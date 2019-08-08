拍照算熱量 Cofit打造全方位健康管理App

【撰文／楊櫻淑、曾允盈】

▲Cofit執行長及創辦人林暐淳。吳長益攝影 分享 facebook

林暐淳小檔案：

學歷：台大機械系學士，台大機械所碩士

現職：「Cofit群健科技股份有限公司」執行長及共同創辦人

經歷：「Pivot Study逆轉學習教育機構」執行長及共同創辦人

養生、減重、塑身，幾乎是網路上最引人關注的搜尋關鍵詞。然而，現代人生活忙碌，想要維持健康體態，限制條件卻也不少。

主打「我的專屬營養師」的Cofit，是全台最大線上營養師平台，推出「拍照算熱量」的健康管理App，滿足了忙碌現代人的健康管理需求。Cofit訴求讓使用者60天完成飲食改造，由線上營養師分析每一餐所攝取的營養是否均衡、熱量是否過多，提出建議並進行調整，協助使用者循序漸進地養成良好的飲食習慣，朝向健康的人生邁進。

大學就創業》「學霸」教你如何「逆轉學習」

Cofit執行長及共同創辦人林暐淳，出人意料地是個親和力十足、年僅29歲的年輕創業家。並非出身商管背景，大學時就讀機械系的林暐淳表示，這個背景強化了他的邏輯思維能力，以及對製程的標準化與精準度的掌控；而身為工程師，將問題與解決方案「標準化」與「規模化」的訓練，對創業也頗有助益。

有趣的是，似乎對創業情有獨鍾的林暐淳，在大學時代就開啟了人生的第一次創業。當時提供的產品是與教育相關的「逆轉學習」課程，目標是啟發學生的學習動機。為甚麼學生學不會？也算是「學霸」的林暐淳從「行為改變科學」上得到啟發，認為「動機」（motivation）與「能力」（ability）是改變人類行為的兩個關鍵，而小孩子不讀書，一是因為太無聊，動機低落；再者就是不知道方法，能力不足。

林暐淳指出，台灣的學校教育普遍不教方法，例如閱讀與做筆記的技巧，以及邏輯思維、強化記憶的能力等，而這些才是學習成功的關鍵。不過，將教育產品商業化較辛苦，當初也沒有投入太多行銷資源，這份創業目前雖然已暫停，但林暐淳仍未忘情，他希望以後若有機會，能將之變成公益項目。

▲Cofit健康管理團隊。林暐淳提供 分享 facebook

跨足健康領域》拍照算熱量，提供線上專屬營養師

有了第一次經驗，林暐淳第二次創業似乎水到渠成。這次之所以跨足健康領域，是因為他發現「行為改變科學」除了應用在教育領域外，對健康領域的影響最大。此外，林暐淳喜歡做「深具意義與高度價值」的事，如果創業題目的影響不夠深遠，就不會吸引他挑戰。

習慣邏輯思考的林暐淳娓娓道來，由於健康領域牢牢緊扣行為改變科學，而「吃」是基礎營養學，原本不用過多教育，但是因為社會進步，食物種類太多，反而讓人不知道如何選擇。正因為要求人們自己改變行為很困難，所以才會衍生出健康管理產業，其關鍵還是在於「動機」與「能力」。因此，這次創業的重點，就在於設法喚醒人們改變的動機，並具有認識食物的能力。

於是，林暐淳協同本身就是營養師的國中同學陳芊穎，開始思考如何進一步幫助更多人追求健康生活，加上曾任遠傳、全虹通信總經理，人脈與管理經驗豐富的蔣光瑞，三人參考美國新創企業模式後共同創業，推出線上健康管理App。

Cofit初期主打「拍照算熱量」以改變飲食習慣。使用者下載App，拍照上傳飲食內容後，隨時隨地就可連接到專屬的營養師在線上算出熱量，並提供水果、蔬菜、油脂、豆魚肉蛋、乳品、全穀根莖等六大類食物的一日所需與健康目標的指導。Cofit App還有付費後的對話功能，使用者可以和專屬營養師進行一對一線上對談。

一般常見的食品公開資訊，雖然有標注熱量，但大多數沒有將六大類食物的成分、比例、熱量拆解。對此，Cofit和許多餐飲業合作，透過請餐飲業者主動提供更詳細的食物資訊，或由營養師實際買餐點計算熱量之後建立資料庫。目前Cofit約有一萬多筆資料，使用者只要上傳照片，營養師就可以依據食物的份量和菜色，替使用者計算熱量。Cofit更進一步串接心律手環、手錶、藍芽體脂秤等穿戴裝置，增加使用的方便性。

目前Cofit有八百位營養師，一位營養師會跟著一位使用者兩個月進行個別指導。林暐淳強調，Cofit不只是媒合，而是要讓健康飲食教育「規模化」，營養師的專業指導內容，透過線上平台可以與更多的使用者溝通。

推出線上課程》幫助使用者控制三高，降低罹癌風險

Cofit的宗旨是「改變行為，活得更健康」，初期從社群上吸引三、四十歲的女性，主要以減肥為訴求。改變飲食之後，Cofit還希望加上運動與生活習慣的調整，幫助使用者控制三高，降低罹癌風險。

Cofit因此也提供一些線上健康課程，包括「輕斷食減醣7日享瘦營」，以外食族為主要對象；「地中海5日美味瘦身營」，地中海飲食是許多人認為的最佳飲食法，以攝取橄欖油、白肉為主，對降低心血管疾病風險有顯著效果。此外，還有精實增肌計畫、準新娘計畫，以及延聘兒科醫師當顧問的小朋友長高課程等。

林暐淳認為，Cofit的優勢在於價格親民、具方便性、與生活結合等三點。市面上有許多減重課程，除了收費不菲，營養師或專家講解知識後，消費者回到家還是得靠自己努力，因而難見成效。但是線上互動不受時間、地點限制，拍下的每一張照片都有營養師看過，每天回覆，無疑增加了使用者的成功機率，且更符合自己的生活型態。

目前Cofit App下載人數已達到八萬人，付費使用者約四千多人，平均一天打開App約五到十次。為了增加信任感和專業度，Cofit除積極開發課程和互動式社群，增加使用頻率外，營養師會在App上分享很多健康資訊，並邀請媒體主動轉載或採訪。

將App導入企業》積極和實體店家合作

除了深耕個人會員，Cofit也同時開拓企業客戶，積極與診所、醫師、護理師合作，目標是往實體據點拓展。Cofit目前在台北、新竹、桃園約有十家合作診所，使用者可前往診所做面對面的營養諮詢；在Cofit公司總部，也有六位全職營養師駐點，方便使用者隨時前往諮詢。

雖然目前Cofit的收入來源是賣課程，但林暐淳認為企業客戶是未來的趨勢。Cofit規劃和更多的相關產業合作，由to C（customer）走向to B（business），讓Cofit App成為健康產業普遍使用的平台。

林暐淳分析道，由於大型企業實體店與網路創業公司規模落差很大，對其客戶推廣新的概念，例如健康管理，是深度經營會員很好的辦法。他舉例中國的連鎖月子中心、醫美機構、大型醫院與診所、地產公司等，都陸續導入Cofit整套系統與服務，甚至有地產公司會把健康管理做為與客戶接觸的方式，而國外最有名的案例則是保險公司。他強調，因為App本身就是多語系，所以只要換成當地營養師，就能整套複製到各國。

Cofit目前的用戶以27至40歲的女性居多，除了對減肥維持身材感興趣之外，女性相對較願意為自己的健康思考，並接受專家建議；而合作的診所，則有許多50歲以上的族群前往諮詢，林暐淳認為這是一直以來備受忽略的族群。因為40、50歲時因飲食習慣而導致的問題會慢慢出現，更需要營養師。50歲以後，台灣女性的腰圍會急速增加，糖尿病、高血壓、高血脂等問題會嚴重表現出來，這些都和年輕時累積的不當習慣有關。

惠己利人》將更多健康的方法落實在生活中

創辦Cofit後，林暐淳本身也是最直接的受益者。由於在熱量與飲食均衡度上有更深刻的認識，讓他只經過一、兩個月就改變飲食習慣，在精緻糖類的攝取量下降後，體重順利從72公斤減到62公斤。他表示，台灣的肥胖人口接近50%，是亞洲最胖，光是糖尿病患者就超過200萬。過去台灣人追求CP值，又要食材好、又要吃得飽、又要便宜，結果只攝取了大量的澱粉。

林暐淳認為調整飲食後，好處不只是瘦身，味覺也恢復很多。以前覺得好吃的餐廳，現在覺得口味太重就會避免。慣用邏輯分析的他，提出「科學驗證」加以說明，人類的大腦是被腸道菌控制，如果菌愛吃甜或油，就會鼓勵大腦去吃，而飲食變化會改變整個腸道的菌相。因為肥胖而導致的慢性病，造成重大的醫療成本，Cofit希望透過提供改變的動機和方法，讓使用者輕鬆改變習慣，將更多健康的方法落實在生活中。

問及對創業成果的看法，謙虛的林暐淳為自己打了70分。他認為支持自己最好的動力就是學員們的反饋。用戶續約與否是很好的績效指標，他特別提到Cofit第一週不滿意可以全額退費，而目前退費率不到1%，續約率則約30%，有些用戶續約後購買時間達到一年半。至於近期的挑戰，則是如何讓用戶源源不絕進來，必須拓展其他營收來源，並開發更多功能內容來留住用戶。

顯而易見，林暐淳教育更多人、讓更多人獲得健康的理想版圖，還在持續擴大中。

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本文摘自《看》雜誌第203期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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