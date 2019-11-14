親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

國民黨不分區名單再生變 明開臨時中常會討論

又一少年命危：香港天水圍夜戰，15歲學生頭部中彈

中國增設自貿區 雷聲大雨點小？

2019-11-14 12:47看雜誌

【撰文／金雨森】

正當中國經濟因香港反送中與美國貿易衝突開始折損時，中共如火如荼地增設「自由貿易試驗區」，似乎意在強化自身經濟實力以降低香港經濟地位，並蓄積經濟力量彌補美中貿易戰的損失。但這樣的經濟策略能成功讓中國擺脫對香港經濟的依賴、抗衡美國嗎？

中國自貿區已增至18個

中國「自由貿易試驗區」是中國在其關境以外規劃特定的區域，外國商品在區內得豁免關稅自由進出。以2013年建立的中國首個自貿區「上海自貿區」為例，其範圍涵蓋上海外高橋保稅區、上海浦東機場綜合保稅區、洋山港臨港新城等地，主要推動金融、貿易、航運等領域的開放政策。

今年6月底，中國國家發展和改革委員會、中國商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》、《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》和《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，均自7月30日起施行，被視為是中國新一輪改革開放的措施。

據此中國今年7月在黑龍江、河北、山東、江蘇、廣西、雲南開放新設6個自貿區，加上既有的12個自貿區，目前中國已有18個自貿區，覆蓋上海、廣東等18個省市。中國政府同時也全面取消上海自貿區關稅，意圖對國際釋放強烈訊息，希望透過更多優惠與貿易開放措施吸引更多外資，並加強與鄰國的貿易關係。

接著官方又於8月推出《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》，更進一步強化提供「境外投資經營便利、貨物自由進出、資金流動便利、運輸高度開放、人員自由執業、資訊快捷聯通」，布局取代香港。

據中國商務部表示，每個自貿區「各具特色、各有側重，立足區位優勢和產業定位，探索差別化制度並創新協同發展路徑」，且各個自貿區都在強調拉近與周邊國家的經貿關係，呼應習近平正推行的「區域經濟布局」。

啟動區域經濟布局

中國國家主席、中央財經委員會主任習近平，8月26日主持中央財經委員會第5次會議時，提出推動「優勢互補高質量發展的區域經濟布局」，企圖提升中國產業基礎能力和產業鏈水準。會議中，習近平要求各地方政府要「根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高品質發展的區域經濟布局」。

中共此次在黑龍江、河北、山東、江蘇、廣西、雲南新設自貿區，全面覆蓋東部「沿邊地區」。除河北推動京津冀協同發展之外，《國務院關於印發6個新設自由貿易試驗區總體方案的通知》明定，黑龍江自貿區將打造「對俄羅斯及東北亞區域合作的中心樞紐」；山東自貿區要深化與「日韓」經濟合作；廣西自貿區將打造對東協（ASEAN）合作先行先試示範區並推動與馬來西亞「兩國雙園」的國際產業鏈合作關係；雲南自貿區則將打造成中國面向南亞、東南亞的輻射中心。

對當前持續受困於貿易戰的中國而言，此次增設試點、擴大開放是抗衡美國的重要戰略布局，在重新調整中國國內生產要素結構的同時，加強區域經濟、吸收周邊國家的經濟能量，從而減少對美出口依賴，並彌補因中美貿易戰出現的損失。

路透社爆料人去樓空

但新設自貿區才剛出台不久，就遭路透社強烈質疑根本「雷聲大、雨點小」。

路透社9月2日報導，中國所開設的自由貿易區因為受到資本管制和美中貿易戰影響，至今仍無法落實當初開設的政策目標，企業家紛紛出走。該篇報導生動地描述上海自貿區當前人去樓空的「慘淡」：「在上海，首個自貿區內，傾倒的椅子、空蕩的桌子，深鎖在辦公室玻璃門後。曾經商人蜂擁用餐的美食區，如今小餐館一間又一間地倒閉，地上還散落著用過的筷子和塑膠盒。」

原本企圖打造「貨幣自由流通、貿易便捷」的上海自貿區，一直無法兌現當初的承諾。企業家開設數百個專用的銀行帳戶，受到中共嚴厲資本管制限制，資金完全被凍僵。上海財經大學教授丁劍平表示，自貿區帳戶的使用者「每次交易前，必須先勾選超過40個欄位。經過所有精細的審核後，自貿區帳戶再也不便捷了」。報導還稱，上海自貿區目前一共設有119家金融公司，但實際上，僅僅只有3家在外高橋保稅區設有公司地址。

另外，雖然中共強調自貿區各有特色，但18個自貿區「僧多粥少」的道理卻是殘酷的。中國31個省、市和自治區卻有多達18個自貿區，造成自貿區「氾濫」的原因，除了中共沒有其他好的經濟政策，只能借失敗的上海自貿區模式來湊合之外，「省分競爭」也導致越來越多省分向中央爭取自貿區設點，不排除未來看到中共開放第7波自貿區。這本可說是新自由制度主義中的「外溢」效果，符合外界期待自貿區作為撬開中國第二次改革開放的開口，但如今不能不排除新的自貿區一個個步上上海自貿區的後塵。

如是，上海自貿區改革失敗的經驗，加上美中貿易戰越演越烈，中國又碰上27年以來最低的第二季度經濟成長，此波增設6個自貿區，能否符合外商對自貿區的期待，挽救放緩的中國經濟，令外界持高度疑慮。

世銀報告：應落實自由公平的競爭

中國國務院發展研究中心、財政部與世界銀行集團於9月17日聯合發布《創新中國：中國經濟增長新動能》報告，肯定中國外商投資、自貿區改革及近年經濟改革措施，但強烈建議中國政府不能再繼續走過去的經濟增長模式，並且得補強當前改革方案。

該報告強調：「經濟結構從農業向製造業和服務業快速轉型、高投資和人口紅利以及勞動力從農村向城市快速轉移。如今，中國已不能再依賴這些增長動能。」該報告明確地點出中國經濟問題所在，並建議中國政府要「減少資源配置的扭曲」，把土地、勞動力和金融資源競爭性地和高效率地配置給那些最具生產力的用途；同時建議國有企業需要進一步深化改革，「平等使用生產要素、公平參與市場競爭和同等受到法律保護」。

報告還指出民營企業融資困難，民營企業被拒絕貸款的可能性幾乎是國有企業的「2倍」。報告也針對外資企業擔心的「強制技術轉讓」部分，呼籲中國政府「盡快制定具體配套法規並引入透明的監測、核查和申訴處理機制」。

世銀的報告，並不是故意要給中國政府經濟改革澆冷水，而是要中國政府正視經濟改革根本不夠徹底，效果難以符合預期。中國政府所推動的自由貿易試驗區，如果仍然無法兌現「自由、開放、便捷」的承諾、無法放寬對資金流動的限制，縱使全國31省市都開設自貿區，恐怕也無法有效吸引資金、人才與物流，而是再度留下一棟棟空蕩蕩的辦公大樓。

分享

本文摘自《看》雜誌第206期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第206期）謝謝！

看雜誌

《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。

相關新聞

「網紅經濟」大行其道 成為KOL你將主宰世界？！

2019-11-14 12:45

怎樣給中國掛上自由民主的鈴鐺？

2019-11-14 12:47

暖心療癒 走跳台北市立動物園（下）

2019-11-14 12:47

專注、誠摯、熱情 一顆光芒內斂的星星 金鐘影帝莊凱勛的演員魂

2019-10-08 09:18

電商服務新趨勢 執行有溫度的對話 「聊天機器人」創造高效互動

2019-10-08 09:18

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

從留級生到傑出校友 「大樹教練」願為培訓界清流

2019-09-16 09:01

林豐益商行 傳承百年的人情味雜貨鋪

2019-09-16 09:01

中國應由香港問題認清統一的真義

2019-09-16 09:01

「孔子學院」在美國走向瓦解

2019-09-16 09:01

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

聯合國的人權體制為何崩壞？

2019-08-08 16:15

拍照算熱量 Cofit打造全方位健康管理App

2019-08-08 08:58

裁縫師鄭桂崇 以手藝流轉客家衫文化

2019-08-08 08:58

美國「擁抱熊貓派」嘗試回歸的背後

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（二）

2019-08-08 08:58

罷工的合理原因及限制

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（一）

2019-07-11 10:00

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

美中貿易爭論諾貝爾獎得主看得清？

2019-07-11 09:59

打造行銷產品力 讓產品大賣

2019-07-11 09:59

Come Inn王鼎立 創辦賓客盈門的青年旅館

2019-07-11 09:57

法律人轉做行銷 張玲琪為台灣香菇打下一片天

2019-07-11 09:56

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

實務專家觀點：評估商圈立地 開店選址學問多

2019-06-11 16:50

自經區不能是僵屍復活

2019-06-11 16:50

美國虎媽與明牌大學

2019-06-11 16:50

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top