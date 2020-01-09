由總統大選看領導人重要的修養

【撰文／陳博志】

國民黨副總統候選人張善政去（2019）年12月12日說蔡英文總統沒生過小孩，不懂父母心，結果引起許多人批評他不尊重或歧視女性及未生育的人。而他這說法暴露的他對政府決策的無知或錯誤認知其實也同樣嚴重。

簡單地說，國家領導人不可能甚麼經驗都有，不可能甚麼都懂。自以為甚麼都懂的領導人常會出問題，獨裁者更常以為他甚麼問題都比別人更懂。民主國家的領導人則要謙卑透過種種機制去了解人民的心和適當的政策，而不可自以為甚麼都會。領導人所需的修養很多，本文只說明幾項和了解人民之能力有關的重要修養。

一、謙卑並傾聽人民意見

民主國家有種種制度和管道來讓人民表達想法，領導人要靠這些制度和管道來知道人民想要甚麼，也了解各種可能政策的利弊得失，然後才能做出良好的決策，而不是只靠自己的經驗和主觀的想法。李登輝前總統說的「民之所欲常在我心」，並不是說他自己經驗過或他先天就知道一切，而是他努力去知道人民的問題而放在心上，並隨時想該怎麼去為人民做事。

921地震當天李前總統就到災區去，結果他發現政府系統所報上來的資訊和實際情況有不少落差，他立刻運用其他人脈和組織建立另一套資訊管道。他任內一直有一群政策顧問幫他在行政體系之外分析各種問題和提出建議（請參閱：《梁國樹教授政策建言集》，遠流出版社，1997年出版）。李前總統雖然經驗豐富、看很多書，也有很多意見，但他還是會聽很多人的經驗和意見，不會認為他自己最懂。所以他才告誡後來的領導人要謙卑傾聽別人的意見。

人民的想法可透過投票、民意機關、社會輿論、學術研究，統計資料和情資調查、投書、請願、集會遊行、聽證會、審議式民主，乃至罷工、罷市、罷課等等方式來表達，民主國家的制度就是要讓這些機制能順利運行，以讓人民的想法及正確的道理能夠被知道和被選擇。領導人主要的修養則是要能傾聽和了解這些想法，並且能從中找出該做的事，然後整理和協調出一套符合國家人民利益的做法或政策，而不是要甚麼事都做過。

所以領導人第一個重要的修養就是要謙卑並願意傾聽大家的想法，不能傲慢自大以為自己最懂，也不能因為某件事自己沒某種經驗就自卑不敢做事。張善政先生對蔡英文總統的批評，恐怕反而顯示張先生自己在這方面的修養或認知有待加強。政黨或政治人物願不願提升民意代表的素質及代表性，願不願意正視各種統計和調查資料而不加扭曲，以及會不會把批評的聲音當成諍言而非誹謗，都和這修養有關。

二、要有慈悲心與同理心

領導人第二個重要的修養是要有慈悲心和同理心。天下事情和人民的要求那麼多，領導人不可能甚麼事都有自己的經驗，也不可能全部解決。有同理心的領導人較能感受其他人的心情，慈悲心也使人能更重視弱勢，這才能衡量眾多問題的輕重緩急。

政治人物其實即使是對其他政治人物有不同的意見，最好也要有同理心，只宜據理評論而該避免情緒性的謾罵。我曾多次指出，即使是敵人的主張，也常有一定的道理值得重視或參考。

三、要有清楚的腦筋和必要知識

領導人第三個重要的修養是要有清楚的腦筋和必要知識。雖然領導人不必甚麼都懂，但要在眾多問題中挑出執政的重點，除了前述的同理心和慈悲心之外，也需要有相當清楚的腦筋和必要的知識。而很多問題的對策雖可以由其他官員和專家來研擬解決方案，但重要問題仍常須領導人有足夠的腦筋和學養，才能了解幾種可能目標和方案的差異及利弊，而在其中做較適當的選擇和安排優先順序。

這清楚的腦筋和必要的知識並不是指很高的IQ或學位，有些高IQ和學位的人也可能因為執著於某些理念和自己的目標，學問過分專業或者思想太過複雜，而不見得能對國家事務呈現清楚的思考和主張。

四、擁有一般人可懂且接受的常識

必要的知識是多少或是甚麼並不易界定，也許人人可以不同，但有一部分知識一定要具備，那就是常識。這可說是領導人第四個重要的修養。這裡所說的常識是那些大多數一般人皆直接可懂且接受，不需要長篇大論甚至複雜理論去證明的事實或道理。政治人物想要代表大眾，為大眾做決策，原則上應該會有足夠的常識，這裡把它另列為重要修養，乃是因為事實我們頗常見到政治人物及至領導階層沒常識的言論和做法。

政治上沒常識的言論之直接傷害就是被人瞧不起，因而也失去支持和信任。政策雖然常涉及或需要仔細的研究甚至高深的學問，但不少目標的選擇或對人民目標的判斷卻常高度依賴常識，所以常識常是在決策過程的初期或第一步就會用到的東西，領導人若常識不足就可能在一開始就犯錯。他們可能因而選了錯誤的問題或目標，以致後續的討論乃至研究都可能朝錯誤的方向進行。即使在深入討論具體政策措施時，也常涉及很多常識判斷的問題。政治人物若一不小心犯了大部分人都知道不該犯的錯，就可能被當成無能或草包。

舉例來說，馬英九前總統剛上任時的油價上漲政策其實是可依理討論的政策，但趕在下班之前宣布而讓交通大亂和怨聲載道，就是常識不足的結果。張善政先生這次對蔡總統的批評除犯了大家都知道不可做的性別歧視之外，也忽視社會上很多關心及協助照顧家庭和小孩問題的人士都是未婚或未生育子女的人，如和尚、尼姑、神父、修女等等。世界上很少人在照顧小孩和弱勢家庭方面的貢獻可以高於德雷莎修女和證嚴法師。學有專精的心理師、精神科醫師和教育專家，也有很多是仍未婚未生子的人。張先生也許一心批評蔡總統，因而忽視了這些常識。

張善政先生在花蓮震災時去幫忙本是善事，但他將民眾捐的錢拿去幫助廠商卻受到極大的批評，其原因也是常識不足。那件事他不願認錯，因此似乎也未反省，所以還是繼續在常識上犯錯。張先生可能很理性或科學地認為反正都是救災，錢用在那裡乃至來自那裡都沒差別，所以不必把人民捐的錢都用在一般民眾。但他卻不知道民眾捐錢救災是出於對弱勢受災者的同情心，而不是因為政府沒有足夠的錢救災。試想中國和日本那麼大，他們震災時我們為何還有大批人捐錢？那些捐款對大國而言根本不算甚麼，我們還是願意捐，日本人還是一再表示感謝，是因那同情心和感情。很多人納稅時精打細算，做慈善捐款卻極大方，張先生卻以為可把人民要給弱勢災民的善心捐款拿去做政府或許該做的廠商紓困，這就是常識不足。

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本文摘自《看》雜誌第208期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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