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台灣精華食品 邁向「食品界的愛馬仕」

2020-01-09 09:37看雜誌

【撰文／楊櫻淑】

▲鄒玉文董事長於2016年創立「台灣精華食品」。吳長益攝影
▲鄒玉文董事長於2016年創立「台灣精華食品」。吳長益攝影
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走進位於台中市大雅區的「台灣精華食品」公司，迎接來訪者的是親切的員工，以及熱情又幽默的董事長鄒玉文。寬敞的會議室羅列著其精心打造的產品，隨處可見以水滴將台灣包覆其中的企業Logo，獨特的設計表現出台灣精華食品的核心理念，令人印象深刻。

本業奠基》機油業有成，跨界做食品

創辦台灣精華食品的鄒玉文，原本並非從事食品業。出身警界的他，因緣際會下接觸了機油產業，在1995年創立了中華潤滑油公司，專門代理、生產與銷售汽機車潤滑油。旗下最具代表性的產品是德國Ravenol日耳曼機油，鄒玉文自豪地表示，在台灣機油代理商中，可是銷售第一名的產品。

鄒玉文的得力助手、銷售經理洪得語訴說了董事長創業初期的艱辛過程。當時鄒玉文經常忙到一天只吃一餐，對內自己當起黑手，弄得渾身是髒汙；對外則是一家一家地拜訪、開發客戶，甚至訂下一天要跑50家的目標。德國人做事一板一眼，但鄒玉文居然能夠讓他們針對台灣做了一系列產品，讓洪得語非常佩服，直說：「老闆真的很厲害！」

機油業成功了，為何會轉換跑道跨足食品業？鄒玉文表示，一項生意做了二、三十年，當事業穩定了，就會開始去思考其他的方向，也就是「多角化經營」。他一直在探究：「為甚麼台灣的品牌走不出去？有甚麼產品能夠讓台灣達到國際化？」他舉例，談到手錶大家都會想到瑞士、談到威士忌想到蘇格蘭，說到日本可能是家電、韓國是化妝品……那麼，台灣的代表性產品是甚麼？鄒玉文觀察後的答案是——食品。

另一個觸發，則在幾年前爆發的黑心油事件。原本輕鬆笑談的鄒玉文，表情轉趨嚴肅：「我們每天吃這些不好的食物，醬油、蜂蜜、茶葉等等很多都是混參的。因此我想一方面新創一個事業，另一方面可以吃到自己知道安全、而且是好的東西。」因此，他毅然決然投入食品業。

信念第一》堅持台灣製造，開發優質產品

台灣精華食品的第一項產品是「苦茶籽油」。鄒玉文發現台灣市面上的苦茶籽油，絕大部分原料都來自大陸，而非台灣本地。在台灣想買苦茶油，消費者面臨的第一個問題，就是「買不到台灣的東西」。而「大陸製」馬上讓人聯想到農藥殘留、肥料安全等問題。此外，穀類、堅果類產品在運送過程中，如果受到汙染還會產生致命的黃麴毒素。

▲台灣精華食品的第一項產品是苦茶籽油。台灣精華食品提供
▲台灣精華食品的第一項產品是苦茶籽油。台灣精華食品提供
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於是鄒玉文前往南投尋訪，之後選定與信義鄉的農民契作，要求合作的農民按照要求種植、採收，不能施化肥、灑農藥，一定要手摘、茶籽不能落地，並經過自然曝晒、人工篩選等工序。此外，坊間的苦茶籽油多半採用高溫熱壓製油，但溫度一旦超過100度，苦茶籽的營養成分就會被破壞，且只能保存兩年。鄒玉文自信地表示，台灣精華食品產製的苦茶籽油，除了採用低溫冷壓、純度高，保存期限可長達五年，且每一批油都做SGS檢驗，讓消費者食用起來安全又安心。

▲「阿里山楓醣銀耳」是台灣精華食品的主力產品。台灣精華食品提供
▲「阿里山楓醣銀耳」是台灣精華食品的主力產品。台灣精華食品提供
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台灣精華食品的另一項明星產品是「阿里山楓醣銀耳」。銀耳有「素燕窩」的美譽，台灣精華食品與亞洲大學創新育成中心進行產學合作，選用時任健康學院（現為醫學暨健康學院）院長林俊義博士所研發的阿里山原生種「T8銀耳」。洪得語表示，由於野生銀耳品質不穩定，T8銀耳採用環控培育，可以確保銀耳的品質且沒有蟲害，此技術難度較高，在設備上也需要花費更高的成本，這項技術目前在全球仍相當少見；且T8銀耳中，多醣體含量高達60%，相比一般市售銀耳，則大多在50%以下。

而為何選擇楓糖調味，則來自於一位員工提供的親身經驗。由於該員工的家人患有糖尿病，但本身喜歡吃糖類食品，在國外接觸到楓糖後，便改以對健康較佳的楓糖代替。鄒玉文表示，一般精製糖類對人體的負擔較大，而代糖對人體的好壞也沒有明確的醫學報導；楓糖是熱量最低的糖類，富含多種天然化合物，因此在醫師的指示下，糖尿病患者可以適量食用。

開始製作阿里山楓醣銀耳時，首先遇到保存期限太短的問題，時間不到三個月。但台灣精華食品堅持不放防腐劑，以高溫、高壓殺菌方式，經過一年多的研發，最終完成可以保存二到三年的產品。

相較於市售銀耳多半使用冰糖，水加得多，成品呈現白色透明狀，阿里山楓醣銀耳則整體呈現淺橙色，口感溫潤有如燕窩，可直接飲用或加牛奶、拌沙拉等。食用阿里山楓醣銀耳，有助於女性養顏美容，對外食族群的身體健康也很有幫助。

漸入佳境》產學合作模範，積極拓展通路

亞洲大學是台灣精華食品的有力夥伴。在分工上，亞洲大學負責前製，也就是原料的研發；台灣精華食品則進行後製，即產品的研發、製造、保存等程序，並與創意商品設計系攜手產品的包裝與設計。基本上，大學端提供指導與建議，公司端則提供學生實習機會或經驗分享，可說是產學合作的模範案例。

在產品開發上，台灣精華食品依循的流程是：設計產品、找農民契作、找代工廠試做，最後推出成品。洪得語表示，其中最困難的部分是與農民、代工廠的溝通與磨合，最重要的是誠信與配合度。鄒玉文表示，不自設工廠的原因，是因為台灣精華食品的定位是「多產品」公司。在選擇合作夥伴上，台灣精華食品十分謹慎，以阿里山楓醣銀耳為例，花了一年多時間才選定一家具有三十年經驗，通過ISO、HACCP認證，願意幫助新興企業做小量產品的代工廠。

在拓展通路方面，洪得語表示目前以網路為主，各大平台都看得到他們的產品。另外，台灣精華食品也會參加國內外食品展與接洽醫美產業，開發頂端客層。目前外銷約占20%，主攻東南亞市場，例如在新加坡的超市、販賣機、養生食品店家等上架。

展望未來》打響名聲，為食安盡心力

台灣精華食品大約半年到一年左右推出一項新產品，目前正在研發中的是主打「健康、天然、好喝」的沖泡飲品，如黑糖奶茶與咖啡。鄒玉文認為，唯有不斷開發新產品，開發出「對的東西」，才能利用其優勢拓展通路，「只要有一定程度的粉絲或知名度，你不用去找，那些平台自己就會來找你。」

正所謂「夫唱婦隨」，在鄒玉文投注心力於新事業的同時，夫人李櫻妍也前往暨南大學研讀食品科學，並選修咖啡烘焙。李櫻妍談到選豆、烘豆等課程內容時，直說：「很好玩！」她笑著表示，會去進修除了是自己本身的興趣，也在於後半人生的規劃，她希望將所學與自家的產業推展做連結。

身為董事長的鄒玉文，平時毫無老闆的架子。他表示自己最欣賞的是蘋果公司的創辦人賈伯斯，因為他不像一般企業家每天穿西裝打領帶。受訪時鄒玉文開玩笑道：「原本我今天也想要穿得很休閒呢！」

相較於隨性的個人風格，談到公司的中心理念時，鄒玉文則露出誠懇嚴肅的神情強調：「我想要讓大家吃到最好的東西。」他的目標是將台灣精華食品打造成「食品界的愛馬仕」。看似天馬行空的願景，背後蘊含的其實是鄒玉文想為社會貢獻一份心力的堅持與誠意。

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本文摘自《看》雜誌第208期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第208期）謝謝！

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