從留級生到傑出校友 「大樹教練」願為培訓界清流

【撰文／楊戎真】

從事教育訓練工作超過20年的講師吳大樹，為了讓更多人有選擇良善訊息的機會，在YouTube「大樹教練」頻道上開講。他舉辦公益講座、為學校籌款，只因他堅信目前社會諸多問題，唯有從教育著手才能正本清源。

▲專業講師吳大樹希望為培訓界注入更多「正面、積極、良善、沒有副作用的資訊」。吳長益攝影 分享 facebook

吳大樹小檔案

現任

• 大樹教育顧問創辦人

• BNI大台南市區執行董事

• 海餅乾俱樂部創辦人

授課主題：人際關係、情緒管理、擁有自信、激發潛能

曾任

• 心想事成國際資訊共同創辦人

主持節目

• 希望之聲《悠活-談心室》節目主持人

• YouTube《大樹教練》頻道

在講台上談笑自若、風度翩翩的專業講師吳大樹，從事教育訓練已超過20年。如今看起來依然十分年輕英挺的他，今年開始在YouTube上開設「大樹教練」頻道，透過淺顯易懂的小故事或真人實事，闡述各種自我提升的技巧，短短的影片總能讓聽者有所斬獲。

將一般講師不願公開的「吃飯傢伙」毫不藏私地傳授出來，只因為吳大樹希望自己所掌握的情緒管理、增進人際關係等商業應對技巧與態度，更廣為人知、讓更多人受益。

年少試煉》「留級生」在培訓界闖出一片天

回顧來時路，吳大樹的經歷，本身就是一個精彩的勵志故事。就讀桃園振聲高中時，因為英文不好，老師要求他「轉學」或「留級」，他選擇了後者。可貴的是，學校教育的挫折，並沒有讓他自暴自棄。

吳大樹從小就喜歡閱讀，中華傳統文化中的人物、歷史，他不但感念，其中闡揚的忠孝節義精神，更成為他日後做人的基本方針。這樣的自我學習，伴隨著他不同的人生階段。當兵時，他無意間接觸到勵志書籍，如飢似渴地啃讀外，還購買大量影音產品自學，退伍後便投注心力在各式各樣的自我成長課程中。

受到這些課程的激勵，他萌生創業的想法，想把「人生最黃金的時間，拿來做對社會有貢獻的事」。

1999年，機緣來臨，他毫不猶豫的一腳踏入國際級成功學、演講激勵培訓大師陳安之的教育訓練機構，當起講師助理。「到培訓機構鍛鍊能力」的想法終於實現。

一入門，吳大樹的第一項工作便是打電話開發學員，但他希望自己最終是那個站在講台上激勵大家的人。不到半年，彷彿天生具有演說本事的吳大樹，努力學習後如願站上講台；同年，他到豐田汽車對五、六十位廠長、課長進行教育訓練。當年26歲的他，單槍匹馬走上講台，從開始的生澀緊張到自在暢談，台下聽者則從遲疑觀望到聚精會神。課程畫下句點時，許多人紛紛排著隊與他交換名片。

熱愛演講、熱愛培訓、熱愛教育的吳大樹很快就認知到，自己有能力激勵聽眾，他準備好接受講台上的任何挑戰。幾年時間，他在教育訓練領域裡如魚得水。他形容自己「找到了很大的樂趣、很大的動力」，逐步成為優秀的講師。

2005年，在現任《GOOD TV（好消息）》家庭關懷專線主要負責人孔令峯的資助下，兩人共同創辦了「心想事成國際資訊公司」，吳大樹正式展開他的「教育訓練」生涯。

因緣際會》充電之旅開啟大陸6年授課

由於台灣的培訓業缺乏頂尖師資，幾年下來，能讓吳大樹學習的對象越來越少。2005年，適逢被譽為世界第一的潛能大師安東尼‧羅賓（Anthony Robbins）受邀中國深圳授課，吳大樹決定前往充電。

當時大陸還是教育培訓的處女地，加上翻譯的落差，導致大批學員難以掌握安東尼‧羅賓課程的精髓。但對於經驗豐富的吳大樹來說，四天的課程則是複習的成分居多。基於維護老師聲譽的想法，吳大樹每天課後，便主動與學員分享自己的體會。四百多聽眾的演講，接連三天散場後都有約莫五十人留下來聽他講解當天的重點。因為吳大樹的講解精闢到位，且知無不言地解答疑問，往往直到半夜12點人群才散去，第三天更是通宵達旦。

課程的最後一天，吳大樹盡心竭力協助一位學員，竟因此錯過了回台班機。事後，他與其他參訓的大陸學員合宿，他們好奇地詢問：「你從台灣來，這幾天都看你留下來幫人家解決問題，你到底有甚麼企圖？」

「沒有啊！我不會再回來了！」吳大樹坦然告訴眾人，他只是希望維護安東尼‧羅賓老師的名譽，並在自己能力範圍內協助大家。

這一夜，他依舊盡力為眾人解惑。就在最後，一位學員告訴吳大樹，原以為他的無償付出包藏著陰謀或企圖，直到親眼目睹他自始至終沒有提出「在大陸辦課程」或是「索取學費」等要求，才相信他只是純粹的無私付出。這位學員說完後隨即提出邀約，希望他到河北幫自己的團隊講課。

吳大樹原本並未放在心上。未料短短一週後就接到邀請電話，告訴他一切已經安排妥當。就這樣，吳大樹展開了第一場大陸的演講。之後，一場接一場的邀約接踵而至，他輾轉在北京、河南、新疆等地南征北討。

2006年6月，著眼於大陸市場的廣大，他終於與合夥人商議轉戰中國大陸。這一待就是6年，期間吳大樹大約舉辦了2,000場講座，人數最多的場次約2,000人。

反思初衷》在「名利」與「良知」間做出抉擇

然而，表面上的功成名就卻沒有讓吳大樹感到欣慰，「市場大，你不用那麼努力、不用那麼厲害，都有市場。」被掌聲、讚美聲、鮮花包圍，被當成偶像一樣地崇拜，即使保有警惕，吳大樹依舊不自覺地鬆懈、迷失了。

「道德感掉得很厲害。剛去的時候，我認為當講師就是要句句屬實。漸漸地，有人會告訴你，不用每句話都那麼認真，沒有人會知道那句話是真是假。」吳大樹表示，周圍的人大概10句話有5句話是假的，在這樣的環境中，不自覺地就會降低標準，認為自己10句話有9句話是真的，就比別人好了。

雖然覺得自己的道德標準在大陸已是鶴立雞群，但夜闌人靜時，吳大樹內心經常陷入矛盾。回台灣時，朋友總是說他：「你不像台灣人，身上的習氣很浮誇，已經沒有台灣人溫良恭儉讓的內涵。」這些話讓他汗流浹背。

更令他惶恐的是，一批一批的學生開始在他耳邊絮叨：「教練要不要轉型？要不要也辦一些迅速致富的講座？」原本吳大樹所學的是，只要在工作崗位上做好自己的專業，就能夠透過專業獲取合理的利潤。中國大陸急功近利的做法，嚴重與他的價值觀衝突。

在培訓界，吳大樹一直警醒自己：作為一個講師，責任重大，必須時時自我檢視、自我成長，確認自己沒有偏頗。講師所言必須是真正為對方好，而不是對方想聽甚麼就說甚麼。如今，對他信賴有加的學員卻不斷慫恿他去做他一直以來都抗拒的事，他內心不禁天人交戰：「我要把他們引導到哪裡去？」

就在「悶聲發大財」與「堅持道德」間反反覆覆，幾經權衡後，2012年吳大樹決定返回台灣。

提升修為》不以「如何賺大錢」作為授課主題

回台後，找回初心的吳大樹開始盡心協助台灣中小企業主透過教育訓練突破成長。此外，他也展開了一連串不收費的公益講座，一方面重新了解市場，一方面透過講座談一般講師不願觸及的人權議題。在大陸生活6年，他深深了解大陸人權迫害的嚴重性，他希望喚起更多人的關注。

在學員眼中，吳大樹慣常用簡單的方式呈現複雜的理論，不藏私、理性平和，卻激勵人心。一次受邀至馬來西亞演說，一位資深經理人告訴吳大樹，他上過各種老師的課，唯有吳大樹不喊不叫，非常理性，卻讓人內在熱血沸騰。他經常接觸到各行各業成功的企業家、高階主管，很多人賞識他的才華，願意重金禮聘，有些工作甚至可以讓他輕鬆賺錢。但是他不願「自廢武功」，「在那樣的地方待著，我大概就作廢了，不需要成長，不需要努力。」

由於頻繁接觸人群，總有方方面面的考驗。吳大樹坦言，也曾面對譏諷時按捺不住而反唇相譏。到了後期，他期許自己成為培訓界的一股清流，堅持不以「如何賺大錢」作為授課主題。

面對誘惑與挑戰，吳大樹總是以中華文化的「提升修為」作為自己思想的核心，面對各種邀約與譏諷，都能很理智婉轉地表達自己的意願。他眼神滿是堅定地說道：「人生就是一場自我修煉，所以我會在這方面去精進。」

由於深知教育的重要性，吳大樹把自己定位為「用生命熱愛教育的演說家」，受邀至學校演講鼓勵學生。2019年年初，他到台灣第一所公辦民營藝術中學──雲林蔦松中學演講時，深感校方在培養藝術人才、堅持品德教育上的用心，開始發起「公益巡講」，課程收費與募捐的款項，全數捐給學校。他希望讓更多人看到台灣優質教育的力量往外擴散。截至目前，這項活動已經舉辦超過20場巡講，募款超過百萬。

▲有感於教育的重要，吳大樹與早餐會成員一同參訪蔦松藝術中學。吳長益攝影 分享 facebook

傑出校友》端正培訓風氣 傳遞正面訊息

2019年，「大樹教練」臉書粉絲專頁上豪氣地寫著：「大樹教育顧問以引領台灣培訓正氣為核心，出發！」

「我一直有個願望，我一定要端正培訓的風氣。」有感於培訓界逐漸偏失，過度強調快速致富，他將過去付費課程上才聽得到的技巧透過YouTube頻道免費傳播。「這個世界需要有更多人傳遞正面、積極、良善、沒有副作用的資訊。」他誠懇道。

創業至今，吳大樹已經舉辦過超過4,000場大大小小的講座，「大樹教練」無疑已成為許多人心目中的良師益友、心靈導師。有鑑於他對台灣社會的貢獻，2018年吳大樹受邀回母校振聲高中演講，校方並授予「傑出校友」的榮譽。

由「留級生」到「傑出校友」，這樣的反轉，源自於吳大樹始終如一的愛好學習、堅持良善，以及對教育的熱愛。

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本文摘自《看》雜誌第204期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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