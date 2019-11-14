暖心療癒 走跳台北市立動物園（下）

【撰文／楊櫻淑】

▲木柵動物園最紅的明星、當年的「小毛球」──圓仔長大了！楊櫻淑攝影 分享 facebook

木柵動物園的園區裡動物種類繁多，人氣明星更是不勝枚舉。上一期介紹了慵懶害羞的「無尾熊」、溫馴呆萌的「羊駝」以及友愛團結的「狐獴」。以下動物同樣人見人愛、百看不膩：

狐猴-稀有族群

狐猴是非洲馬達加斯加島上特有的靈長類動物，其英文「Lemur」源自拉丁文「Lemures」，在羅馬神話中有「死者亡魂」的意思，是因為牠們特殊的叫聲而得名。而兒童動物區裡有三種狐猴，在野外皆屬於瀕危動物，其中又以「白頸狐猴」的保育等級最高，已達到「極危」等級。

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我們一般對猴類的認知是精明頑皮，然而這些狐猴雖然身手尚屬矯健，個性卻十分呆萌，經常在樹上睡到翻白眼的傻愣模樣，讓人看了忍俊不住。

黑熊-台灣代表

園區裡有亞洲黑熊與台灣黑熊，而後者為前者的特有亞種，是台灣最大型的陸生哺乳動物，特徵是胸前有白色的V字形斑紋。牠們棲息在海拔1,000至3,500公尺的森林，活動範圍很大，白天在樹洞或岩洞中休息，黃昏或夜晚才會外出覓食。

這天，我躲在細雨中的涼亭裡翹首等候許久，終於看到遠方翠綠的樹叢裡，一頭毛茸茸的黑熊滿身草屑、眼神迷濛地鑽了出來──哎呀，這就是所謂的「反差萌」嗎？

▲瞧，林㹭那雙深邃的眼睛，是不是非常迷人呢？ 分享 facebook

林㹭-優雅迷人

雖然名字有「犬」字邊，但牠可是貓科動物喔！「林㹭」又名大山貓、猞猁，皮毛長而厚，能適應嚴寒的氣候，蹤跡遍及北半球，但由於美麗的毛色而遭大量獵捕，成為瀕危物種，許多歐洲國家正在復育中。林㹭的特徵是短尾巴，以及耳朵尖端有一撮長約4公分的黑毛。

一被牠「深情凝視」，我瞬間忘了雨勢並不小，拿起相機就是一陣狂拍。眼神裡好似藏著千言萬語的林㹭，端坐著與我對望了一會兒，才優雅地躺臥下來。

繽紛鳥園-炫目彩羽相爭妍

接著來到偌大的鳥園。即使天候不佳，遊客稀稀落落，這些長著翅膀的朋友依然大方地向人們展現其美妙的姿態，同時不改其聒噪的天性，一刻鐘也靜不下來，啁啾叨絮，整個空間熱鬧非凡。

‧鵜鶘

說到「鵜鶘」，我馬上想起幾年前的墨西哥灣漏油事件中，一隻隻可憐的鵜鶘被黏稠厚重的油汙覆滿全身、動彈不得的慘況。當地志工手忙腳亂地幫牠們「洗澡」的罕見畫面，至今依舊歷歷在目。

其中，園區的「白鵜鶘」分布於歐洲、亞洲，以及非洲的沼澤地和淺湖區，習慣集體繁殖，在幼鳥孵化後20到25天，會與其他的幼鳥組成一個向心力極強的「托兒所」，親鳥可以靠聲音從托兒所內認出並餵食自己的幼鳥。

‧藍冠鴿

咦，這襲大衣好像是每隔幾年就會流行一下的金屬質感──「藍冠鴿」分布於太平洋西南部的巴布亞紐幾內亞，整體羽色是暗淺灰藍色。看起來怒目圓睜，是在生氣嗎？誤會啦，人家只是瞳孔紅色，同時天生自帶黑色眼線而已。

▲正在吃水果的紫蕉鵑。 分享 facebook

‧紫蕉鵑

「哇！好繽紛的羽色！」這位身穿鮮豔彩衣的嬌客是「紫蕉鵑」，主要分布於西非，棲息於低地樹林及河谷樹林林緣。其身體大部分呈現紫色，特徵是眼睛周圍有一圈紅環。

大貓熊-人氣焦點

台北市立動物園最吸引人的看點之一，就是大貓熊了。不巧這天團團和圓圓告假去做健康檢查，所以只能靠圓仔撐場面，然而足矣──因為實在太可愛啦！啃竹子、吐舌頭、翻個身……一舉一動都成為鏡頭焦點，不斷引來眾人的驚呼讚嘆。

沒想到當年那個轟動全台的「小毛球」，已經長得這麼大，和爸媽不遑多讓了，再一次予人時光匆匆之慨。這是我第一次親眼看到大貓熊，和滿滿的本國、外國遊客擠在一起被圓仔萌翻，雖然語言不盡相同，然而心中的興奮與感動，相信並無太大差異吧？

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本文摘自《看》雜誌第206期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第206期）謝謝！