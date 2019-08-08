親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

除了一芳還有誰！ 陸網友瘋抓港台獨 卻意外得罪自己人

北北基明天停班停課？侯友宜：最晚今晚10點前同步宣布

幸福的台灣女性？（二）

2019-08-08 08:58看雜誌

【撰文／樊家忠】

上期本專欄提到台灣女性的社會地位比鄰近的東亞國家好，不但女性政治參與程度高，而且大學教師當中女性比例遠比日韓高，甚至比美國都高。導致台灣這個特殊現象的原因很多，上次討論到台灣選舉制度中婦女保障名額的可能影響，這次我們來探討另一個可能的因素──紡織業。

紡織業與女性

紡織業在台灣的經濟發展過程中扮演很特殊的角色。第一，紡織業是戰後初期台灣製造業中產值最大的產業之一，而且在電器、電子業尚未發展之前成為台灣的出口大宗。

▲圖一：食品、紡織、與電氣機械產值占製造業比率。樊家忠提供
▲圖一：食品、紡織、與電氣機械產值占製造業比率。樊家忠提供
分享

圖一擷取自吳聰敏教授2018年的一篇論文〈台灣戰後的高成長〉，在電器與電子業從1960年代末期開始發展之前，紡織業的份量非常吃重，而且這個重要性維持了數十年之久。

▲圖二：1974年台北縣年各製造業類別的雇用人數。樊家忠提供
▲圖二：1974年台北縣年各製造業類別的雇用人數。樊家忠提供
分享

第二，紡織業跟所有其他產業都不同的一個地方是它非常偏好雇用女性。圖二顯示的是台北縣在1974年不同製造業類別所雇用的男女工作者人數。其中紡織服飾品及皮革製造業（在此簡稱紡織業）雇用的女性人數為33,853，占該行業的66%，等於每三個雇用者當中就有兩名女性。如此高的比例是所有其他產業無法企及的。

另外，由於產業規模龐大，紡織業所雇用的33,853位女性占了台北縣當年所有製造業雇用的69,530女性接近一半的比例，可見紡織業對於女性就業的助益。

客廳即工廠

圖二所統計的數字只包括了工廠正式雇用的全職工作者，並未包括半職或「非典型」雇用者。在那個年代，工廠所雇用的全職女工多半是未婚的年輕女性，已婚女性的勞動參與率不高。

但有一種類型的非典型雇用者，對女性就業有巨大的促進作用，而且受到影響的主要是已婚女性，這就是在1970年代盛行的「客廳即工廠」。客廳即工廠透過家庭代工的方式，為當時大量未就業的女性提供了工作機會。

家庭代工在1970、80年代盛行的程度應該非常驚人，影響到的家庭數目應該非常龐大。可惜的是，這些非典型就業並沒有留下詳細的統計資料，所以我們很難量化它的影響。

女性收入與社會地位

女性的收入對於提高女性的地位有甚麼影響？關於這一點，經濟學有一個「家戶議價模型」（household bargaining model）。這個模型認為一個家庭中哪個成員「說了算」，取決於該成員的「議價能力」（bargaining power），而該成員的收入占全家戶收入的比重會影響到該成員的議價能力。

我曾在《看》雜誌第130期的文章介紹過美國麻省理工學院的經濟學教授Esther Duflo研究南非老人年金的研究。她發現如果年金受益人是祖母，孫女的營養會得到改善，但是孫子不會。但如果受益人是祖父，該家庭內不論孫子還是孫女的營養都不會得到改善，而且比較多錢被祖父花在喝酒、賭博等吃喝玩樂活動。這個例子顯示了女性家戶內的議價能力對能否實現自己偏好具有顯著的影響。

女性收入提高也會改善下一代女性的處境。我在《看》雜誌176期的文章介紹過美國布朗大學經濟學家Nancy Qian關於中國茶葉產業的研究。由於茶葉生產需要大量的女性勞動力，所以中國在農村改革後，茶葉產業的快速發展以及茶葉價格的提高，導致更高的新生女嬰存活率。可能的原因是茶葉價格上漲使得一般家庭提高了對女孩未來生產力的預期，女孩因此得到比較好的營養與照顧，所以存活率提高。

台灣與南韓

雖然理論上紡織業應該對台灣女性地位的提升有幫助，但可能無法充分解釋台灣與南韓現今社會在女性地位上的差異。這是因為紡織業也是南韓戰後早期工業化發展的重點產業，而且也跟台灣一樣扮演出口擴張的要角。

當然，兩個國家紡織業的比較還需要更多細緻的分析，例如規模是否類似，是否都高度偏好雇用女性。

如同我上一篇所強調的，台灣與南韓在女性地位上的差異很可能不是單一因素造成的，有可能存在多種因素，甚至是各種因素交互作用的結果。下一期我將探討戰後移民對台灣性別意識的影響。

分享

本文摘自《看》雜誌第203期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第203期）謝謝！

看雜誌

《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

罷工的合理原因及限制

2019-08-08 08:58

拍照算熱量 Cofit打造全方位健康管理App

2019-08-08 08:58

裁縫師鄭桂崇 以手藝流轉客家衫文化

2019-08-08 08:58

美國「擁抱熊貓派」嘗試回歸的背後

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（一）

2019-07-11 10:00

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

美中貿易爭論諾貝爾獎得主看得清？

2019-07-11 09:59

打造行銷產品力 讓產品大賣

2019-07-11 09:59

Come Inn王鼎立 創辦賓客盈門的青年旅館

2019-07-11 09:57

法律人轉做行銷 張玲琪為台灣香菇打下一片天

2019-07-11 09:56

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

實務專家觀點：評估商圈立地 開店選址學問多

2019-06-11 16:50

自經區不能是僵屍復活

2019-06-11 16:50

美國虎媽與明牌大學

2019-06-11 16:50

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

論鄒至莊院士的中國第一強說

2019-05-06 09:10

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

澳洲再推重磅調查節目 揭中共「干涉」

2019-05-06 09:08

散發美的DNA 趙菲菲創建台灣精品家飾品牌

2019-05-06 09:08

勇敢挑戰追逐夢想-購物專家孫嘉欣 以珍稀皮革包開創璀璨人生

2019-04-10 16:49

「時間寵愛」 廖妍羚在每一次挑戰中成長

2019-04-10 16:41

台灣曾是四小龍之首？

2019-04-10 16:41

美國人愛中國不愛中共

2019-04-10 16:41

與天體對應 人體穴位奧祕無窮

2019-04-10 16:41

新竹半畝塘 榕樹下的收冬市集

2019-04-10 16:41

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

從二種Fintech策略看金融業者的不同布局

2019-03-07 09:22

爭論功過相抵不如相互包容

2019-03-07 09:21

Shopping99彭思齊 以旅人的心認真面對每一件事

2019-03-07 09:21

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top