA獨立音樂獎專輯包裝獎

寫作：

• 2013年出版《遙遠的冰果室》

• 2015年出版《人情咖啡店》

• 2019年出版《喫茶萬歲》

▲《遙遠的冰果室》是Hally Chen的第一本書。Hally Chen提供

走進過年前的台北市迪化街，所有店家不約而同忙著備貨，以迎接即將到來的大節日，藏不住的躍動、歡騰在各個角落飛揚。穿過擾攘的人群，踏上隱身於「印花樂」花布品牌店二樓的咖啡店「COFE」，別有洞天的靜謐空間，是聆聽生命故事的絕佳所在。

約在此地碰面的是本名陳嵩嵐的Hally Chen。身為「咖啡店達人」，口袋名單可說難以計數，幾經更改後選定此店。一進門，Hally Chen便自在地和老闆話家常，足見其人面之廣。

無心插柳》從事唱片設計20年，轉身投入寫作字

擁有獨特的靜定氣質，Hally Chen原本從事唱片美術設計工作，1994年開始當助理，1996年與好友成立自己的事務所，一直做到2018年。唱片一做二十多年，作品超過一千張，然而CD將來會消失，因此他最近在整理作品，想做個網站，紀念自己與同事在那二十多年獻給唱片的日子。他表示自己現在年屆50，該是要做點甚麼不一樣的事情。

至於開始寫作，Hally Chen直言是「無心插柳」。由於早期做唱片時經常日夜顛倒，每天凌晨3、4點下班，早上11點又得進辦公室，因此他在2004年底生了場大病，除了失眠，還得了廣泛性焦慮症，一個月掉了10公斤。他前往精神科接受治療，三個月後突然興起寫東西的念頭，於是開始寫部落格。2008年底，有兩本雜誌前來邀稿，隔年翻倍變成四本，就這樣寫了十年。

剛起步時，他認為自己的文字有很大的問題，於是當文學雜誌《双河彎》來邀稿時，他便央請副總編輯當他的「中文老師」，幫他看文章。他曾問對方自己是否真的寫得很差，得到的回答是：「你的文章寫得不好，但你的文字有人緣。」而「有人緣」這件事，不是每個寫文章的人都做得到的。

而關於「Hally Chen」這個筆名的由來，又是一段令人哭笑不得的故事。他的本名是「陳嵩嵐」，小時候卻頻頻被叫錯，如陳高風、陳松風、陳高嵐、甚至陳山山等。面對如此窘境，他決定改成英文名字，因為當時家裡的狗名叫Hally，他屬狗也愛狗，於是便直接沿用。開始寫專欄時他決定要用筆名，一方面是因為當時還在做設計，寫作這件事他不想張揚，避免閒言閒語；另一方面是沒想到書會賣到日本，而外國人要找他用英文名字較容易。

爾後他很慶幸自己這麼做，也相當享受兩個身分。他認為再怎麼真誠的人還是有內心世界，但這時代已經走到可以展現自我、兩者兼得的時候。十年前他開始寫文章時，周圍的人還是有「一輩子做好一件事就行了」的觀念，現在的氛圍則是每個人都要「斜槓」。

熱情所在》愛上喫茶店，從台灣到日本尋訪10年

2007年，Hally Chen走進第一間日本的喫茶店就著迷了。所謂的「喫茶店」，在現今的日本可說是「老咖啡店」的代名詞。於是他開始在台灣尋找有無類似的地方──陪伴我們超過50年、和居民唇齒相依，可以在裡面約會、相親、談生意、聊天的飲食場所——那就是「冰果室」。發現這個題材時，他覺得「太棒了」！於是從照片變成專欄，2010年開始在雜誌連載，2013年他的第一本書《遙遠的冰果室》出版了。

而第二本書，則是介紹台灣老咖啡店的《人情咖啡店》。Hally Chen覺得寫這個題材其實是「順水推舟」。緣由是在寫《遙遠的冰果室》後期，他發現許多店家的營利事業登記是冰果店，去到現場卻是老咖啡店。後來才知道，早年在台灣的營業分類裡，為了管理特種行業，直接沿襲日本時代的分類，咖啡廳容許「女性陪侍」，條件是每年要付給政府很高的規費，因此當時不少咖啡店都是登記為冰果店。然而，《人情咖啡店》書中記錄的好幾間店已不復存在，他惋惜地表示營業超過20年以上的老咖啡店，全台灣不超過20間了。

2019年出版的《喫茶萬歲》，足足寫了11年，網羅了他自2007年開始，從日本九州到北海道拜訪過的數十間喫茶店，堪稱其熱情的「集大成」。這期間總共換了四台相機，他解釋由於喫茶店這個議題較特別，店裡都很暗，無法帶閃燈，拍照時許多設定都要調到極限，因此器材必須不斷更新，也可見其對影像的堅持與講究。

對Hally Chen來說，寫文章還有一個用意，就是「留下照片」。他重視影像，但照片放在相機或電腦裡早晚會不見，印成書就不一樣了，如果這本書賣了四千、八千本，就有至少這麼多人會幫你保留這些照片，他感性地說：「將來的人如果要研究我們這一輩、這個時代如何生活的樣子，還有一個文本，其實這是我最想做的事。」

採訪訣竅》與老闆交心，「祕密武器」是關鍵

談到採訪心得，Hally Chen提到有些店一開始拒絕採訪，因此他是當了很久的老客人才成功。例如《人情咖啡店》的第一間店「蜂大咖啡」，當初老闆曹世華拒絕了他四次，到了第五次，他想出一個方法：攜伴。五十幾歲的台灣男性心裡有一塊最柔軟的地方，就是對年輕女性很紳士，至此老闆才答應受訪。那時他還摸索出一套獨特的採訪方式：採訪後親送雜誌給受訪者，這時彼此的關係就不同了，對方也會真的把你當成好朋友。

▲這本小相冊是Hally Chen前往店家邀訪時的祕密武器。Hally Chen提供

而戰場轉往日本，他表示拜訪店家時，第一次開口時取得信任是最關鍵的時刻，「因為通常一拒絕就很難再答應，所以不要讓對方有機會拒絕。」那麼讓老闆點頭的關鍵是？他透露自己有個「祕密武器」：一本小相冊，裡面有著他十年來拜訪過日本所有喫茶店的照片，每一張都標註了城市和店名，可說是這場「喫茶壯遊」的精華紀錄。他得意地說，這招對日本人非常管用，雖然他們很重視隱私，自己又是外國人，但他們對這樣的「粉絲」沒有抵抗力，目前為止他從未遭到拒絕。

以京都名店「進進堂」為例，他首次造訪時正值盛夏的祇園祭，遊人如織且酷熱難耐，他認為店家很忙，因此並未出言邀訪。相隔十年再訪，很喜歡台灣的老闆女兒一聽到他是從台灣來的，歡喜之情溢於言表，讓他覺得機不可失，於是馬上拿出小冊子。結果除了拍照大放送，女兒還拿來一大堆老闆受訪的雜誌、藝伎或職人致贈的禮物要送給他，讓他差點無法消受。

「當你喜歡一件事時，你會發現很多困難好像都不見了！」Hally Chen神采奕奕地說。他曾自認日文不夠好，但有一個不會說中文的日本朋友，後來卻成了「阿里山專家」的例子，讓他理解不是要把語言學好才能去寫一個題材，「端看你對這個題材有多喜歡，如果熱情夠的話，那些都不是問題。」他強調做任何事一定要誠心誠意去嘗試，失敗了也沒關係，有時或許沒有想像中那麼悲觀。

上天安排》發揮個人能力，做好被交付的事

「寫文字的人一定要嘗試拿相機，照相的人一定要嘗試拿筆。」Hally Chen認為不管是寫作或拍照，都是為了服務某一個我們喜歡的主題，只是載具、媒材不同，說故事的方式和能力都是大同小異。他信誓旦旦地表示，將來攝影師和寫作者之間的距離會愈來愈近，並呈現交錯，因為都是創作的一部分。

一路寫來，Hally Chen挖掘出許多老店的動人故事，而對他來說，一個「故事」感不感人和文采無關，是和故事本身有關，主角不是他。「你聽到很棒的故事，你會發現再怎麼平鋪直敘，文法再怎麼簡單，看的人還是會流淚。」如果一本書感人，那也是因為他們的故事感人，他只是扮演一個中間者的角色，和對方培養感情，讓他們把故事講出來，他再透過圖片、文字去分享。

關於挑選受訪者，他很有自信，他表示自己只要靠近一個人，就可以感受到其喜怒哀樂，以及「這個人是不是有感人的故事」、「這個人是不是有經歷過甚麼事情」，這是天生的。因此他建議有志寫作者，可以先自我觀察，和甚麼樣的人容易親近、喜歡甚麼樣的題材、在甚麼樣的環境較自在，才能找到自己寫得很出色的東西。

Hally Chen誠懇地說，如果上天讓他有這個能力，他就要盡力去做。每個人都有各自要扮演的角色，不能推託。「剛好你特別得到這些老闆的信任，剛好你又會拍照，又會寫文章，那你就去做吧！」他覺得冥冥之中，自己是有被交付的。一直以為自己的身分就是唱片美術設計，後來才發現那並不是他真正的工作，那些都是「訓練」。結束了，接下來才是驗證的時候，這是他後來的領悟。

從愛上喫茶店那一刻起，Hally Chen的人生有了戲劇性的轉變。以長年累積的美學經驗為基礎，加上優異的攝影功力，以及不斷磨練的寫作實力，未來在分享異國文化之餘，他也將持續探索台灣在地人情風景。

本文摘自《看》雜誌第209期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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