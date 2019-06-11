親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50看雜誌

▲蔡精賢、洪月淑伉儷相知相惜、夫唱婦隨，攜手共創珠寶與健康蔬食事業。 龔安妮攝影
▲蔡精賢、洪月淑伉儷相知相惜、夫唱婦隨，攜手共創珠寶與健康蔬食事業。 龔安妮攝影
分享

【撰文／岳翔雲】

台中市五權西路商圈轉進巷弄裡，一戶別墅不起眼的綠籬外牆似乎不會引起太多人注意。殊不知跨進門內，竟是「別有洞天」！庭院裡難得一見的樹石盆景、木雕玉石收藏迎面而來；進到屋內，古拙的原木餐椅沉穩莊重，兩旁還有各種陶藝小品與字畫，吧檯前則有許多「如假包換」的蔬果玉雕，栩栩如生的花椰菜、生薑、青椒、白菜、蘿蔔等，讓人愛不釋手。

這個「東方」傳統味濃厚、讓人發自內心「喜悅」的地方，名為「東方喜悅蔬食料理」。初來乍到，不免懷疑這是餐廳還是藝術館？幽雅的環境與意境，讓人自然放下塵憂，怡然享受一場美食與藝術的饗宴。

料理高手：「招待所」等級蔬食料理 藝品級美食環境

一手打理內外、縱橫全場的是笑容可掬的老闆蔡精賢。他豪邁地強調：「這不是餐廳，是要做給自己吃的私人招待所，必須要預約。」

▲松露燉飯是東方喜悅的招牌料理之一。 龔安妮攝影
▲松露燉飯是東方喜悅的招牌料理之一。 龔安妮攝影
分享

坐在「招待所」裡，頓時感覺自己尊貴了起來。這裡的料理與眾不同，沒有菜單但菜色驚人，都是不含任何人工添加物的高檔天然食材。想簡單用餐可選「分享餐」，要細細品味則有「精緻套餐」，小食大宴兩相宜。每一道菜的擺盤都清新雅致，當季新鮮、天然的蔬食入口香甜，幾乎完勝葷食。

更令人嘖嘖稱奇的是，這些宛如五星級大主廚的手藝與料理食譜，竟然全來自從小愛吃葷食的老闆蔡精賢本人。會來個大轉彎開起蔬食館，和篤信佛法的太太洪月淑有關。當年蔡精賢因為陪洪月淑參加慈濟法會，必須茹素108天，原本不甚樂意的他，堅持下來後竟然覺得神清氣爽，身體一些毛病不藥而癒。另一原因則是因為太太腸胃不好，吃到不好的東西就會不舒服，乾脆開起「私人專用廚房」利己利人。

至於為何會精通廚藝，蔡精賢不諱言自己從小愛吃，經常下廚已經三十幾年了；加上做生意南征北討，吃遍大江南北，看到料理就能融會貫通自己做開發。

蔡精賢談到，一般素食餐廳雖然沒有肉，卻有很多「素雞、素鴨」，不但有葷食味道，處理方式也很油膩。在東方喜悅，每道料理都是完完全全的天然蔬菜，搭配米其林等級橄欖油、健康礦鹽等調味料，讓來客吃到健康、吃到美味，顛覆吃素的刻板印象。

「現在醫院生意這麼好一定有問題。熬高湯熬了半天才能有一點甜味、鮮味，你一滴人工香精就有香味，人會健康嗎？」蔡精賢一語道出化學品充斥下的食安問題有多嚴重。

為了掌握食材來源，蔡精賢一大清早就親自上菜市場買菜，盡量照顧在地小農。為了推廣健康蔬食，蔡精賢還到慈濟大學開料理課，甚至多次出版「健康蔬食食譜」。學生笑稱：「上課後唯一的缺點，就是到外面買不到東西吃。因為老師買食材，有第一名的不會買第二名的。」

已經不愁吃穿的蔡精賢，為了維持「天然」這兩個字不計成本嚴選食材，「每個月虧十幾萬，怎麼說？」他誠懇道：「我是用慈悲心來料理，做出來的就是慈悲餐，我把客人當菩薩在供養。」蔡精賢甚至自豪地表示，他是以「做珠寶」的精神來做料理，客人自然吃得到精緻與細膩。

年少輕狂：小混混千金女結連理 攜手打造珠寶事業

原來，做蔬食料理之前，蔡精賢可是業界名號響噹噹的「珠寶大亨」呢！這可是一段更傳奇的故事。

出生於高雄貧民區的蔡精賢，談起那段年少輕狂的歲月說：「我好勝又好強，高中沒考上第一志願不想讀，16歲就離家發願要賺大錢。」

二十來歲時，蔡精賢原本陪朋友去「約會」，結果主角沒談成，當電燈泡的蔡精賢卻意外跟對方的電燈泡看對眼，進而交往起來，就此促成了他和太太洪月淑的姻緣。論及婚嫁時，因為太太學歷高、年紀又稍長於蔡精賢，遭到雙方家長反對，倆人只好來到台中另起爐灶，做起玉石珠寶買賣。

個性豪爽直率的蔡精賢說：「我以前是講義氣為朋友兩肋插刀，大碗吃肉、大口喝酒。老婆從小品學兼優，台北商專（現在的國立台北商業大學）畢業，又是玉石買賣商的富家千金，我是高攀了。」江湖小混混碰到千金小姐結為連理，像是八點檔連續劇揭開了序幕。

不過，蔡精賢自我解嘲說：「老婆有眼光懂得欣賞！」說起來，太太洪月淑的「鑑賞力」真的異於常人。由於從小在家打工的關係，洪月淑對於珠寶藝品有不凡的評鑑力與設計天分，加上蔡精賢認真肯拚，夫妻兩人的玉石珠寶生意很快就有不錯的成績。

▲招待所內有各種陶藝小品字畫，彷彿小型藝廊，來一場藝術饗宴吧。 龔安妮攝影
▲招待所內有各種陶藝小品字畫，彷彿小型藝廊，來一場藝術饗宴吧。 龔安妮攝影
分享

叱吒風雲：水滸傳「梟雄」風格 快狠準嚇傻同業

一般人談到買珠寶，不是「心驚驚」怕受騙，就是覺得「貴森森」買不起。蔡精賢直言自己也是曾經是「盤子」（冤大頭），從被坑殺中摸索過來，「沒有買賣就沒有經驗，有買有賣，才知道行情。」他認為，如果沒有經過大買賣也當鑑定師或鑑價師，那是經不起考驗的。

看似粗獷但又不失赤子之心的蔡精賢，打破珠寶界「灰色經營」的潛規格：「我坦蕩蕩，沒有誇張，真誠以待。我不想騙你，更不想看你被人家騙、亂買。」

以交朋友、維護客人利益的方式做珠寶，蔡精賢不一定要賺錢，但很享受成交的過程，「客人很欣賞我這種特性，客人找我就『信任』兩個字，買我的人格、品格、店格。」

一次前往香港批貨時，他仔細挑貨，太太則在一旁細心做筆記。這一幕被店家老闆看見了，竟然交代經理以後給他們「一億元」的額度。蔡精賢十分驚訝：「這是甚麼天文數字啊！有穩定貨源我就一直賣、一直賣，我是這樣做起來的！」夫妻兩的勤懇，為自己迎來事業的貴人與春天。

充滿活力與幹勁的蔡精賢賣珠寶有別於常人，他並非開店等客人上門，而是積極南北奔波參加展售會，直接展售好產品，也藉機搜刮同行的產品，「我把其他櫥窗裡面最漂亮的東西買起來，我跟我的敵人買他最好的武器，他當然打不贏我。」

蔡精賢還談到，很多珠寶展都有政府補助的中國代表團參加，東西有賣就能報帳，賣不完就得自己設法裝運回國或者打破，「誰要啊？但我一口氣跟他們買了幾卡車。讓他們第二天就能出去遊山玩水。」第一次聽到買珠寶藝品算公噸的、用卡車載，同行都驚呆了。攻其不備、當機立斷、大膽下手，蔡精賢「快、狠、準」的梟雄風格，逐漸在珠寶界闖出名號。

夫唱婦隨：暴利致富不可取 善心經營賺更多

如今得以累積可觀財富，行事作風頗為霸氣的蔡精賢，卻將功勞歸給和他「相知相惜」的太太洪月淑。

蔡精賢笑說自己有100個特質，有97個是缺點，太太只看3個優點。這三個優點，第一個是說話算話講信用，第二是講義氣，最重要的則是他雖然嘴巴很厲害，但心是軟的、善良的。

「我甚麼都沒有的時候，她就跟著我信任我，我不能讓她漏氣。我做她喜歡的事情，盡量不要讓她不高興，太太是娶來疼惜的。」蔡精賢誠懇道。

洪月淑則說：「我從不會在他生氣的時候講他，但是我會在他能靜下來能聽一兩句話時才會講。」

個性海派、人脈廣的蔡精賢，經常有很多賺暴利錢、快速錢的機會，包括倒店貨、賊仔貨（贓物）、「放麻仔台」（台語，指賭博電動玩具）。可是，太座洪月淑就不讓他做。她認為賺錢要做利益眾生之事，捐款要比存款多。

「錢怎麼賺進來就可能怎麼流掉，你要慢慢來一步一腳印。沒有那個命，你爭不來，爭來也守不住，錢要跟你比較快（意指人不需忙於求財）。」洪月淑一直督促著蔡精賢走在正道上。

說到「錢要跟你比較快」，蔡精賢猛點頭：「最賺錢的通常都是你意想不到的，例如被客人退貨，我們二話不說馬上退款，也不責怪客人、也不責怪銷售小姐。可是這東西一放，反而又漲價了，屢試不爽。」

蔡精賢說：「我心軟，看別人艱苦我會幫忙。這個慈悲善良，有時會被騙。但是我太太鼓勵我『天公疼憨人』。真的，我有時被騙買進來的東西，後來反而賺大錢。」

水裡來、火裡去的，蔡精賢夫婦憑著正道成為叱吒珠寶界的風雲人物。更可貴的是，兩人穿著打扮樸素，至今沒有一絲珠光寶氣。蔡精賢說：「我從不跟人家交際應酬，獅子會、青商會、傑人會，我只參加慈濟功德會，我是最不正常的。」

洪月淑透露，直到現在，每年七夕蔡精賢都會送花給她，從不間斷。足見蔡精賢對太太的深情和細膩的心思。

如今專心致力於推廣蔬食的蔡精賢，已經逐漸淡出珠寶界交棒給自己的子女，並且由老婆從旁協助。兒子和女兒從小耳濡目染，並出國攻讀設計與藝術，取得國際珠寶鑑定師資格。後繼有人的蔡精賢以三個要點期許下一代：「第一安全，第二要有規矩，第三要有責任。你要有辦法負責你賣出去的東西，不然我是害了你。」

為人低調，卻又直率敢言的蔡精賢，經營事業充滿霸氣，對太太卻極為尊重與呵護。「兩極化不衝突」，真實呈現蔡精賢的人生與事業。

分享

本文摘自《看》雜誌第201期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第201期）謝謝！

看雜誌

《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。

相關新聞

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

實務專家觀點：評估商圈立地 開店選址學問多

2019-06-11 16:50

自經區不能是僵屍復活

2019-06-11 16:50

美國虎媽與明牌大學

2019-06-11 16:50

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

論鄒至莊院士的中國第一強說

2019-05-06 09:10

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

澳洲再推重磅調查節目 揭中共「干涉」

2019-05-06 09:08

散發美的DNA 趙菲菲創建台灣精品家飾品牌

2019-05-06 09:08

勇敢挑戰追逐夢想-購物專家孫嘉欣 以珍稀皮革包開創璀璨人生

2019-04-10 16:49

「時間寵愛」 廖妍羚在每一次挑戰中成長

2019-04-10 16:41

台灣曾是四小龍之首？

2019-04-10 16:41

美國人愛中國不愛中共

2019-04-10 16:41

與天體對應 人體穴位奧祕無窮

2019-04-10 16:41

新竹半畝塘 榕樹下的收冬市集

2019-04-10 16:41

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

從二種Fintech策略看金融業者的不同布局

2019-03-07 09:22

爭論功過相抵不如相互包容

2019-03-07 09:21

Shopping99彭思齊 以旅人的心認真面對每一件事

2019-03-07 09:21

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20

鋼琴演奏家陳瑞斌 用音樂擁抱世界

2019-01-16 09:05

翁朝亮的茶與人生 苦澀之後回甘轉甜

2019-01-16 09:05

台灣品牌前進越南 靈活作戰打國際盃

2019-01-16 09:05

台灣機車業走出舒適圈

2019-01-16 09:05

逢九必變？中國2019九大預判

2019-01-16 09:05

陸企裁員凶猛 失業海嘯來襲

2019-01-16 08:59

美國中期選舉效應及回顧歷史轉折

2018-12-17 10:17

豬瘟、禽流感肆虐 中國引爆糧安危機

2018-12-17 10:13

人工智慧與機器人 人類召喚的惡魔？

2018-12-17 10:07

大麻與大學成績

2018-12-17 09:59

更積極的金融 才能有更多新產業和希望

2018-12-17 08:28

找到核心價值 打造品牌力

2018-12-17 08:26
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top