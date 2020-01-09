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2020台灣大選的「影響力作戰」

2020-01-09 09:37看雜誌

【撰文／何清漣】

在香港反送中運動中，中國的主要指責是外部勢力介入香港事務，中國大陸人支持政府的主要理由也是要反對美國等外部勢力介入香港事務，彷彿有了這條，就真理在手，北京對香港的管控就立於不敗之地。如今在台灣大選中，中國也不忘記使用這一手，來汙名化反大陸滲透的台灣政黨。

本文討論三個層面的問題：

一、台灣政治為何無法避開外部勢力干預

全世界的國家與地區當中，除了台灣之外，沒有任何國家的元首選舉會將中美兩個大國牽扯進來。這有雙重原因：

歷史形成的格局。首先，台灣歷史上與中國大陸的關係，以及台灣國民黨政權與當年從大陸敗退的國民政府有繼承關係，這點民主化之後也無法解除，這是中國將台灣視為中國一部分的原因；其二，台灣與美國的歷史淵源，國民黨退守台灣後，一直與美國保持極為密切的聯繫並得到美國各方面的支持才站穩腳跟，就算中美建交、台灣被迫退出聯合國，美國也出台《台灣關係法》，規定了美台關係的基本框架及美國所負的義務與責任。

台灣在地緣政治與華人社會的特殊的處境。地緣上，台灣離中國近，離美國遠，但美國的亞太戰略，注定台灣是美中關係中的重要一環。此外，以華人為主體的社會有中國、台灣、香港、新加坡，在四者當中，台灣是唯一的民主國家，因此，台灣的民主是否能夠深化，不僅是華人世界這盞民主明燈能否繼續照亮華人世界的問題，還牽涉到亞太地區的地緣政治格局，影響甚大。

二、台灣必須反對中國在台的「影響力作戰」

台灣政治既有中國勢力滲透與干預，也有美國影響。區別在於二者的影響對台灣的未來起甚麼作用，以及二者的影響通過甚麼方式進行。

中共對台灣施壓、統戰、外交孤立、軍事恫嚇、搞輿論戰、心理戰、法律戰、散播假訊息誤導輿論，造成社會對立，或採取「惠台措施」掏空台灣人才、技術與資金，意圖讓台灣社會朝向有利中共的方向演變，這些都可以歸結為「影響力作戰」。台灣人熟知並關注多年的有「以商制官」（通過台灣在大陸投資的台商影響台灣政局）、讓台商與中資繞道（假扮新加坡華人資本等）在台灣收購媒體影響操控台灣輿論等，近年來中共統戰工作已經深入到台灣基層，對宮廟、賭盤、黑道進行全方位滲透，依靠草根組織綁架台灣政局。2020台灣大選在即，中共當然會採取各種措施干擾台灣大選。

美國華府「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）專研台灣及相關問題。該所相關研究顯示，從歷史脈絡來看，自1996年至今的每一次總統大選，都有中國政府試圖干預的例子。針對台灣進行中共影響力研究的馬明漢（Michael Mazza）最近撰文指出，中國與台灣的基層政治人物和宗教團體已建立綿密的聯繫，進而影響台灣政治生態，進行影響力作戰。主要方式有兩類，一是動用犯罪組織的人脈，指使黑道花錢動員群眾參與對抗集會或造勢遊行，不排除在大選中可能採取買票等老派方式；二是藉由地下賭盤影響投票，中國針對特定候選人提供好的賠率，借此影響投票行為及模式；三是用台灣人的名義為特定候選人提供政治獻金，追溯這些「合法但有問題」的資金來源存在相當難度。

面對這種無所不至的影響力作戰，台灣必須有長期對抗的覺悟。

三、加強與美國合作，抵制中共的銳實力

馬英九總統治台8年（2008~2016年），美國正好是歐巴馬總統當政的8年。這段時期，中共勢力在台灣長驅直入，台灣人幾乎不敢公開談論中國對台實施紅色滲透的有關問題，我在台灣的演講中稱此現象為「房間裡的大象」，人人都看得見，人人都不敢說。2014年香港雨傘運動喚醒了台灣人的危機意識。太陽花運動的主訴是反服貿協議， 這次運動讓民進黨蔡英文女士勝選，台灣贏得了幾年時間。此後，美國2016年大選，川普入主白宮，台灣抵制中國的銳實力終於有了強有力的支持。

川普總統發動的中美貿易戰，以及美國在較量過程中對中國政府所做各種壞事的不斷揭露，對美國長達30年的對華政策提出了合理懷疑，打破了美國「中國話語」的政治禁忌，所有這些，成功地扼制了中國對外的政治經濟擴張，將其逼向「防禦」態勢。

美國對華政策的轉變，塑造了台灣能夠抵抗北京的國際大環境。12月17日，美國參議院通過經過參、眾兩院協調後的《2020財年國防授權法》綜合版本，總金額達7,380億美元的國防授權法已送到白宮，預計川普總統年底前將簽字並使其生效。綜合版本中含多項強化台灣安全防衛及美台安全合作條文，也要求五角大樓針對設立「美台網絡安全工作組」的可行性提交報告，但比較特別的是，報告還針對台灣2020年總統、副總統選舉，要求美國國家情報總監在選舉結束後45天之內，就中國影響台灣選舉的活動向國會參、眾兩院情報委員提交報告。

參議院軍事委員會主席英霍夫（Jim Inhof）在聲明中說，這個綜合版本的通過，「對美國的盟友和對手發出強烈信息，尤其是中國及俄羅斯，……美國之所以成為自由世界的領袖是因為我們有能力捍衛我們的價值。《國防授權法》確保我們能持續這麼做。」

中共的影響力作戰，是想將台灣納入「一國兩制」的中國政治版圖，讓民主台灣倒退至專制中共統治下的一個動物莊園。美國的價值理念與民主台灣相同，美國還提供台灣必要的防衛武器來對抗中共，避免被統一。台灣人民有足夠的自決能力決定自己的邦交政策，那就是依靠美國，擊退中共的影響力作戰。

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本文摘自《看》雜誌第208期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第208期）謝謝！

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