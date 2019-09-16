林豐益商行 傳承百年的人情味雜貨鋪

【撰文／楊櫻淑】

迪化街知名的百年老店「林豐益商行」，已經傳承至第三代林頂元、蕭美花夫婦。店內販售各式竹器、籐器、木製品等傳統生活用品，純樸的氛圍吸引了許多人前來體驗古早味，連外國遊客也絡繹不絕。

▲林豐益商行老闆林頂元與太太蕭美花。楊櫻淑攝影 分享 facebook

林豐益商行大事記

• 1906年創業

• 1983年由林頂元、蕭美花夫婦接手，成為第三代經營者

• 2006年晉升百年老店

▲林豐益商行是迪化街知名老店。楊櫻淑攝影 分享 facebook

來到位於台北市西邊的大同區，走進不時飄散著中藥味的迪化街，原本紛亂的心緒，彷彿也隨著這溫和的香氣而平靜了下來──曾以茶葉和布料成為台北最繁華的商業中心，這裡是「大稻埕」的一部分。

行經中藥行、乾貨店、新潮的文創小店等，終於抵達當地人口中保留了較多老店鋪的迪化街後段，雜貨鋪「林豐益商行」安然自適地身處其中。琳瑯滿目的商品從店內延伸至騎樓，連天花板、牆上也充分利用。距今32年前製作的匾額招牌高懸在大門正中央，氣勢恢宏地昭告其「百年老店」的歷史地位。

家族事業》傳承三代，夫婦苦樂相伴

林豐益商行創業於1906年，至今已有113年的歷史。出生於1951年的老闆林頂元，1979年與年齡相仿的蕭美花女士結婚後，在1983年接下這間由祖父林光景創辦、父親林輝培繼承的店鋪，成為第三代經營者。

令人好奇的是店名「林豐益商行」的由來，乍看會以為取自創辦人的名字，沒想到其實並無關聯，原因也已不可考。在家中排行老二的現任老闆林頂元，有三個兄弟姊妹，因為身在大家庭，剛接下店鋪的時期很辛苦。憶起往事，連笑口常開的老闆娘蕭美花也禁不住紅了眼眶，想來有許多不足為外人道的辛酸。

林老闆夫婦膝下有一對兒女，皆已年屆不惑，目前各自在外發展。沒有另請員工，夫婦親自坐鎮店內掌理一切，生性儉樸的兩人也從未想過要將商行做大，老闆娘認命地說就像「和尚撞鐘」。令人訝異的是老店沒有公休，日復一日、年復一年，老闆夫婦過著每天早上8、9點開店營業、晚上7、8點關店休息的生活。唯一的假期是過年休五天，老闆娘開心地表示女兒會帶他們出去玩，令人心疼又佩服老一輩的堅忍。

由於老闆林頂元生性內向，所以無論是接待客人或採訪對應，多半都是由老闆娘出面。開朗健談的老闆娘與不苟言笑的老闆，就像是光與影一般互補的存在。

時代變遷》從「生活必需品」變成「伴手禮」

舉凡蒸籠、置物盒、竹籃紗網、竹編籮筐、木製餐具……店裡的商品種類族繁不及備載，製作者都是些甚麼樣的人呢？

幽默的老闆娘打趣地說：「攏是呷飽閒閒的人做的。」惹得我們大笑。其實在農業時代，鄉下地區的人們習慣有空便做點手工藝貼補家用，而如果有一個人開始做，就會邀集左鄰右舍一起加入，做多了就拿出來賣，長此以往，合作關係於焉誕生。

從前這樣的「老師傅」遍及全台，例如在台北，重劃之前以內湖最多，台南則以關廟、歸仁為大宗，前者以竹製品、後者以籐製品為主。如今，製作者愈來愈少，許多商品都由批發商從越南等地進口，已非全都是品質保證的「MIT」了。

大稻埕沒落時，林豐益商行的生意也跟著下滑，但尚能維持，夫婦倆倒是難得清閒。基本上，「常客」都是生意人，例如餐廳要洗菜、過濾，就會前來購買用具。然而也因為這些東西都很耐用，一般人久久才會來買一次，難成回頭客。

整體來說，以前生意比較好做，因為大家購買的都是「生活必需品」，現在卻變成「伴手禮」，殘酷而真實地反映了時代的變遷。老闆娘感慨地說：「以前都是純手工，現在甚麼都機器化了。」

獨特商品》舊時生活用具，如今難得一見

目前賣得最好的商品，就屬買菜必備的「茄芷袋」了。在塑膠袋問世後，茄芷袋沒落了好幾十年，然而由於近來環保意識的興起，讓這款便宜又耐用的傳統購物袋再次火紅起來，連外國人也愛不釋手，儼然成了台灣特色商品。

店裡還擺著一些相當少見的商品，原來都是以前人們經常使用的生活用具，例如烹煮傳統「摵仔麵」（一般稱「切仔麵」）的竹器，稱為「麵摵仔」，呈半圓形，有一根長柄握把，用法是將麵條裝入其中，放進滾水烹煮，最關鍵的是撈起時會有一個上下抖動的特有動作，如此煮出來的麵口感較紮實。相傳摵仔麵的發源地是蘆洲湧蓮寺的廟口，後來便以此地為中心向外擴展。

另外，狀似球棒的長條形物品，原來是放在溪邊捕鱔魚、鰻魚的工具；圓筒狀的巨大容器，則是捕龍蝦用的；拍打棉被的工具是仿中國結的形狀，別具美感；鐵皮屋簷下掛著一字排開、尺寸各異的扇狀物，是從前蓋在炒菜鍋上蒸、炊食物時用的……在我們驚呼連連的同時，老闆娘斬釘截鐵地說：「妳們阿嬤家一定有啦！」然而隨即語帶無奈表示現在都用鐵製品，難怪這些東西會被淘汰。這些現今已經很難看到的傳統生活用品，真是讓人大開眼界，也更能遙想前人的生活樣貌。

顧客心聲》物美價廉，讓人心動的「台灣味」

老闆娘信手翻開一本剛寄來的日本雜誌，從頭到尾羅列日本各地美食，然而其中卻以小小的篇幅介紹了林豐益商行，是唯一的「台灣味」。其實早在十幾年前，就有日本雜誌前來採訪，台灣反而是之後才跟進。

而站在一旁悄悄觀察商行的客群時，發現除了台灣人，來自香港、大陸的華人也不少，外國遊客中又以日本人為最大宗。

來自東京的金津先生頂著一頭率性的捲髮，他在林豐益商行購買了一只比手掌略大的籐編圓盒。問及用途，他搔著頭笑說：「其實我也沒有想說要怎麼用，就只是覺得可以收納一些小東西，讓空間變得乾淨整齊一點。」親切的金津先生表示這是他第二次來台灣，也是第二次來大稻埕，他相當喜歡此地的氣氛。

而一口氣買下五個紅色茄芷袋的岡田小姐來自名古屋，初次造訪台灣的她表示這是要送給朋友的伴手禮。問及她得知林豐益商行的原因，則是來自一本台灣旅遊書──果然！

另一位台灣女性顧客則買了最大尺寸的茄芷袋。她笑著表示雖然自己不買菜，但為了減塑，想送給媽媽買菜用。一邊回話時，她一邊小心地捲起茄芷袋放進包包裡，足見其細膩與貼心。

老店真髓》溫暖樸實，以人情味取勝

沒有冷氣、沒有光鮮亮麗的氣派門面、也沒有令人眼花撩亂的爆量商品，林豐益商行不同於附近幾家同質性高的雜貨鋪終日人聲鼎沸、摩肩擦踵的光景，取而代之的是不見擁擠、恰到好處的來客數，加上自然流露的溫暖氛圍，是一個讓顧客能夠自在挑選商品的舒適空間。少了顯而易見的商業氣息，多了老店獨有的濃厚人情味。

遇到日本遊客問路，老闆娘更是以熱情排除了語言的隔閡──畫張地圖便解決了。平易近人，貼近顧客的需求，老店已然成了街坊最美的風景。無論是想尋找商品，或是不知道用途，別糾結，開口向老闆娘詢問吧。

走過一世紀的林豐益商行，隨著大稻埕的興衰而跌宕起伏，以其承載歲月的沉穩，與毫不矯飾的質樸實在，於迪化街屹立不搖。在這日新月異、快速流動的現代社會中，老店可說是奇蹟般的存在，更是難能可貴的文化資產。

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本文摘自《看》雜誌第204期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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