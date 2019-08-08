親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

北北基明天停班停課？侯友宜：最晚今晚10點前同步宣布

罷工的合理原因及限制

2019-08-08 08:58看雜誌

【撰文／陳博志】

▲2019年6月20日，由桃園市空服員職業工會針對長榮航空空服員發起的罷工行動開...
▲2019年6月20日，由桃園市空服員職業工會針對長榮航空空服員發起的罷工行動開始，至7月10日落幕。長榮共取消1,439個航班、影響超過27萬人次。周博晨攝影
分享

台灣近年發生了幾次航空事業的罷工，社會對其是非對錯有不同的看法，而不少消費者則覺得無辜受害。要減少爭議並降低對社會的傷害，各界對罷工的理由和必要性應有更深入的了解，以研擬更合理的相關做法及法令制度。

在工業革命之後，勞工曾陷於很差的工作條件並遭到剝削，罷工是弱勢之勞工與勢力強大之資方談判和對抗的重要方法。但近幾十年來，先進國家的罷工情況卻已逐漸減少，其原因並非勞工變得相對更沒力量，而是產業和就業市場已有很大的改變。

台灣在第二次世界大戰之後到1980年代之前，因為威權統治而少有人敢罷工，但因為出口帶動的就業成長以及國際要素價格均等化的作用，薪資不必罷工抗爭就自動一直快速上升。現在國家已民主化而可以合法罷工，但因為基本的工作條件和基本工資已有法令規定，市場也相當自由運作，因此值得用罷工來抗爭的情況也已減少。不過，有一些勞工還是可能覺得被虧待，所以有些情況可能也仍有用到罷工權的必要。

本文擬討論兩種要進行罷工的經濟理由，而由這些理由的其他可能對策，來分析罷工的必要性。

罷工理由之一：薪資條件不如類似企業

罷工常見的理由之一，是員工的薪資及工作條件不如類似的企業，或不如員工去做其他工作時的待遇。這情況下，員工當然可能感到被虧待而不滿，因而想和企業談判甚至藉罷工來抗爭。不過在自由經濟裡，員工也可以選擇去做其他那些待遇較好的工作。而當待遇較差的企業面對許多員工要或已離開的情況，就常會因人員不足而只好調高待遇。

換言之，市場力量常足以自動改正個別企業待遇不如其他企業的情況，而且一部分企業的進步，也常能因這種機制，而造成相關人力待遇在其他企業全面的改善。由此看來，想罷工之員工的不滿，若只是來自薪資或勞動條件不如其他工作機會，則員工並不一定只能藉罷工來改善，換個工作也許更容易，因此只用薪資和工作條件不如其他企業作為罷工的理由，較不容易得到社會的同情和支持。由於現代經濟轉換工作的機會比二十世紀前更多，這也可能是先進國家罷工情況減少的原因之一。

然而，現實社會仍可能有一些因素讓勞工不是那麼容易換工作。例如在2005年實施可攜式退休金的新制之前，勞工須在同一家企業任職25年以上或任職15年滿55歲或任職10年滿60歲才能領到退休金，未達到這些條件的員工若要換工作，就須放棄本來該得的退休金。

換言之，法律把員工綁在原來的企業，除非薪資或工作條件已偏低很多，否則員工不敢換工作。現在應得的退休金雖已存在勞工個人帳戶而可攜帶到其他工作，但很多人可能仍因年資、居住、子女就學、家人工作機會等等因素，而不敢輕易換工作。有些產業或行業也可能有抵制換工作者甚至聯合壓低薪資之文化。薪資和工作條件低於其他工作機會的員工在這類情況下，就較會被認為可合理用罷工的方式來爭取權益。

罷工理由之二：薪資低於對該企業的貢獻

員工認為待遇偏低而要罷工的另一種情況不是待遇低於其他工作機會，而是低於他們對企業的貢獻，因此覺得被企業剝削。這種情況甚為常見，但卻不易認定。在從前，例如一百年以前，有不少企業的生產，主要只使用一類勞工及少量機器，並沒有特殊獨有的技術，因此勞工的貢獻或許較易認定。因此當企業有極高利潤，或勞工的平均生產值遠高於薪資時，有些人就會認為勞工被剝削。而當時很多地方的勞工並沒有多少其他工作機會，雇主因而也可能只要給甚低的薪資，個別勞工別無選擇只能接受遠低其貢獻的薪資。所以勞工被剝削的印象及其可能性就相當顯著。而罷工權恰給勞工集體和雇方議價以減少剝削的能力，因而可說是一種合理或必要的勞工權利。

這類的剝削在現代社會仍然存在，但常更難認定。現代的生產常運用很多種類的員工和設備，也常有獨特的技術，因此各類員工分別做出的貢獻並不易衡量或估計。若就「多雇用單一個員工的貢獻」，也就是經濟學上的「邊際生產收益」來看，只要雇方能雇到更多同類員工，雇主理論上會增雇這類員工到其「邊際生產收益」等於「雇用此人所需增加的成本」為止。因此邊際生產收益顯著高於薪資，也就是理論上這類員工之薪資明顯偏低的現象並不常見。

而若就同一類員工整體的貢獻而言，很多生產根本是缺了某一類員工就做不下去。例如一家航空公司沒有機師、或沒有維修人員、或沒有空服員、或沒有地勤人員、或沒有清潔工，都無法經營。因此缺少一類（而非一位）員工的損失是整個營收，每一類員工之貢獻最誇張的估計也幾乎都可等於整個營收，較不誇張的估計則可把企業盈餘的很大部分歸功於自己這類員工，而使其平均貢獻當然遠高於薪資。但若每類員工都用這種方式來算貢獻而決定薪資，企業收入根本不夠支付薪資。

而除了在「一階齊次性生產函數」那種特殊的假設之外，經濟學或其他科學並沒有公認合理的理論及方法能把各類員工整體合作的貢獻分割成每一類員工的貢獻及該得的報酬。所以員工報酬除了前述其他工作的報酬或機會成本之外，並不易有大家明顯同意的合理標準。共同利益的爭奪和爭議也常難免。

當企業盈餘甚多時，員工若取上述各種貢獻的推估值之間的任何數值當自己的貢獻，可能都會覺得自己的薪資偏低或被剝削。而這類員工若集體罷工，企業所受的損失也確遠大於這類員工的薪資。因此若沒有適當的理解和安排，很多在生產過程較具關鍵性的員工，都可能想以罷工造成企業重大損失為手段，要求得到比其邊際貢獻或比他們從事其他工作之待遇高出甚多的薪資。

政府應規範罷工造成的社會成本

但在現代的生產方式下，企業即使有很高的利潤也不一定是因虧待員工而得。有些利潤是來自投資時所冒的高風險之報酬，有些利潤來自獨門的技術，有些利潤則來自所有員工和經營管理者整體的合作或者規模經濟。因此高利潤並不一定是剝削員工的結果。但高利潤卻能使關鍵性員工能造成企業較大的損失，所以即使沒有剝削，高利潤企業也有必要用適當的制度來提高員工的報酬，以降低罷工或被競爭者惡意高薪挖角的危險。

在上述情況下，員工和雇主所爭的，是他們在企業整體員工和各種投入所創造的利潤中所該分到的比重，這原則上是種相互獨占而要分配既定利益的零和遊戲（請參閱：陳博志，〈罷工是難解的雙面獨占〉，《台經月刊》，42卷4期，2019年4月）。而罷工行為則是要藉降低企業利益和對方之利益來逼迫對方讓步。

如果爭議各方的行為都只是影響各方的利益和企業利益，他們或許可以自己判斷要不要爭議下去。但現代的社會有相當複雜的產業關聯，一個企業的罷工有可能造成很多相關產業及人民的損失，而有些勞資爭議甚至想運用這種社會其他人的損失來帶給對方更大的壓力。這種雙方爭議而卻由第三方或社會付出更多代價的做法不只是不公平，也可能因為爭議雙方不必負擔社會成本而只付罷工造成的一部分甚至一小部分代價，而更不惜繼續對抗以造成社會更大的損失。這也是近年來先進國家較常見的罷工是在公共運輸特別是航空業的原因之一。

若比照環境汙染等造成社會外部成本的情況，罷工造成的社會成本理論上也該由爭議雙方來負擔。但這在實務上也許不易做到，特別是不易對受害者進行必要的補償。因此政府應可對明顯造成社會成本的那類勞資爭議或罷工加上適當的規範，以降低其他人和社會的損失。很多國家限制公用事業的罷工，這次長榮罷工事件之後，社會也漸有航空事業罷工至少應在幾天前明確預告的共識，我國政府也應盡快做成必要的規範。

分享

本文摘自《看》雜誌第203期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第203期）謝謝！

看雜誌

《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

拍照算熱量 Cofit打造全方位健康管理App

2019-08-08 08:58

裁縫師鄭桂崇 以手藝流轉客家衫文化

2019-08-08 08:58

美國「擁抱熊貓派」嘗試回歸的背後

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（二）

2019-08-08 08:58

幸福的台灣女性？（一）

2019-07-11 10:00

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

美中貿易爭論諾貝爾獎得主看得清？

2019-07-11 09:59

打造行銷產品力 讓產品大賣

2019-07-11 09:59

Come Inn王鼎立 創辦賓客盈門的青年旅館

2019-07-11 09:57

法律人轉做行銷 張玲琪為台灣香菇打下一片天

2019-07-11 09:56

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

實務專家觀點：評估商圈立地 開店選址學問多

2019-06-11 16:50

自經區不能是僵屍復活

2019-06-11 16:50

美國虎媽與明牌大學

2019-06-11 16:50

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

論鄒至莊院士的中國第一強說

2019-05-06 09:10

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

澳洲再推重磅調查節目 揭中共「干涉」

2019-05-06 09:08

散發美的DNA 趙菲菲創建台灣精品家飾品牌

2019-05-06 09:08

勇敢挑戰追逐夢想-購物專家孫嘉欣 以珍稀皮革包開創璀璨人生

2019-04-10 16:49

「時間寵愛」 廖妍羚在每一次挑戰中成長

2019-04-10 16:41

台灣曾是四小龍之首？

2019-04-10 16:41

美國人愛中國不愛中共

2019-04-10 16:41

與天體對應 人體穴位奧祕無窮

2019-04-10 16:41

新竹半畝塘 榕樹下的收冬市集

2019-04-10 16:41

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

從二種Fintech策略看金融業者的不同布局

2019-03-07 09:22

爭論功過相抵不如相互包容

2019-03-07 09:21

Shopping99彭思齊 以旅人的心認真面對每一件事

2019-03-07 09:21

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top