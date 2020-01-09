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看數據說話 企業數據驅動的第一步

2020-01-09 09:37看雜誌

【撰文／曾允盈】

因為資料分析觀念的普及，分析工具越來越多元，幾年之間許多企業、尤其是電商都成了數據公司，可倚靠數據做出更科學的決策。所謂「數據驅動」（Data-Driven），即是相對於經驗法則的不同決策思維。

在過往經驗法則中，時常聽到以下言談，例如：「我覺得消費者不喜歡這樣的產品設計。」「老闆喜歡某個網紅，找他當代言人一定會很有效益。」「行銷部門過去這一類商品賣得特別好，相信過去五年的經驗，一定要繼續開發這類的商品。」然而現在多數經營者都知道，過度依賴經驗是一件很危險的事情，因為老闆或某個行銷人員不能代表全部的消費族群。

如果用數據驅動方式做決策，則是盡可能透過分析數據，有根據地下判斷。當數據沒辦法解決商業問題時，會透過實驗或收集更多資料來解決問題。「看數據說話」，是一家有數據文化的企業該有的態度與習慣。

在台灣SEO（搜尋引擎最佳化）領導品牌awoo公司2018年舉辦的成長駭客年會上，《成長駭客》一書作者范冰談到，頂尖的成長駭客追求的是在每天的測試中，找「能比現況好一些」的辦法，再透過累積放大成效差異。而有助於企業在每天的測試中成長，至少必須遵守兩大原則：第一即是數據驅動，一切依照數據說話，盡力追蹤與使用者接觸的每個階段所產生的數據，用數據印證的事實做決策；第二是目標要具體、指標要明確，例如改善「7天使用者留存率」就是比改善「使用者體驗」更清楚的目標。

▲全面數據化的3C通路良興總經理賴志達。葉俊宏攝影
▲全面數據化的3C通路良興總經理賴志達。葉俊宏攝影
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業者觀點1：全面數據化的3C通路「良興EcLife」

縱橫40年的3C通路「良興EcLife」購物網，是一家從頭到腳全面數據化的企業。由實體店面起家，早在2005年開始布局電商，成立購物網推廣虛實整合服務，良興總經理賴志達精準地說：「以往決策常是瞎猜，或憑直覺和經驗，現在有太多數據可以拆解分析。」他直言：「任何要經營者花錢的決策當然要很精準，要精準一定要有數字概念。所以所有成果都要量化，全部以經驗判斷一定會有誤區。」

賴志達曾在雜誌專欄中提及，現代經營者處在網路資訊爆炸中的擔憂，琳瑯滿目的數據，重要的是如何應用，「不管是網路或AI，數據都是一種工具，就如同手機、車子。不會坐車、不會用手機沒關係，還是可以過日子，只是很不方便、很沒有競爭力而已。所以我們需要做的，不是創造AI和數據，而是想辦法『應用』才是關鍵，而且要比別人用得更快更好。」

「對於數據的應用，零售業早在二十多年前就有很大的發揮。」賴志達舉例在管理庫存的部分，最初良興會運用條碼在POS（Point of Sales，銷售點終端）系統上做資料蒐集，再加上銷售轉訂單的應用，提高商品毛利，有效管理庫存、降低損耗率。

前十年以產品為中心，小店面會不斷塞貨，良興這幾年貨架越來越少，賣的東西越少，談的是深度不是廣度。一家店從放一萬樣產品改成三千，以產品為中心變成以顧客為中心，「顧客是誰？來良興做甚麼？首先就是讓店員認識每個顧客。因此良興很早就推出會員系統，一刷下去同仁就知道顧客是誰，幾月幾號買的硬碟，我們的人就可以做到溫度。」

會員經營的部分，掌握顧客將是最重要的課題。賴志達強調：「接下來所有市場上的課程，也都會聚焦在會員數據應用上。從會員的新增接觸點，到吸引購買、再購循環，到成為忠誠客戶，創造顧客終身價值和購物歷程的數據分析，都會是大家不斷努力的方向。」

▲理性與感性兼具的露比午茶創辦人洪怡芳。吳長益攝影
▲理性與感性兼具的露比午茶創辦人洪怡芳。吳長益攝影
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業者觀點2：「露比午茶」建立數據驅動文化

網拍女裝品牌「露比午茶」創辦人洪怡芳以數據貫徹溝通。她談到創辦初期每個人都是憑熱情在做事，用感覺在說話，例如同仁會說：「這期新品不好看，難怪賣得不好。」2013年開始導入數據之後，洪怡芳會告訴同仁，賣不好可能是流量不夠、可能是客單價降低，或者行銷方式錯誤，必須透過數字找到原因，嘗試去驗證。

因此要打造一個數據驅動的企業文化，首先決策者必須有決心，真正讓每個部門養成讀懂數據，用數據溝通的習慣。「同事反應任何問題，我會開始叫他們做拆解的動作。現在每個人都可以舉一反十，告訴我他們想怎麼做。沒有做數字之前，所有人都在問我該怎麼做。現在他們透過數字可以找到方法，知道怎麼改進，有自己的工具。」因此，要在每個環節實踐數據驅動，還必須看內部團隊是否有能力、有品質地處理資料。

洪怡芳會制訂每個部門的KPI（Key Performance Indicators，關鍵績效指標），幫助公司衡量商業的表現。此外，她允許同事嘗試錯誤，再透過數據驗證成效。她舉例，從前露比午茶在超級商城上架時，商城會不定期邀請賣家推出免運活動，交換廣告版位。洪怡芳當時告訴同仁，露比午茶平均客單價1,800元，不需要加入平台399免運活動，因為這會降低客單價。但是營運人員卻因想要換到廣告版位選擇參加活動。她決定讓同仁去嘗試，結果客單價果然從1,800元降到平均1,100元，換來的廣告曝光、增加的人流，也不足以補足降低的四成營業額。「透過這些數字，大家才會知道問題出在哪裡。」洪怡芳說。

此外她強調，如果有些資料不確定是否有用，也可以先收集起來，說不定哪一天會派上用場，關鍵性地影響決策。

洪怡芳認為，當內部團隊「會問正確問題」，並能透過反覆A/B測試來找出最佳公式，並且不斷修正錯誤，才能成為數據驅動導向的團隊。

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本文摘自《看》雜誌第208期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第208期）謝謝！

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《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。

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