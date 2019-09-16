中國應由香港問題認清統一的真義

【撰文／陳博志】

北京和香港政府要在香港立法，以將被中國政府認為有犯罪嫌疑的人送往中國審判，不管那人是香港居民或只是轉機過境的人士。這種做法可能使香港失去司法自治和人權保障，也使很多國際人士擔心到香港之人身安全而降低香港的國際競爭力。

但香港人民群起反對這《送中條例》的結果，卻未帶來北京方面的溝通和改善，反而引出對香港更高壓統治的主張和行動，以及仇視的言論，而這也將引發香港乃至中國人民進一步的不滿。這樣的發展不只會傷害香港和香港人民，也會傷害中國的國際形象及中國的人權和民主發展。造成這種雙輸及惡性循環的重要原因之一，是北京政府和中共並不了解統一的真正意義，也未想清楚一國兩制合理的做法。

統一是中國政府和人民最重要的口號之一，但他們卻不太清楚統一的正確目的和內容會隨時代而改變，而仍不變地堅持古老的統一定義和做法。香港目前的情勢顯示中國和中國人民有必要思考，要怎樣重新定義統一和規劃一國兩制才是合理而對中國和香港真正有利。二十四年前我曾寫一篇〈孫中山先生的和平統一思想〉（《工商時報》，1996年2月18日）想讓中國多思考統一的真意，並在和汪道涵先生會面時送給他，但似乎沒產生甚麼影響。本文再次苦口婆心，希望能幫助中國人發展新的正確觀念。

統一，應以王道為之，而非霸道

簡單地說，中國傳統的統一思想是天下要有一個中央鎮壓住各地而防止相互爭戰，甚至連人民的思想都要統一。但現在是經濟和思想都多元化的時代，國家的統一要靠包容和尊重不同的想法，而讓大家都願留在那大家庭裡，也就是用王道而非霸道來求統一。

中國大一統或統一的思想源自古老各國相互侵略搶奪資源的時代。當一塊土地上有不只一個國家存在時，有的國家會想用武力搶奪別人的土地、財富、乃至人民等等資源。而搶到更多資源的國家至少在短期也常因而更強大，而可再搶更多別人的東西。於是稱霸稱雄的戰爭不斷，人民也苦不堪言。《三國志．魏志．田疇傳》說：「眾成都邑，而莫相統一，恐非久安之道。」這種情況的解決方法之一就是爭戰到最後只剩一個國家，也就是整塊土地統一了，自然就不必再打來打去。這是不少人主張統一的根本原因。

民國初年中國又陷入軍閥割據而打來打去，孫中山先生說不統一人民很痛苦，但他也很清楚地指出，這統一必須是靠得人心的統一，他說統一「若恃武力，其流弊必致於專制……必生禍亂」。原因很簡單，武力的統一雖然消除了國與國間的爭戰，但這一國之內的各種不同意見和不同勢力卻仍要搶這一國的主導權。因此仍有不斷的鬥爭和相互傷害，掌權者也要強化其專制統治和對人民洗腦以免被取代，而這又引發更多要求改朝換代的鬥爭。中國歷史上即使是好像統一的朝代，也常有朝廷中的政變乃至革命與朝代更替，就是這個道理。除非國家能建立良好的民主制度，否則統一只是以獨裁或國內紛爭取代國際紛爭而已，人民不會更幸福。

中國內部：應反思「一國兩制」

香港最近的爭議是一個中國可以好好反思的機會。習主席2017年的講話及中共官員最近對香港問題的發言，顯示中國內部衝突的危險。習主席說：「我們不輸入外國模式，也不會輸出中國模式。」後一句話是否誠實姑且不論，不輸入外國模式就是中國要有自己的模式，不管外地的思想和經驗有多好或多合理，這已是妄自尊大而不科學的心態。而中國模式是誰決定的？不是中國所有人民，也不是中國所有地區，卻是中國共產黨，甚至其中的少數人或某個人決定的。這就更是少數人自大而可能引起中國內部和香港很多人的反對，但中國卻沒有真正的民主或科學討論來調和不同意見，而是要由中央以洗腦或威嚇強迫大家接受。香港這次的爭議就是這樣產生。

而香港爭議發生之後，香港特首及中共卻完全不和香港人民理性討論更合理的做法，反而直接把人民的不同意見當成是反抗中央，是暴亂。中國港澳辦發言人7月29日記者會強硬表示：「一國兩制，一國是根……絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區基本法之權威。」中共官方媒體還威脅要讓解放軍進香港平亂。換言之，在中共心中一國兩制是中國中央給香港的恩惠，香港人只能聽命不能討價還價。而中央要給香港甚麼，也是由中共中央少數人決定。

這樣的一國兩制，就是孫中山先生所斷言會陷入專制和禍亂的武力統一方式。中國的領導階級和有識之士要盡快改掉這種傳統專制獨裁的思想，而思考能使各地及不同人士的想法能被充分討論，以得出更尊重所有人民和地區之差異和權益的制度，中國才能長治久安而真正帶給人民幸福。習主席2019年1月2日對台灣的喊話說要「充分吸收兩岸各界意見和建議」，「探索兩制台灣方案」。我現在就提建議，希望中共快和香港人民討論香港和中國的兩制方案，不要把香港人當三等國民，只能接受中央為香港決定的方案，這樣香港問題才能走入良性循環。

中國對外：永不稱霸，永不擴張？

內部問題之外，再來看國際問題。中國在古早時代常幾乎不知或忽視其他世界的存在，中國即是天下，所以所謂的中國統一乃是「普天之下莫非王土」。大一統就如《禮記‧坊記》就說：「天無二日，土無二王，家無二主，尊無二上。」因此統一的範圍很簡單，就是全部天下。而天下一統自然沒有國家間的爭戰。

但事實上，現在世界不是只有中國，就算中國地區統一或只有一國，世界上還會有很多其他國家，各國之間還是會有爭議乃至爭霸。所以中國的統一已非和平的關鍵，世界各國能和平相處的國際制度與秩序才是和平的要件。一個極大而統一的中國將在世界上有極大的爭霸力量，如果它對世界和平秩序的看法，甚至對中國該統一的範圍的認知和其他國家有重大的差異，也可能反而會破壞國際制度和秩序，因而是世界和平的威脅而非保證。

對此隱憂中國有一些具體的宣示，但其宣示其實讓隱憂更為明確。習近平主席2017年12月在中國共產黨與世界政黨高層對話會的開幕式中說：「中國無論發展到甚麼程度，都永不稱霸，永不搞擴張。」這樣宣示的背後恰顯示中國也知道很多國家擔心中國要稱霸而像古代中國思想那樣支配天下。

但在前述傳統的統一思想下，就算中國真的不想稱霸，中國還是很擔心別人要稱霸或欺負它，所以中國還是極力發展其軍事力量並用來威嚇別人。而外國或外國企業，甚至只是賣奶茶的企業或藝人，只要說句中共不喜歡的話，中共就會祭出各種抵制和脅迫。而這種對外威脅及對香港、西藏、新疆以及異議人士的對內鎮壓，讓人難以相信中共會尊重其他國家和人類而不會求稱霸。

總結來說，中國古老的統一概念是要世界只有一國而不會打來打去，但除非中國想自己或讓哪一國統治全世界，否則目前多元多國的世界已不存在這種統一的利益。中國古老的統一常是中央集權或高壓統治，但這在歷史上已引起很多革命和改朝換代，人民的犧牲及對文化的傷害也不小於中國分裂的時代。現在中國統治的地區已很大，而人類也已自由追求更多不同的思想制度，中國統治的地區也有不少是被迫而非心甘情願接受其統治。因此中共若要用古老中央集權統治的想法來維持其統一，不只人民將失去自由和多元化而痛苦，政權也不易穩定。而連自己人民都亂打壓迫害的國家，也很難在世界上被其他人相信不會稱霸或欺負其他人，因此也會造成國際間的猜疑和衝突。

香港問題：可遵循孫中山主張

中國維穩和統一各地區的方式不該是更多高壓強迫和中央集權，而是給各地更多自由和自主。鄧小平先生的一國兩制應該是要讓各地可選不同制度，但中共官員現在卻不給香港更不給西藏、新疆討論和選擇不同制度和文化的機會，反而要由除了武力之外大多比香港落後的北京中央強制決定香港的制度。這種高壓方式不只香港人民不能接受，中國其他地方也逐漸將有更多人無法接受。中共的高壓最後可能引起中國很多地方甚至普遍的抗爭。到那時候中共就像辛亥革命時前清政府一樣要面對遍地開花的反對，而中國人民也要因而受到很大的傷害。

二十多年前我常去中國並和中共人士見面時，他們常說中國很多地方人民的教育水準還不夠，所以仍不能採行民主政治。我當時就向他們建議採取孫中山先生的主張。孫先生一百多年前就知中國各地的發展並不一致，所以主張分區逐步民主化，某個縣達到一定發展該縣就實施憲政，一省半數縣完成憲政該省就實施憲政，最後才做到全國的憲政。

香港經濟、教育和法治精神都早達到先進國家水準，沒有理由不能實施真正的普選，以讓香港人自己決定香港的事務。實際上北京、上海、廣州、深圳及另外一些大都市的經濟和教育水準也已超過政治開始民主化時的台灣，甚至已逼近現在的台灣，實在沒有正當理由再不實施普選或民主政治。

孫中山先生面對民國初年中國的分裂也主張：「在統一未成之前，四派暫時畫疆自守，各不相侵，內部之事各不干涉。」中共該思考朝這種態度來規劃其一國兩制，才可給中國長遠的發展。希望中共人士了解，讓各地決定自己事務的民主多元化，才是龐大且內部各種差異很大之中國能真正維持統一，並且較不會引起世界霸權爭奪戰的制度。

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本文摘自《看》雜誌第204期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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