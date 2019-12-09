23歲成立專利商標事務所 許月娥人生舞台「不虛此生」

【撰文／楊戎真】

▲中正專利商標聯合事務所創辦人許月娥。吳長益攝影 分享 facebook

許月娥小檔案：

學歷：中央大學中文系、交通大學法律系學士，中央大學EMBA。

經歷：

• 1998年：成立中正專利商標聯合事務所

• 1999年：成立中正專利商標有限公司

• 2002年：成立正理專利商標法律事務所

• 2005年：成立「構思創Go Strong」教育機構

資歷與獲獎：

智慧財產局聘任講師，經濟部智慧財產局種籽師資認證，第十屆金峰獎之年度傑出企業、年度傑出領導人、年度傑出創業楷模，2012年獅子會300G2區巾幗分會會長。

小小的辦公室裡，裝扮幹練入時的許月娥脫下高跟長靴坐到辦公桌前，這時雖然才上午10時，她已經開完第三個會。早上6點30分起床、做完早餐給先生、孩子、7點30分開第一個會……許月娥的行事曆上滿滿的排程是每天的日常。

1998年，年僅23歲的許月娥，大學還沒畢業就成立了中正專利商標聯合事務所。此後，她幾乎就是不停歇地忙碌著，她說：「父母給我這個生命，我沒有虛度光陰的權利，不能有一絲一毫的浪費。」

自我成長與深耕》為助人而創業

出身雲林的許月娥，小時候隨父母舉家搬遷至鶯歌。由於家境不佳，許月娥從小便自食其力，一路考進中央大學中文系，大一時進入智慧財產事務所工讀。當時因為資訊不透明，遇事窮究一切的她，從有限的資源中，不斷搜尋且自我學習相關知識，希望能提供客戶最好的協助。

1998年，累積了二、三年的工作經驗與資歷，加上不斷自我成長與深耕，一名遭遇變故的客戶找上許月娥，希望將商標轉讓給她，否則公司倒閉後將遭到處分。基於協助客戶的出發點，加上好友鍾淑專鼓勵她不如就此創業，並慷慨空出一間小辦公室讓她使用，中正專利商標聯合事務所就此成立。

一切就從這小小的辦公室展開。每天一早，當時才23歲的許月娥與國中同學江佳靜從鶯歌騎著摩托車到中壢上班，白天拜訪客戶，晚上寫專利案件。當時正值金融風暴時期，兩個二十出頭的小女生，在大風浪中猶如漂萍隨波起伏。但許月娥告訴自己沒有失敗的權利，不斷鼓舞自己一定可以做得很好。約莫半年後，第三位同仁加入了，公司順勢搬遷至一個二十來坪的辦公室。

事務所搬遷後，事業蒸蒸日上。由於所接洽的專利案件涉及大量法律知識與機械原理，為了提供顧客更專業的服務，許月娥開始了自我深造。她先是到元智大學修機械學分，緊接著到交通大學就讀法律系，主攻科技法、專利法、智慧財產權法。

大量的學習一路伴隨著許月娥的創業。唸完交大法律系後，她又甄試上智慧財產局與台大法研所共同成立的智慧財產培訓學院（TIPA），取得智慧財產種籽師資證照。為了企業的經營，許月娥後來又再度回到中央大學攻讀EMBA學位。

▲許月娥經常受邀演講。許月娥提供 分享 facebook

從專利跨足教育》做客戶最專業的朋友

「當我創業的那一天，我就沒有失敗的權利。」強烈的自我期許，造就許月娥犀利的市場敏感度，且不斷拓展事業版圖，從專利跨足教育，並於2007年進軍大陸，在東莞設立事務所。東莞知識產權局的第一個公開研討會，就曾邀請她前往授課。

如今，年資悠久的中正專利商標事務所，已成為桃園地區數一數二的專利事務所，近來更推動「企業保母」模式，協助國外企業在台投資，事業版圖再次拓展。

在經營上，許月娥有很多創新的做法，她自許道：「許月娥等於創意、創新、專業、責任、蛻變，等於智慧財產權。公司的核心理念是做客戶最貼心、最專業的朋友，透過專案經營的方式，提供客製化的服務。」

有別於多數專利事務所依循既有模式接案，中正在客戶委案時，必定深入了解申請專利的真實目的，許月娥說：「拿到專利也許不是他真正的目的，而是一個過程，真正的目的可能是要挑戰同業，也可能是鑑價依據。」唯有透過專業，幫客戶設想他不知道的，才能做符合他真正需要的規劃。

許月娥談到兩個令她印象深刻的例子。曾有一位因公司被告專利侵權、老闆決定結束營業而遭到資遣的員工，前來委託她申請專利。了解來龍去脈後，許月娥的俠義心腸頓時升起，她告訴對方：「你先不要辦專利，帶我去見你的老闆，看我能夠幫助些甚麼。」在她的介入下，該公司官司打贏了，到現在都還在營運。另一個鞭炮機的侵權案，也是基於她對於機械的了解，判定機器結構不構成侵權，並提供了專業協助，最終打贏了官司。

▲客戶眼中氣場超強的中正團隊。吳長益攝影 分享 facebook

為員工創造成長機會》打造氣場超強團隊

在對外經營上，許月娥表示，維護客戶的權益就是她的社會責任。對內，她透過績效、線上管理以及獎勵機制，協助同仁發現自我，化被動為主動，凝聚共識，讓公司成為客戶口中氣場超強的團隊。

為了更好的經營管理，許月娥攻讀EMBA時所學的「教練式」管理對她深具啟發，並將其運用在管理上。她就像教練般鼓勵員工傾聽內在的需求，並設身處地為他們的成長著想。雖然自己年紀尚輕，許月娥卻以「孩子」稱呼年輕的同仁，憂心他們如果不懂得進取，未來將很容易被取代。

許月娥鼓勵勇於承擔的同仁主辦活動，接洽外部單位、學校授課，學習站上舞台，豐富自己的履歷。她希望員工獨當一面，建立自我的自信心，讓他們從被動式的接收指令，到主動探詢自己內心的需求，找到自我價值，並且自我挑戰與成長。

愛玩、敢玩、出其不意，則是中正團隊的另類特質。為了讓同仁有不同的體驗，許月娥不定期舉辦城市探索、密室逃脫等闖關活動，分派團隊任務，讓同仁到咖啡店沖咖啡、到布莊剪布、煎大腸包小腸……透過這些教育訓練，讓同仁體會「團隊協作」以及「勇敢突破，使命必達」的精神。在活潑、充滿樂趣的工作氛圍中，雖然工作強度高，但在中正服務一、二十年的同仁大有人在。

堅忍、不服輸、負責任》走過事業風暴

許月娥的創業之路並非一帆風順。2007年，穩定的事業出現了重大危機。當時有上百件專利申請案委託美國律師承辦，申請費用均已支付，不料該律師竟未繳交規費，而是將錢挪用做轉投資，深陷美國金融風暴無力脫身，所有案件有如胎死腹中。

這場致命的災難，衍生出七、八千萬的賠償金，即便許月娥賠上所有身家財產也無力承擔。更大的問題是無法兌現客戶的委託，損及客戶商譽，「通常一家公司提出美國專利申請，都是經過慎重評估的，如今面臨無法申請，可想而知對他們而言有多嚴重。」

在此情況下，客戶的責難排山倒海而來，甚至拍桌、趕人，指著許月娥的鼻子罵說：「我後半輩子都是靠這個專利，妳要幫我承擔一切！」面對種種不堪，一向堅強樂觀的許月娥也忍不住潸然淚下。

除了外部壓力，公司內部也人心惶惶。有員工求去時，許月娥予以尊重，甚至安慰他們：「你離開是因為有自己的家庭要養，我還是很謝謝你。」

許月娥冷靜下來後，開始進行危機處理。她首先清查申請件數，根據輕重緩急加以分類；之後迅速找到另一位美國律師協助進行訴願，進行專利案的回復。那段期間，許月娥除了白天的工作，晚上還要緊密地聯繫美國律師，幾乎是沒日沒夜地燃燒。

一方面是不允許失敗的自我期許，一方面是對客戶的責任，許月娥可說是備嘗辛酸。當時一百件的訴願大概要支付一、兩千萬的費用，然而對許月娥而言，最大的折磨不在於財務的支出，而是結果的不確定，「大概半年後才會知道成不成功，這半年的煎熬才是最痛苦的事。」

風平浪靜》老天留給妳一個溫暖的家

更甚的是，已經心力交瘁的許月娥，竟收到母親的病危通知。事業的危急存亡已不足為外人道，每天下班後，她還得收拾情緒回到鶯歌，陪伴母親走完人生的最後一哩路。

母親離世後，許月娥每日回去守靈，內心的憂慮不敢外露，只能在夜深人靜時對著母親的靈位默禱：「媽，妳的女兒很勇敢，妳要保護我……」

所幸，二個月後美國傳來了好消息：「訴願官司打贏了！」所有專利案件陸續重新繳交規費重新申辦。一場天塌地陷的風暴終歸風平浪靜。

過程中，最令她感恩的是丈夫對她的全然支持。「我很感謝我的先生，一路上陪我走過來。他告訴我：如果老天爺要把妳這十年來的努力全部都收回，事務所沒了、事業沒了，所有的資產都沒了，但是妳可以留一個家，一個溫暖的家，妳能不能接受？」這番話讓許月娥頓時哽咽了。

經歷過這番試煉，許月娥驀然回首後發現：煎熬的人生過程讓人堅毅、強壯，也是人生中很美麗的一部分。她從此覺得人生沒有過不去的坎。

加入獅子會》開啟社會服務大門

2011年加入獅子會後，開啟了許月娥參與社會服務與學習的另一扇大門，讓原本就「路見不平拔刀相助」的她，更添一抹俠義色彩。有鑑於她的熱心與光芒四射，第二年許月娥便被推選為該區獅子會巾幗分會的會長，之後一路擔任獅子探索協調長、校園分會主席、講師團團長、GST協調長等職務。

擔任會長期間，許月娥多次舉辦法治教育宣導、閱讀、捐贈等活動，並參與講師訓練以及獅子會台灣區第一屆TED演講比賽，在眾多參賽者中脫穎而出，獲得冠軍。比賽前雖然忙於事業，但許月娥告訴自己：「如果可以透過我把這麼多的愛跟正能量宣導出去，我非常樂意。」

許月娥辦公室的牆上掛著一幅字──「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排。」恰如其分地詮釋了她充滿色彩與令人驚嘆的人生經歷。

訪談過程中，許月娥不時接聽業務電話，其中一通先生的來電，讓她瞬間壓低聲調，溫柔地喊著「大人」，輕聲與之對話。對於這樣的反差，她表示自己只是回歸女人的本分：「夫為天，一陰一陽是謂道。」她也自然流露出謙卑與感恩，多次感謝上蒼、感謝身邊的人，感謝事業夥伴、感謝客戶。

歷經大風大浪，許月娥卻依舊保有如同孩童般的真性情：好奇、熱愛學習、樂觀、講義氣。因為從不虛度光陰，讓自己在每一個舞台上盡其所能地活得精采、燦爛，許月娥毫不猶豫地給了自己「不虛此生」的評價。

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本文摘自《看》雜誌第207期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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