親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

國民黨不分區名單再生變 明開臨時中常會討論

又一少年命危：香港天水圍夜戰，15歲學生頭部中彈

暖心療癒 走跳台北市立動物園（下）

2019-11-14 12:47看雜誌

【撰文／楊櫻淑】

▲木柵動物園最紅的明星、當年的「小毛球」──圓仔長大了！楊櫻淑攝影
▲木柵動物園最紅的明星、當年的「小毛球」──圓仔長大了！楊櫻淑攝影
分享

木柵動物園的園區裡動物種類繁多，人氣明星更是不勝枚舉。上一期介紹了慵懶害羞的「無尾熊」、溫馴呆萌的「羊駝」以及友愛團結的「狐獴」。以下動物同樣人見人愛、百看不膩：

狐猴-稀有族群

狐猴是非洲馬達加斯加島上特有的靈長類動物，其英文「Lemur」源自拉丁文「Lemures」，在羅馬神話中有「死者亡魂」的意思，是因為牠們特殊的叫聲而得名。而兒童動物區裡有三種狐猴，在野外皆屬於瀕危動物，其中又以「白頸狐猴」的保育等級最高，已達到「極危」等級。

我們一般對猴類的認知是精明頑皮，然而這些狐猴雖然身手尚屬矯健，個性卻十分呆萌，經常在樹上睡到翻白眼的傻愣模樣，讓人看了忍俊不住。

黑熊-台灣代表

園區裡有亞洲黑熊與台灣黑熊，而後者為前者的特有亞種，是台灣最大型的陸生哺乳動物，特徵是胸前有白色的V字形斑紋。牠們棲息在海拔1,000至3,500公尺的森林，活動範圍很大，白天在樹洞或岩洞中休息，黃昏或夜晚才會外出覓食。

這天，我躲在細雨中的涼亭裡翹首等候許久，終於看到遠方翠綠的樹叢裡，一頭毛茸茸的黑熊滿身草屑、眼神迷濛地鑽了出來──哎呀，這就是所謂的「反差萌」嗎？

▲瞧，林㹭那雙深邃的眼睛，是不是非常迷人呢？
▲瞧，林㹭那雙深邃的眼睛，是不是非常迷人呢？
分享

林㹭-優雅迷人

雖然名字有「犬」字邊，但牠可是貓科動物喔！「林㹭」又名大山貓、猞猁，皮毛長而厚，能適應嚴寒的氣候，蹤跡遍及北半球，但由於美麗的毛色而遭大量獵捕，成為瀕危物種，許多歐洲國家正在復育中。林㹭的特徵是短尾巴，以及耳朵尖端有一撮長約4公分的黑毛。

一被牠「深情凝視」，我瞬間忘了雨勢並不小，拿起相機就是一陣狂拍。眼神裡好似藏著千言萬語的林㹭，端坐著與我對望了一會兒，才優雅地躺臥下來。

繽紛鳥園-炫目彩羽相爭妍

接著來到偌大的鳥園。即使天候不佳，遊客稀稀落落，這些長著翅膀的朋友依然大方地向人們展現其美妙的姿態，同時不改其聒噪的天性，一刻鐘也靜不下來，啁啾叨絮，整個空間熱鬧非凡。

‧鵜鶘

說到「鵜鶘」，我馬上想起幾年前的墨西哥灣漏油事件中，一隻隻可憐的鵜鶘被黏稠厚重的油汙覆滿全身、動彈不得的慘況。當地志工手忙腳亂地幫牠們「洗澡」的罕見畫面，至今依舊歷歷在目。

其中，園區的「白鵜鶘」分布於歐洲、亞洲，以及非洲的沼澤地和淺湖區，習慣集體繁殖，在幼鳥孵化後20到25天，會與其他的幼鳥組成一個向心力極強的「托兒所」，親鳥可以靠聲音從托兒所內認出並餵食自己的幼鳥。

‧藍冠鴿

咦，這襲大衣好像是每隔幾年就會流行一下的金屬質感──「藍冠鴿」分布於太平洋西南部的巴布亞紐幾內亞，整體羽色是暗淺灰藍色。看起來怒目圓睜，是在生氣嗎？誤會啦，人家只是瞳孔紅色，同時天生自帶黑色眼線而已。

▲正在吃水果的紫蕉鵑。
▲正在吃水果的紫蕉鵑。
分享

‧紫蕉鵑

「哇！好繽紛的羽色！」這位身穿鮮豔彩衣的嬌客是「紫蕉鵑」，主要分布於西非，棲息於低地樹林及河谷樹林林緣。其身體大部分呈現紫色，特徵是眼睛周圍有一圈紅環。

大貓熊-人氣焦點

台北市立動物園最吸引人的看點之一，就是大貓熊了。不巧這天團團和圓圓告假去做健康檢查，所以只能靠圓仔撐場面，然而足矣──因為實在太可愛啦！啃竹子、吐舌頭、翻個身……一舉一動都成為鏡頭焦點，不斷引來眾人的驚呼讚嘆。

沒想到當年那個轟動全台的「小毛球」，已經長得這麼大，和爸媽不遑多讓了，再一次予人時光匆匆之慨。這是我第一次親眼看到大貓熊，和滿滿的本國、外國遊客擠在一起被圓仔萌翻，雖然語言不盡相同，然而心中的興奮與感動，相信並無太大差異吧？

分享

本文摘自《看》雜誌第206期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第206期）謝謝！

看雜誌

《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。

相關新聞

「網紅經濟」大行其道 成為KOL你將主宰世界？！

2019-11-14 12:45

怎樣給中國掛上自由民主的鈴鐺？

2019-11-14 12:47

中國增設自貿區 雷聲大雨點小？

2019-11-14 12:47

專注、誠摯、熱情 一顆光芒內斂的星星 金鐘影帝莊凱勛的演員魂

2019-10-08 09:18

電商服務新趨勢 執行有溫度的對話 「聊天機器人」創造高效互動

2019-10-08 09:18

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

從留級生到傑出校友 「大樹教練」願為培訓界清流

2019-09-16 09:01

林豐益商行 傳承百年的人情味雜貨鋪

2019-09-16 09:01

中國應由香港問題認清統一的真義

2019-09-16 09:01

「孔子學院」在美國走向瓦解

2019-09-16 09:01

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

聯合國的人權體制為何崩壞？

2019-08-08 16:15

拍照算熱量 Cofit打造全方位健康管理App

2019-08-08 08:58

裁縫師鄭桂崇 以手藝流轉客家衫文化

2019-08-08 08:58

美國「擁抱熊貓派」嘗試回歸的背後

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（二）

2019-08-08 08:58

罷工的合理原因及限制

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（一）

2019-07-11 10:00

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

美中貿易爭論諾貝爾獎得主看得清？

2019-07-11 09:59

打造行銷產品力 讓產品大賣

2019-07-11 09:59

Come Inn王鼎立 創辦賓客盈門的青年旅館

2019-07-11 09:57

法律人轉做行銷 張玲琪為台灣香菇打下一片天

2019-07-11 09:56

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

實務專家觀點：評估商圈立地 開店選址學問多

2019-06-11 16:50

自經區不能是僵屍復活

2019-06-11 16:50

美國虎媽與明牌大學

2019-06-11 16:50

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top