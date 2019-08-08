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聯合國的人權體制為何崩壞？

2019-08-08 16:15看雜誌

【撰文／金雨森】

美國智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）國際人權專家泰德‧皮克內内（Ted Piccone）2018年9月發布一份報告警告，中國正悄悄地削弱聯合國維護人權的承諾。

這份題為《中國對聯合國人權之圖謀》（China's Long Game on Human Rights at the United Nations）的研究報告指出，如果中國對聯合國人權的戰略成功，聯合國可能就更無能力保護受害者及監督各國政府。

聯合國在2006年成立「人權理事會」，取代此前的聯合國「人權委員會」。目前聯合國人權理事會由全球47個國家組成，理事會成員國每屆任期3年。人權理事會的功能在於籌組蒐證團、調查團，以及通過決議案，呼籲各國共同行動制止人權侵犯，但無法律約束力。該會也會派遣獨立專家、設立調查委員會監督敘利亞、朝鮮、布隆迪、緬甸以及南蘇丹的人權情況。由於成員國包含中國、菲律賓、厄利垂亞等人權紀錄不佳的國家，聯合國人權理事會因而備受批評與質疑。

以國家發展權取代世界人權

根據泰德‧皮克內觀察，中國對聯合國人權體制的干涉，是從2013年習近平上台中國國家主席以後開始轉為強硬。此後中國自2014年起當選理事會成員國並連任至今，使得中共得以透過體制運作與轉變內部力量，改變整個聯合國的人權體系。泰德‧皮克內觀察中國2016年至2018年間投票的七項決議案，從中解析中國的投票行為與手段，據而歸納出中共的兩大策略。其中最核心的就是企圖掌控國際人權的話語權，把「中國特色的社會主義」、「習思想」等概念引進聯合國決議案中，藉此得到國際背書，進而將國際人權價值整個取代。

以中國2017年首次推動的決議案為例，該決議案主張「發展權」也是人權很重要的部分，並呼籲國際合作，尋求「雙贏結果及共同發展」（win-win outcomes and common development），並將「人類命運共同體」（a community of shared future for human beings）寫進決議案中。而「人類命運共同體」一詞，在2012年的中共第十八次全國代表大會報告上首次被提及，並成為「習思想」的核心概念之一。

中共的另一項手段就是阻絕國際批評聲浪，提倡中國國家主權並主張他國不得干涉中國國內事務，亦即反對國際檢視中國人權及其國內行為。雖然聯合國人權理事會的成員國，對中國推動的決議案可投反對票，但礙於中國的經濟壓力，終致聯合國漠視中國人權罪行、默許中國改變人權規範。泰德‧皮克內總結，中共就是靠著以上兩大策略，悄悄破壞國際人權體制，合法化中國國內的人權罪行。

香港藝人何韻詩 在聯合國人權理事會發言

今年聯合國人權理事會會議在瑞士日內瓦召開，香港歌手何韻詩7月8日獲得非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）的邀請出席會議並發言。她表示，香港6月曾有200萬人和平參加「反送中」運動，但卻遭到中國政府鎮壓，用橡膠子彈攻擊遊行民眾。她直指中國政府沒有兌現「一國兩制」的承諾，沒有施行真普選，強調《中英聯合聲明》簽署後22年，中國始終拒絕履行，一國兩制幾乎名存實亡。何韻詩最後呼籲人權理事會召開緊急會議保護香港民眾，且應將不尊重人權的中國除名。

在何韻詩短短90秒的發言過程中，中方代表兩次使用程序動議打斷其發言。中方兩次的意見都一樣，指責何韻詩把香港與中國兩個名稱並列，挑戰了「一個中國」原則，並敦促大會主席要求何韻詩依照聯合國規定發言。

22國聯署呼籲停止拘禁維吾爾人

同時，中國在新疆設立的再教育營也引發國際關注。聯合國人權理事會的22個成員國，7月10日聯名發出一份公開信給理事會主席塞克（Coly Seck）與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。該信批評中共在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。

這是一份前所未有的聯署聲明，是聯合國人權理事會首次針對新疆問題出現的多國聯合行動，22個簽署聲明的成員國包括：澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英國等。

美國雖然已於2018年6月19日退出聯合國人權理事會，但包括美國國會及行政部門中國問題委員會主席麥高文（Jim McGovern）與共同主席盧比歐（Marco Rubio）在內的共43名美國國會議員，於7月5日，也就是新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊示威十週年紀念之際，發表聯合聲明，要求川普政府採取行動，解決新疆維吾爾族等少數民族長期遭受中共高科技監控和大規模拘留的問題。

中國外交部7月11日回應稱，這些國家「公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」，並批評22國聯合聲明的說法「枉顧事實真相，是對中國的無端指責和攻擊汙蔑」，中國外交部大言不慚地表示，「新疆已經兩年多沒有發生暴恐事件，社會穩定，民族團結，百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升，衷心擁護政府的政策舉措。」

中共聯合37國反擊

7月12日，包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、巴基斯坦和許多非洲國家等37國，聯名致信聯合國，表明支持中國在新疆的政策，擺明與西方國家互別苗頭。信中反對將人權「政治化」，並稱中國面對恐怖主義和極端主義的嚴峻挑戰，在新疆採取了一系列反恐和去極端化措施，包括建立職業教育和培訓中心。該信肯定中國新疆的反恐政策，表示「新疆已經三年沒有發生恐怖襲擊，人們享受到了更強烈的幸福感、滿足感和安全感」，讚揚中國「為國際人權事業作出的貢獻」。

就在國際間激烈討論新疆人權問題之際，中共國務院新聞辦公室於7月21日發表了《新疆的若干歷史問題》白皮書，重申「新疆是中國領土不可分割的一部分」，指責「有境內外敵對勢力，特別是民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力，為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非」。

專家建議：全球民主國家應該聯合起來

姑息主義者或許會主張，做這麼多也無法停止中國政府人權迫害，何必跟中國政府計較？但這就是中共希望得到的結果──希望民主國家放棄對民主、對自由的堅持、放棄對他人受迫害起而維護的正義良知，如此一來，中共就可以繼續肆無忌憚地殘害人民。如果世人漠視中國的人權議題，恣意讓中共改變世界人權的基本準則，無疑為虎作倀。

如同國際人權專家泰德‧皮克內在《中國對聯合國人權之圖謀》報告中建議，民主國家應該聯手合作，與理念相近的國家一起捍衛國際人權體系的核心準則，包括設立獨立人權調查團、特定國家調查團，並勇於譴責侵犯人權的國家、勇於褒獎保護人權的國家。泰德‧皮克內還呼籲所有相關政府及民間組織，應加大力度保護受害人民並捍衛媒體獨立，勿讓中共改變國際人權價值體系的野心得逞。

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本文摘自《看》雜誌第203期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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