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專注、誠摯、熱情 一顆光芒內斂的星星 金鐘影帝莊凱勛的演員魂

2019-10-08 09:18看雜誌

【撰文／楊櫻淑】

莊凱勛是台灣演藝圈代表性的實力派演員，從陽光大男孩、草根男、硬漢、變態到暖男，未曾被定型的他，以精準到位的詮釋與千變萬化的魅力，演活了無數角色。下了戲的他，跳脫角色做回自己，又是怎樣的面貌？

▲莊凱勛的明星風範。李唐峰攝影
▲莊凱勛的明星風範。李唐峰攝影
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莊凱勛小檔案：

學歷：台北藝術大學戲劇學系表演組畢業

獲獎：

• 2015年以《回家路上》榮獲第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎

• 2017年以《菜鳥》榮獲第18屆台北電影節最佳男配角

入圍獎項：

• 《破浪而出》：第45屆金鐘獎、第15屆亞洲電視節最佳男配角

• 《候鳥來的季節》：第49屆金馬獎最佳男配角

• 《出遊》：第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎

• 《樓下的房客》：第18屆台北電影節最佳男配角

• 《降生十二星座》：第18屆台北電影節最佳男配角

• 《目擊者》：第19屆台北電影節、第54屆金馬獎最佳男主角

 

一雙誠懇而明亮的眼睛、充滿磁性的低沉嗓音、真摯而迷人的笑容，時而嚴肅專業，時而風趣幽默──他是莊凱勛，一位內蘊深厚卻從不驕矜的演員。榮獲第50屆金鐘獎最佳男主角殊榮，卻自謙並非明星的他，初次見面便展現「零距離」的親和力，溫暖的人格特質溢於言表。

自2005年登上螢幕至今，莊凱勛無疑已成為台灣演藝圈代表性的實力派演員。從陽光大男孩、草根男、硬漢、變態到暖男，未曾被定型的他，以精準到位的詮釋與千變萬化的魅力，演活了無數角色。

演員魂》跳脫正反派，把角色變「立體」

北藝大戲劇學系科班出身的莊凱勛，對於戲劇表演的相關問題，信手拈來的回答，都是燃燒淬鍊後的深刻體悟。

風格亦正亦邪的他，對所謂「正派」與「反派」的角色，自有一番見解。他表示，大部分觀眾的確傾向二分法，但他是以「立體」的概念看待：「比方說，如果可以把一個壞蛋演到讓觀眾同情或替他擔心，了解他為甚麼會變成如此；或是在這麼被討厭的狀態下，某一瞬間讓觀眾發現他好可愛，就會從典型的反派裡讓他變立體。」

他進一步以公視電視劇《噬罪者》為例，劇中男主角王翔對家人、朋友很好，被網友譽為「超級暖男」，但莊凱勛點出他自私的一面。命案發生時，王翔其實可以讓事情簡單化，他卻選擇湮滅，以免弟弟和自己惹上麻煩，「那是出於我仍然想過正常的生活、我想保護自己的私心，即便看起來如此完美的角色，他還是有缺陷的。」莊凱勛說。

而《麻醉風暴2》的立委萬大器，以及《目擊者》的記者小齊，都是有「故事」的人，「之所以變成反派，真的就是在人生的某條路上遇到了一個選擇題，他們運氣很不好地選了會被多數人批判的方向。」但身為演員的莊凱勛，就必須想辦法認同角色當下的決定，看到他們背後的痛苦、掙扎。

「雖然這個社會非常結果論，你做了甚麼事，就必須去承擔其後果，但演員不能只看最後，必須看這個人的生命軸線。」莊凱勛深有所感，人生這麼長，難免深陷漩渦，但是所有的情節都是在這些岔路發生的，那就是「戲」之所在。

既然角色是「立體化」的，作為演員，該如何表現？莊凱勛表示，通常有兩種情況，一是真有其人，例如《志氣》裡的郭教練，那就是盡可能地接近真實，在不超出本尊的原本樣貌下，賦予一些戲劇化的詮釋。

另一種則是全然地「創造」。先以第一次看小說、看戲的角度，迅速客觀地去看、去感覺；其後則是要全盤掌握骨架，因為角色的人生並非從劇本第一頁到結尾就沒了，而是在劇本「開始之前」與「結束之後」，前面一定經歷了甚麼，而戲散了，角色還要繼續前進。

在莊凱勛心中，演員和劇作家、導演一樣，擁有比觀眾更「接近上帝」的視角，身處其位就要開始幫角色長血長肉：他從哪裡來、要去哪裡，他的話語、欲求、恐懼，都要抽絲剝繭，而這不僅不是一個人的功課，且永遠沒有做完的時候。

身為演員，可能覺得已經做得很完整了，但很可能有一天拍到某場戲時，才終於明白戲中角色在那時為甚麼會做這個決定；也有可能演到快殺青時才發現：「糟糕，從頭到尾都演錯了！」怎麼辦？莊凱勛說：「就咬定不飄移。你選擇的方向可能和原本的期待不同，但表演沒有對錯，只有精不精彩、成不成立，最後給分的還是觀眾。」

以甫於8月上映的電影新作《緝魔》為例，莊凱勛透露原本自己和大家一樣，以為這是一部「爽片」：節奏快、口味重、驚悚、懸疑。然而當他時隔一年半終於看到全片，發現落差很大。導演很確定就是要做「沒有隱藏、猜測，只是呈現一個罪犯」這樣的方向。

「這是一部安靜、慢調性的犯罪片，沒有華麗的感官享受，而是要讓你思考；只是台灣幾乎沒有這樣的電影，因此讓人措手不及。」莊凱勛樂觀認為，《緝魔》的出現是個契機，觀眾能欣賞這類表現的環境會愈來愈好。

自我定位》不是明星，只是一個演員

平易近人的莊凱勛，完全沒有大明星的架子，他表示自己從來不會把這個工作當成是明星，而是像銀行櫃員或超商店員，就是五花八門的工作裡的其中一個而已，「假如太把自己當成一個明星，一直困在金字塔頂端，沒有踩到地面，這樣的性格會帶到角色裡，但你不可能一天到晚在演總裁、貓王。」

莊凱勛平常就是素人的生活方式，逛夜市、吃麵攤。他真誠說道：「大部分觀眾都是庶民，但很聰明。你有生命刻痕，還是沒有內涵的空中樓閣，他們都看得出來。」

如此樸實無華，或許因為來自很平實的家庭。原本務農的父母北上打拼，育有三名子女。莊凱勛自嘲身為老么的自己是「異類」，有一天突然說要「搞藝術」，一出門就消失了。每天熬夜拍戲，父母給的錢不夠花，因為做表演要一直去添購不同的造型行頭，家人開始對他感到陌生。

有一次，母親還偷偷問莊凱勛的姊姊：「你弟是不是在吸毒？怎麼眼圈這麼黑？回來都沒精神，錢都不夠用……」他苦笑道，北藝大畢業後花了8年做舞台劇、兩年失業，一直熬到電視上看得到他，才終於和家人拉近距離。

「很多人覺得明星應該賺很多，真的沒有。」從20歲開始演戲，到現在38歲，莊凱勛覺得自己收入好轉、可以照顧家人，是近5年的事。

「一般人在上班賺錢時，我們是很貧窮的。」他語重心長地說，身邊一些很棒的劇場演員都是如此，他覺得自己算是幸運的，因為有很多人還在努力中。

樂當「觀眾」》偷跑到電影院「看」自己的作品

在自己演出的作品上映時，莊凱勛會偷偷跑去電影院觀察觀眾的反應，他笑著說：「喜歡這麼做是因為可以檢討自己當初創作的想像，是否與觀眾之間有連結、是否是流於自溺的表演。」如果演出時設想觀眾會有怎樣的反應，結果進戲院後發現大家都沒有抓到那個點，莊凱勛就會知道下次要如何修正。

這樣的「行動」，他已進行了長達七、八年。不會被發現嗎？「我穿拖鞋、汗衫、短褲，頭髮沒梳，戴個口罩。只有一兩次被發現，真的很好玩，有點像出任務的感覺。」莊凱勛露出頑皮的表情說。

不只台北，他也會去外縣市，可以比較出北、中、南觀眾共鳴點的不同，例如北部觀眾較含蓄，想笑不敢笑；而中南部觀眾很直接，想笑就大笑，處理情感的方式很不一樣，而笑點的梗也有地域性的差異，他開心地表示：「看觀眾比看螢幕還好玩。」

「到底甚麼樣的戲，對甚麼樣的年齡層、性別的受眾會有連結，他們會喜歡或無感等，演員不只在創作與呈現在螢幕上那一刻在和觀眾做無形對話，而是在生活中就要培養出這種嗅覺、敏銳度。」輕鬆行為的背後，其實是莊凱勛嚴肅的自我要求。

▲莊凱勛光芒內斂，卻難掩其獨一無二的璀璨。李唐峰攝影
▲莊凱勛光芒內斂，卻難掩其獨一無二的璀璨。李唐峰攝影
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苦樂參半》熱愛表演的醍醐味，持續自我挑戰

即使被公認演技純熟精湛，莊凱勛卻語出驚人地表示，每次接到角色時，總有一段時間覺得：「我好像不會演戲……」他說：「因為不會有人把你拎起來擺到角色旁邊，一定是自己像走迷宮一樣去靠近角色。」

他直言道，當演員真的很寂寞，即使有再多朋友，有伴侶、小孩，但是在面對角色時是騙不了人的，「就是只有你跟角色而已。你們靠多近、你們離多遠，永遠只有你自己知道。」

這幾年下來，莊凱勛覺得最困難的，是所謂的「技術層面」。例如短期內要變胖變瘦、要成為職業選手、要學會甚麼特殊能力等。對他來說，扮演「職人」是不能輕忽的，「因為需要專業，但我們的製作環境多半是捉襟見肘的狀況。」他坦言每次遇到這種角色就很戒慎恐懼。

此外，挑戰身體殘缺或某些特殊狀態也很難。他舉例，吸毒者眼白渾濁，毒癮發作時鼻涕、口水會流下來；或是每天喝酒的刑警，瘦到一個狀態卻有啤酒肚。他期許台灣的戲劇環境日後能有更完善的條件來進行訓練，而不是急就章。

談到今後想要嘗試的影片類型或角色，莊凱勛拋出日本「大河劇」這個罕見的答案，還有科幻片、太空片等，他認為這些都是台灣所缺乏的。

此外，氣質沉鬱的莊凱勛從未演過喜劇，在他看來，喜劇很難，但還是想挑戰，「有聽過喜劇是最大的悲劇嗎？」他認為史上經典的喜劇泰斗如外國的卓別林、台灣的許不了，都是在消費自己的悲傷以換取觀眾的笑聲，「喜劇背後是嚴肅的東西，加上它有更多節奏、技術含量更高，不是推心置腹和觀眾交換情緒就能演好，喜劇需要天分。」

「表演是某一種生活態度的分享與體現，坦白講它就是生活，和陽光、空氣、水一樣自然。」沒有慷慨陳詞，也沒有鏗鏘有力的名言加持，莊凱勛平靜地闡述他對表演的定義。

然而，這顆光芒內斂的星星，卻難掩其獨一無二的璀璨，早已在人們心中留下難以忘懷的感動。

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本文摘自《看》雜誌第205期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第205期）謝謝！

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