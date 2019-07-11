香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

【撰文／作者】

香港人民在6月9日與6月16日連續兩次舉行「反送中」示威活動，結果是以特首林鄭月娥向香港人民認錯道歉暫告了結。外界將此視為習近平執政以來第一次政治示弱。儘管我認為這只是習近平形格勢禁之下不得不作出的讓步，但這次事件對台灣產生的「蝴蝶效應」卻意義重大。

反紅色滲透情勢之下，親中成負面因素

台灣近年來紅色滲透十分嚴重。今年5月份我因發行拙著《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》訪問台灣，發現儘管該書涉及台灣的只有第五章「中共政府對台灣媒體的紅色滲透」，文中徵引的資料主要是過去二十年來台灣的各種文獻資料，卻引起了台灣各界的反響與共鳴。無論是演講後的對話還是座談，台灣各界人士基本都同意我對中共對台灣紅色滲透的以下分析：

一、政治上，以國民黨中的親共人士作為其在台灣的代理人。這些人分布在台灣各界，名字台灣人也都知道。馬英九政府時期，台灣與中共走得特別近，一度要與大陸簽訂兩岸一體化的《服貿協議》，就是這批中共的政治代理人在起重要作用。

二、經濟上，在大陸投資的台商們由於利益牽引，大多數都與中共維持良好關係。少數台商即使內心不喜歡中共，也不敢以真實態度示人。這讓中國大陸很容易達成「以商制官」的目標，讓台商牽制台灣政界。

三、文化上，對台灣的傳媒業與大學進行滲透。對台灣傳媒業的滲透，我在《紅色滲透》一書中有詳細分析與論述。對學界與出版業則是利用允許訪問大陸作管控籌碼。如果對大陸友好，學界人士可以每年赴大陸訪問並獲得相關單位接待交流，拿到相關資料以供研究；出版業則可以與大陸保持文化交流，讓大陸進口本出版社的圖書。大陸市場大，這一招挺管用。

四、從台灣基層到宮廟，中共都在積極滲透。2016年台北市一百多位里長前往上海，六天五夜行程只自費1.5萬新台幣，到達上海後由上海台辦招待，還舉著「中國統一是責任」字條合照。2017年，有網友爆料中國解放軍將軍轉貼一份中華台北村里長聯合總會草案，號召台灣村里長入會。台灣中廣網找到了這份文件，內容是大陸將就環保文化老人福利等進行交流。兩件事情被聯繫起來，台灣社會普遍質疑，這是國台辦擴大台灣基層村里長組織活動的統戰，而籌備會發起人就是台北市里長聯誼會總會長勤榮輝。台灣村長、里長是民選的，政府無法可管，但台灣人普遍擔心2018、2020選舉，這些村里長恐怕幫中國支持的候選人拉票。

台灣：2014年太陽花運動局勢再現

總的來說，5月份的台灣，凡珍重台灣民主的人士都有程度不等的焦慮感，當時國民黨內部韓國瑜與郭台銘二位的選戰正熱，民進黨內部「英德之爭」也難見分曉。但是，台灣社會對紅色滲透的警惕性已經被喚醒，陸委會官員等已經在呼籲台灣媒體要愛惜來之不易的新聞自由，對北京的同路媒體要警惕。台灣是有福的，恰在此時，一直被北京視為改造台灣的樣本香港出了「反送中」示威。

反送中示威緣起於香港特區政府要修訂《逃犯條例》，2019年，香港特別行政區政府提交香港立法會審議這一法律草案，以向中國大陸、澳門和台灣等司法管轄區移交嫌疑人和進行法律協助（因此稱為「送中法」）。此提案源於潘曉穎命案，特首林鄭認為現時香港法律無法向台灣要求移交嫌疑犯，宣稱原有逃犯移交條例不包括中國大陸及澳門亦是「法律缺陷及漏洞」。草案甫經提出，招致社會各方質疑，認為香港作為獨立司法管轄區的獨立性或遭削弱。

港英政府留給香港最大的政治遺產就是法治，一國兩制的主要區分也在於法治。香港回歸歷經22個寒暑，港人普遍認為一國兩制界線逐漸模糊，法治制度被視為最後一道防線。法律界早就對香港法治遭受大陸政治侵蝕憂心不已，人大釋法、一地兩檢對香港法治的破壞早就成為香港法律界批評的焦點。自2014年開始，一連串社會運動和衝突引起的訴訟，包括黃之鋒等人衝擊政府總部、反東北規劃衝擊立法會、旺角騷亂到青年新政議員闖會議廳，被判囚的社運人士多達幾十人，主張港獨的社運領袖梁天琦、占中九子等人均被判刑，輿論視為這是對香港法治的踐踏。

在這一背景下，今年6月，香港各界要求特區政府撤回逃犯條例，停止修法。在6月9日反送中大遊行中，參加者共有103萬人。香港當局使用了催淚彈、橡皮子彈等低殺傷力武器，激怒了香港人。於是有了6月16日200萬人參加的大遊行。在香港人民的合力反抗、美國提出取消香港特別關稅區立法的壓力下，香港特首林鄭月娥向香港人民認錯道歉，承諾無限期推遲修例。

於是香港反送中示威產生了第一項成果，台灣執政黨民進黨於6月13日公布總統初選民調結果，蔡英文總統以8個百分點勝出，代表民進黨參加2020總統大選。就連民進黨主席卓榮泰也承認：「也許這就是歷史的宿命，就在香港人民勇敢地行使他們的權力及使命，為了下一代香港人不用再有這樣的負擔，同樣這一天，民進黨經過漫長、相當波折的總統初選，終於產生了候選人。」

前一向組織了四十萬人參加的韓國瑜造勢大會所造成的氣勢，立刻頹敗了不少。

習近平為何不敢強硬？

如同我在〈暫緩香港衝突 北京有何政治考量？〉（台灣《上報》6月13日發表）中分析的那樣：習近平作為中共當家人有三重考量：

一、不能破壞台灣自去年九合一選舉以來的「大好形勢」。這一次香港「反送中」為蔡英文克服黨內障礙幫了忙，但中共顯然不願意就此罷休，還得再努力拚一把，希望將自己的代理人送進總統府。

二、必須考慮美國的制裁。6月13日，美國國會兩院兩黨議員重新提出《香港人權及民主法案》，該法案將提高評判香港是否享有充分自治的標準，要求美國政府每年認證香港的自治狀態，從而決定是否維持香港所享有的特別關稅區地位，並將制裁侵權官員。這張牌，川普去年就想打，因國內反對聲音太大，直到此時才算水到渠成。

三、習近平必須考慮香港政府暴力升級之後，自己會陷入何種境地。如果暴力再升級，真弄出個香港版六四屠殺，習近平其實兜不住。30年前那場屠殺，鄧小平雖然兜住了，不僅改革功業攢下的名聲付諸流水，還背上罵名、惡名，被稱作「六四屠夫」。習近平在中共黨內，既無鄧參與中共建政之勳，又無倡導改革之功，更無鄧之魄力與手腕，在國際自由港香港弄出一場六四事件，加上如今內憂外患，實在難以鎮住。

後面兩因素，對台灣問題也適用。香港如果失去特別關稅區地位，中共有許多不便幹的事情，就無法再借道香港由香港出面做。對台用兵更是打破地緣政治格局、牽動美國神經的大事，比六四屠城的影響更大，習近平必須考慮自己能否控制住局面。

香港人口共為750萬左右，成年人中有200萬人上街抗議，說明香港已經被中共逼成了一個反對者雲集之地。這次香港蝴蝶搧動翅膀，如同當年占中運動將台灣的太陽花運動推向高潮一樣，再次讓台灣這隻溫水裡的青蛙跳了出來，開始自救。今後，台灣應該與香港形成犄角之勢，互相呼應，對抗中共的步步進逼。

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本文摘自《看》雜誌第202期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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