漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

【撰文／林平】

▲2019年7月1日巨幅的「香港加油」大雄漫畫出現在反送中遊行中。香港《看中國》提供 分享 facebook

2019年最震撼世界的大事，當屬香港「反送中」運動。

源起：為何「反送中」？

這件源起於2018年初香港女生潘曉穎來台時遭同遊的香港男友陳同佳殺害後，陳同佳獨自回港，因無法引渡至台灣接受調查審理，港府因而修訂《逃犯條例》，讓特區政府可採個案方式向沒有引渡安排的國家或地區處理逃犯移交。

然而，這個《逃犯條例》修訂草案，通過後的一個令港人甚至全球人士都無法接受的後果，就是特區政府可以按中國政府的要求，將其視為疑犯的人士送交中國大陸。也就是台灣或他國民眾言行若觸犯中國法律，因旅遊而過境香港或轉機，都可能被中國主張為罪犯，而要求引渡到中國受審。這樣明顯違反人權、違反一國兩制精神的做法，引發各界譁然。香港「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）因此於2019年3月31日發起第一次遊行，反對港府修訂《逃犯條例》，「反送中」運動於焉展開。

堅持：港人永不屈服

其後，經過4月、5月的持續朝野攻防，「反送中」運動在6月時強烈引爆。6月9日，民陣發起第三次遊行，此次大遊行有超過103萬人參加，警方統計高峰有24萬人，創下30年新高。人群塞滿香港街道的畫面，震驚世人！

6月12日，為阻止香港立法會二讀草案，大量原先於香港島金鐘添馬公園一帶集會的市民，突然衝出夏慤道與龍和道，警察發射約150枚催淚彈和20發布袋鉛彈、數發橡膠子彈鎮壓。反送中的激烈警民衝突自此爆發。

6月16日，民陣再次舉辦大遊行，要求政府撤回修訂《逃犯條例》，並釋放所有示威者。最終民陣宣布超有200萬人參與示威，創下香港最多人遊行的紀錄，警方則宣稱最高峰時有33.8萬人。

然而，破紀錄的港人走上街頭，並未喚醒特區政府（及其背後的中共政權），在7月1日爆發民眾衝進立法會的衝突事件後，特首林鄭月娥於7月9日召開記者會，承認備受爭議的《逃犯條例》修例已全面失敗，並宣布全案正式「壽終正寢」（bill is dead），不可能再重新啟動。但林鄭仍拒絕以「撤回草案」的方式解除修例爭議。

然而，香港民眾要的是「五大訴求」：一、按議事規則撤回《逃犯條例》修訂草案；二、取消認定6月12日的行動及其後衝突為「暴動」；三、撤銷檢控及控罪並釋放被捕示威者；四、追究警方濫用武力及公權力，並成立獨立調查委員會徹查所有事件；五、行政長官林鄭月娥辭職下台，重啟政改，2020年實施「真雙普選」。

此後，7月21日元朗白衣人襲擊；8月5日三罷（罷市、罷工、罷課）；8月9日至11日「萬人接機」；8月11日深水埗和港島東集會中，一名女子遭到布袋彈擊中，導致右眼球破裂，除了毀容還可能失明等等事件，持續牽動全球人心。

▲2019年8月18日，「天祐香港」大雄海報出現在維園反送中集會中。香港《看中國》提供 分享 facebook

特徵：令人刮目的理性

8月18日，民陣原先向警方申請由維園遊行至遮打道，但警方只批准在維園內集會。此次集會民陣宣布有170萬人參加，警方則表示最高峰有12.8萬人，但此數字並不包括維園外的參與者。此次集會沒有爆發警民衝突，警方沒有施放任何催淚彈。

8月23日晚，大批市民參與「香港之路」活動，參照1989年波羅的海之路行動，手牽手築成人鏈。有超過21萬人加入這場活動，原路線總長度45公里，連同自發的市民組成的新增路線，共60公里。

不可思議的是，「反送中」立下全球反對運動的典範。這不僅是一場不分男女老少的「全港自主」活動，且無明顯領導指揮中心；而網路平台成為決策平台的特色，以及示威者奉行的「be water」哲學，開啟了人民運動的新頁。「be water」源自於香港已故武打影星李小龍的電影，比喻武者要像水一樣流動，既柔軟又剛強；既能適應萬物，又能匯聚為強大的力量。

最美風景：香港人和漫畫

有人說，反送中的一道最美風景，就是每一個前仆後繼、大無畏的香港人。這次活動中，香港人一反以往給人的功利印象，展現前所未有的不驚不懼。這樣的力量，感動了世界各地人士一起聲援「反送中」，其中包括執起畫筆，以「漫畫撐香港」的美籍華裔漫畫家郭競雄。

人稱「大雄」的郭競雄，2008年以特殊人才身分移民美國，是少數可以走向國際舞台的中國漫畫家。2010年第31屆美國ICON漫畫節中，郭競雄獲得了「最受讀者歡迎」和「特別藝術嘉賓」兩項大獎。最為人稱道的是，2006年郭競雄與金庸合作的漫畫《天龍八部》，榮獲了法國安古蘭國際漫畫節（Festival International de la Bande Dessinée d' Angoulême）最高特別獎，這是華人第一次獲得這項被譽為「動漫界奧斯卡」的獎項。

為了向香港人致敬，郭競雄自6月24日起至8月19日，於總部設在美國紐約的香港《看中國》週報上，連續九週繪製大幅漫畫，陪伴香港人一起「反送中」。其中更有七幅漫畫被印成海報，在多次香港遊行集會中大量發送，與港人共同持續前行。大雄的反送中系列漫畫，不僅獲得港人青睞，更出現在《時代雜誌》、《華爾街日報》、《紐約時報》、《BBC》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等多家國際媒體的圖片報導中。

繼這九張漫畫後，郭競雄將繼續以反送中相關故事為主題的連載漫畫書，與香港人一起堅持見證「愛自由」的歷史，共同成為反送中運動中的「最美麗風景」。

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本文摘自《看》雜誌第204期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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