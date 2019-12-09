跳躍在北緯68度之間 冬季羅弗敦群島

【撰文／龔安妮】

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羅弗敦群島LOFOTEN近年頻繁出現在風景攝影作品中，它是散落在挪威海的一串島嶼鏈。

因為環境嚴酷、地處偏遠、交通不便，它沒有像冰島那樣熱門，沒有太多的觀光客，沒有過度開發，原始的自然景觀因此得以保存。

▲峽灣之國 分享 facebook

峽灣之國

遠古時期這裡覆蓋著冰河，冰河下滑時將山壁磨蝕造就現在的峽灣地形。群山綿延形狀各異，海灣曲折無窮盡，羅弗敦是歲月精雕細琢的作品。

▲奇山 分享 facebook

奇山

羅弗敦群島在挪威的北邊，北緯68度的北極圈內，島與島之間由公路和橋梁串起，你總是會驚呼一個轉彎後，這個極北之地所帶給你的自然景觀。

▲漁村 分享 facebook

漁村

鋸齒狀的山峰下是平如鏡的Henningsvær漁村。航海王維京人的後代依然靠海維生，每年一至四月北極鱈魚會游到挪威的海岸產卵，這是挪威最重要的漁汛期。

▲極光 分享 facebook

極光

晚飯後我們來到，顯示今晚極光強度很高，來自世界各地的攝影愛好者陸續前來，大家排成一列又一列，默契的避免擋住別人的畫面。一開始微微的極光出現在山後面，慢慢增強、增廣，然後像彩帶一樣在佈滿星星的夜空中舞動，原本的一條彩帶增為二條、三條、四條，空曠的海灘充滿著快門聲，以及各種語言的歡呼聲，這是我看過最大的極光，我的廣角鏡只能拍到一部分。同伴們沒有人捨得離開，在極度寒冷的海邊一站就是好幾個小時。

▲驚濤 分享 facebook

驚濤

是著名景點，開一小時的車來等日出，卻等來一場另有風情的大雪。

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本文摘自《看》雜誌第207期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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