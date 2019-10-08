國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

【撰文／金雨森】

今年6月9日、16日，香港兩次「反送中」遊行人數分別突破100萬與200萬，創下歷史新高。香港民眾為了香港的法治與自由挺身而出，震驚世人。其中，國際知名漫畫家郭競雄被香港人無懼強權的勇氣所感動，雖然無法到場一同參與遊行，但他選擇用畫筆在香港《看中國》週報上刊載反映實況的漫畫，從6月24日起至8月19日連續發表9幅作品表達對香港人的支持。

在今年香港反送中的多次遊行中，包括金馬獎影后葉德嫻在內的許多民眾，都手持著郭競雄繪製的「香港加油」、「香港撐住」、「停止暴力」、「天祐香港」等海報，為「反送中」加油打氣。這些精美的畫作，意外地成為遊行中的一道美麗風景，受到《時代雜誌》、《華爾街日報》、《紐約時報》、《BBC》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等多家國際媒體的矚目。

用漫畫「挺」香港

人稱「大雄」的郭競雄，是中國漫畫家走向國際舞台的第一人。2006年，他與武俠小說泰斗金庸合作的漫畫《天龍八部》，獲得法國安古蘭國際漫畫節藝術特別獎，這是華人第一次獲得這項被譽為「動漫界奧斯卡」的獎項。郭競雄也是迄今為止唯一在美國市場做主流漫畫的中國人，曾參與《超人》、《星際大戰》等美式漫畫的創作，並於2010年榮獲31屆美國ICON漫畫節「最受讀者歡迎」和「特別藝術嘉賓」兩項大獎。

對於畫作在「反送中」運動中爆紅，郭競雄在接受《看》雜誌專訪時表示，他坦言其實並沒有想到會這麼受歡迎。究其原因，可能是這一系列畫作「言簡意賅」，很傳神地表達出香港人的心聲。郭競雄表示，連載期間，每天都有很多讀者在Instagram等社群媒體上留言感謝並稱讚他的作品。香港人的熱情回饋，也成為他繼續創作的動力與靈感的來源。

郭競雄非常關注香港反送中的最新發展情勢，作品內容也隨著情勢不斷演變。每當反送中出現新的事件，例如示威者眼睛受傷、元朗暴力事件等，就會啟發他的創作靈感，促使他把腦中浮現的畫面表達出來。

▲代表正義女神的第9幅作品不僅畫面唯美，也反映出郭競雄心中的光明感受。郭競雄提供 分享 facebook

在創作前8幅作品時，郭競雄說自己彷彿能感受到中共那種邪惡的壓力，相關形勢也若隱若現地呈現在畫中。因此，9幅作品的畫面情境，多半比較壓抑、沉重。但在創作原則與理念上，郭競雄則堅持彰顯和平、善良、正面的力量。其中，創作時最令大雄感覺到幸福的是第9幅──代表正義力量的女神。這幅作品不僅畫面唯美，也反映出郭競雄心中的光明感受。

令郭競雄感到奇妙的是，他的畫作彷彿與實況緊密相互影響：當他畫得黑暗，香港局勢就顯得黑暗；自從第9幅畫光明之後，香港好像就往光明的方向轉（特首林鄭月娥於9月4日宣布將撤回反送中條例）。他總覺得其中有種奇妙的巧合。如果畫作有這種能量的話，郭競雄願意在畫中多注入一些光明與希望。因此，在連續9週的趕工後，郭競雄雖然休息了近一個月，但在百忙中，他依然排除萬難在9月16奉獻出主題為「與神同行」的第10幅漫畫。

移民至海外十餘年的郭競雄表示，由於從小在中國大陸長大，對於中共「無孔不入」的洗腦，特別感受深刻。他的第5幅作品「絕地之聲」，就在傳達對紅媒洗腦的抗拒。郭競雄認為，中國人要從這種洗腦中走出來並非易事，因為很多人就是無神論者。而且中共利用著中國傳統文化來宣揚共產主義及中共本身，哪怕你反對它也被它利用，加上網路及資訊的封鎖，很多年輕人更難去思辨。

反觀香港年輕一代，在中共的威逼利誘下展現勇氣，為何還能毫無畏懼地站出來反送中，郭競雄認為，最深層的原因是他們都相信中國共產黨未來一定會解體、他們相信「天滅中共」。即使有些人現在被中共抓住了把柄、被迫替中共代言，郭競雄深信，如果他們知道明天中共就會解體，這些人一定會馬上棄共投明。

▲郭競雄的第10幅畫作「與神同行」。郭競雄提供 分享 facebook

立足中華文化，揚名國際

如今已是赫赫有名的漫畫家，但年輕時的郭競雄並未想過要成為職業畫家。高中時的他，認為畫畫不過是掙錢的工具，可以用來買樂器、組織樂隊。出了社會後，郭競雄成為報社記者，但因為1999年中共開始迫害法輪功，身為法輪功修煉者的他被迫改做廣告業務、創辦「旗卡通工作室」，才意外開啟他的漫畫事業。2000年，郭競雄嶄露頭角，榮獲上海人民美術出版社舉辦的「史丹莫杯」全國動漫畫作品大賽冠軍，作品《戲畫聊齋》於同年底上市，從此在中國漫畫舞台中站穩腳跟。

然而，中國盜版風氣的猖獗與政治上的不自由，大幅限縮了郭競雄的發展空間。2006年，剛好碰上中法文化交流年，郭競雄毅然決然決定到國外發展，並與歐洲最大的連環漫畫出版社「太陽出版社」簽定了近百萬美元的長期合作協定。2007年，郭競雄又受到美國漫畫協會的邀請訪美，成為首位進入美國漫畫市場的中國漫畫家。

在這二十多年的漫畫創作生涯中，大雄以中國文化做為養分，同時吸取西方寫實素描的技巧，鍛鍊自己的工法，在歐美文化與市場變遷中成長茁壯，不斷締造新的藝境。郭競雄表示，「繪畫也是修煉」，每次的創作對他而言都是挑戰。

雖然縱橫歐美市場，郭競雄還是深愛中華文化。他認為中國、台灣、日本、韓國對社會的認知，比歐美更具高見。他以《水滸傳》、《三國演義》、《紅樓夢》等中國古典名著為例，指出這些經典著作中的每一個人都是主人翁，並立體投射出當時整個社會的形象，深刻描繪出一個時代的背景與命運，進而展現出中華文化的慈悲與高瞻遠矚。而長期受中國文化的影響，自然也造就了郭競雄獨樹一格的畫風。

身為一個畫家，郭競雄誠心希望自己的畫作能給香港社會帶來正面的影響。同時，他也希望能幫助台灣、幫助所有愛好自由和平的民族，同臻美好之境。

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本文摘自《看》雜誌第205期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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