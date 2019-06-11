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六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50看雜誌

【撰文／楊戎真】

▲2016年11月17日，美國《時代雜誌》發布百張最有影響力新聞照片，其中包括「...
▲2016年11月17日，美國《時代雜誌》發布百張最有影響力新聞照片，其中包括「六四」事件時王維林擋坦克照片。 全球紀念六四委員會提供
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三十年前，「六四事件」發生時，坦克人王維林隻身阻擋坦克的身影永遠定格在那個剎那，震撼世人。三十年後，德國相機大廠萊卡（Leica）推出以六四為背景的微電影宣傳片，讓王維林的身影再度透過鏡頭站在世人面前，提醒世人不要忘記這個悲壯的歷史事件。

三十年的世代更迭，當過往被遺忘、被有計畫的抹平時，更需要有人讓它持續被記憶。今（2019）年，「華人民主書院」與「香港支聯會」聯合於港台兩地擴大舉辦六四紀念活動，5月12日在香港舉辦啟動禮後，5月18日至20日在台灣舉辦為期兩天半的研討會，並於5月21日起在自由廣場舉辦「坦克人」裝置藝術展。

▲「六四事件三十週年研討會」受到海內外眾多媒體關注。 吳長益攝影
▲「六四事件三十週年研討會」受到海內外眾多媒體關注。 吳長益攝影
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5月18日的「六四事件三十週年研討會：中國民主運動的價值更新與路徑探索」，在台灣大學凝態科學暨物理學國際會議廳舉行，會中邀請專家學者、各界人士，針對六四展開不同主題的見證與探討，並對當今中共的全球擴張所帶來的威脅進行反思，希望能形成統一陣線，嚴防中共銳實力滲透。

八九學運領袖、對話中國智庫所長王丹在記者會致詞時表示，他將這個活動主題訂為：「永不忘記、永不放棄、重新團結、再次出發」，希望藉助紀念六四30週年的機會，在國際社會、不只是華人圈子裡重建記憶，希望大家不要忘記；也希望來自世界各地支持民主的人士，能夠形成一個統一的陣容，面對中共這個邪惡的力量。

▲六四屠殺見證人、中國民主教育基金會主席方政，六四期間因為被坦克輾壓失去雙腿。 ...
▲六四屠殺見證人、中國民主教育基金會主席方政，六四期間因為被坦克輾壓失去雙腿。 吳長益攝影
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走過六四 走不過的傷痛

前六四戒嚴部隊軍官、海外中國民運聯盟（澳洲）祕書長李曉明談到自己所經歷的六四，當時他所屬的39集團軍116師部隊，於6月3日接到「所有部隊不惜一切代價，到天安門廣場集結的命令」。由於司長未覆命，他幸未參與鎮壓。但6月5日，部隊被迫進到天安門廣場進行清理。他看到被裝甲車碾碎的柱子，並在垃圾堆中發現有彈孔與血跡的褲子。陳述時，李曉明哽咽了。

彈孔與血跡帶給李曉明的衝擊30年未被撫平，那受難者的心靈，以及見識過更殘酷畫面的見證者，是否心早已碎裂？

三十年來，隨著受難者與其家屬逐漸凋零，似乎那場血腥鎮壓正逐漸走出人們的視線。六四屠殺見證人、中國民主教育基金會主席方政，六四期間因為被坦克輾壓失去雙腿。他沉痛地說：「要讓每一個受害的人被大家記住，同時要讓每一個具體執行者、加害者不能逃脫責任，歷史真相有待大家努力去完成，把軍隊暴行、執行者的罪行確定下來。時間真的是太長了，我們真的不想等更久，希望六四真相能早一天到來，正義能夠早一天得到彰顯。」

中共為惡不停 打壓與時俱進

八九學運領袖、人道中國主席周鋒鎖在接受採訪時表示，中共永遠不變的就是「暴力和謊言」，用暴力鎮壓威脅，用謊言欺騙。他強調不可能跟中共有任何的合作、信任，因為中共任何事情都是圍繞權力、不惜一切獲得和鞏固權力。

北京大學法學博士、中國民主轉型研究所研究員滕彪強調，中共這個專制體制沒有任何變化，從1989年六四屠殺後，在90年代初期，雖然有一些表面上市場化的改革，以及一些行政改革，但是整體來說對民間社會的控制沒有減弱。他認為中共在政治體制上沒有任何進步，在人權法治方面也沒有進步，甚至還倒退很多。

史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）以《天安門30年後：中國對全球自由的威脅》為題，闡述中共對老百姓進行「歐威爾式」的監控，打壓與時俱進，利用「社會信用體系」將觸角延伸到生活中各領域。而對新疆與西藏更是進行大規模的「文化種族滅絕」，大量維吾爾族人被關在再教育營進行改造，且摧毀滅絕藏族人的身分認同。

然而，戴雅門也認為，這個看似強大的政權，實則非常沒有自信，因為這些監控與打壓就是擔心六四事件再次發生。他認為，1989年的事，總有一天會再重演。

國際應警覺 中共的銳實力威脅

過去數十年西方的綏靖政策，造成了中共獲得經濟上的滋養而壯大，讓中國成為全球第二大經濟體。對此，華人民主書院董事會主席、台大國發所法學博士曾建元受訪時表示，六四給全世界民主國家一個很大的教訓，並對中國進行經濟制裁與武器禁運。然而，此時台商與港商卻從第三地讓資金進入中國，違反國際規範與商業道德的做法，導致了中共的壯大，並逐步實現其全球擴張的目的。

周鋒鎖提醒中共對海外的滲透很深：「過去西方社會這三十年的外交界是完全被共產黨指引的。我在美西時接觸過幾位外交人士，他們說出來的都是共產黨放到他們嘴裡的語言。」他表示，一些跟中共沒有直接利益關係的國際公司，甚至主動迎合中共，自我審查。周鋒鎖在美國以前所工作的公司，就有人警告他說：「我看到你六四的講話，我們的中國客戶不會樂意聽到。」

緣何西方社會如此縱容中共政權？戴雅門與曾建元都認為，西方國家普遍存在一個幻想，那就是以為當中國經濟逐漸發展後，會促進其民主化。然而，事與願違，反而是促使中共成為國際上最大的威脅。

戴雅門指出，中共正透過「銳實力」，包括威脅、收買等手段，在全球擴張自己的影響力，國際社會應該對中共所帶來的威脅有所警醒，他嚴正呼籲歐洲：「不要把5G通訊網絡交給華為，或者其他任何中國通訊公司，這些公司並非私人企業，而是中共系統的延伸，一旦把資料交給這些公司，就沒有辦法抵禦了，每一個資訊都會透過其5G網絡轉移給中共當局。」

一國兩制沒市場 台灣人要有警覺

近年來，以美國川普政府為核心的國際防線正逐步瓦解中共的威脅。當西方社會開始防堵中共的全球擴張時，台灣位於這道防線的最前沿，無疑是中共處心積慮要攻下的一環，加上台灣民主的示範作用，中共有如芒刺在背。因此，中共正加緊其統一的步驟，不斷透過滲透、威脅、利誘，意欲以「一國兩制」、「和平協議」將台灣納入囊中。

香港支聯會主席何俊仁受訪時說：「我相信一國兩制在台灣根本沒有市場。」他指出，中共對香港的承諾不但沒有兌現，很多承諾還逐步收回。過去香港的高度自治已經不再，而近來初審通過的《逃犯條例》，更令香港面臨重大威脅與挑戰。「香港跟大陸間的防火牆已經沒有了，很多異議人士，甚至商人，基於不同的理由，會面對被引渡回大陸審訊的威脅。」何俊仁呼籲台灣人不要被誤導，不要聽信中共的甜言蜜語。

戴雅門也提醒，中共正在更廣泛的滲透民主社會，舉凡大學、智囊團、媒體、民間組織、公共知識分子、政黨和政府本身均存在這種滲透。面對這一點，台灣必須保持警惕並注意中國的舉動。對於中共的收買、監控等行為，要利用法律和條款來防範。

滕彪強調，中共對外的滲透擴張，台灣是在對抗的前線，應該要保有更多警覺。他並提醒台灣人對中共要有清晰的認識，並保有更多警覺，且不要害怕中共導彈的威脅。曾建元則提醒，不能只跟中共談生意賺錢。因為你把他養大了，最後會反噬。台灣人不要相信在中國可以政經分離，他是一個高度集權的國家，經濟不可能獨立於政治之外。

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本文摘自《看》雜誌第201期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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