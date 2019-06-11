珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

▲蔡精賢、洪月淑伉儷相知相惜、夫唱婦隨，攜手共創珠寶與健康蔬食事業。 龔安妮攝影 分享 facebook

【撰文／岳翔雲】

台中市五權西路商圈轉進巷弄裡，一戶別墅不起眼的綠籬外牆似乎不會引起太多人注意。殊不知跨進門內，竟是「別有洞天」！庭院裡難得一見的樹石盆景、木雕玉石收藏迎面而來；進到屋內，古拙的原木餐椅沉穩莊重，兩旁還有各種陶藝小品與字畫，吧檯前則有許多「如假包換」的蔬果玉雕，栩栩如生的花椰菜、生薑、青椒、白菜、蘿蔔等，讓人愛不釋手。

這個「東方」傳統味濃厚、讓人發自內心「喜悅」的地方，名為「東方喜悅蔬食料理」。初來乍到，不免懷疑這是餐廳還是藝術館？幽雅的環境與意境，讓人自然放下塵憂，怡然享受一場美食與藝術的饗宴。

料理高手：「招待所」等級蔬食料理 藝品級美食環境

一手打理內外、縱橫全場的是笑容可掬的老闆蔡精賢。他豪邁地強調：「這不是餐廳，是要做給自己吃的私人招待所，必須要預約。」

▲松露燉飯是東方喜悅的招牌料理之一。 龔安妮攝影 分享 facebook

坐在「招待所」裡，頓時感覺自己尊貴了起來。這裡的料理與眾不同，沒有菜單但菜色驚人，都是不含任何人工添加物的高檔天然食材。想簡單用餐可選「分享餐」，要細細品味則有「精緻套餐」，小食大宴兩相宜。每一道菜的擺盤都清新雅致，當季新鮮、天然的蔬食入口香甜，幾乎完勝葷食。

更令人嘖嘖稱奇的是，這些宛如五星級大主廚的手藝與料理食譜，竟然全來自從小愛吃葷食的老闆蔡精賢本人。會來個大轉彎開起蔬食館，和篤信佛法的太太洪月淑有關。當年蔡精賢因為陪洪月淑參加慈濟法會，必須茹素108天，原本不甚樂意的他，堅持下來後竟然覺得神清氣爽，身體一些毛病不藥而癒。另一原因則是因為太太腸胃不好，吃到不好的東西就會不舒服，乾脆開起「私人專用廚房」利己利人。

至於為何會精通廚藝，蔡精賢不諱言自己從小愛吃，經常下廚已經三十幾年了；加上做生意南征北討，吃遍大江南北，看到料理就能融會貫通自己做開發。

蔡精賢談到，一般素食餐廳雖然沒有肉，卻有很多「素雞、素鴨」，不但有葷食味道，處理方式也很油膩。在東方喜悅，每道料理都是完完全全的天然蔬菜，搭配米其林等級橄欖油、健康礦鹽等調味料，讓來客吃到健康、吃到美味，顛覆吃素的刻板印象。

「現在醫院生意這麼好一定有問題。熬高湯熬了半天才能有一點甜味、鮮味，你一滴人工香精就有香味，人會健康嗎？」蔡精賢一語道出化學品充斥下的食安問題有多嚴重。

為了掌握食材來源，蔡精賢一大清早就親自上菜市場買菜，盡量照顧在地小農。為了推廣健康蔬食，蔡精賢還到慈濟大學開料理課，甚至多次出版「健康蔬食食譜」。學生笑稱：「上課後唯一的缺點，就是到外面買不到東西吃。因為老師買食材，有第一名的不會買第二名的。」

已經不愁吃穿的蔡精賢，為了維持「天然」這兩個字不計成本嚴選食材，「每個月虧十幾萬，怎麼說？」他誠懇道：「我是用慈悲心來料理，做出來的就是慈悲餐，我把客人當菩薩在供養。」蔡精賢甚至自豪地表示，他是以「做珠寶」的精神來做料理，客人自然吃得到精緻與細膩。

年少輕狂：小混混千金女結連理 攜手打造珠寶事業

原來，做蔬食料理之前，蔡精賢可是業界名號響噹噹的「珠寶大亨」呢！這可是一段更傳奇的故事。

出生於高雄貧民區的蔡精賢，談起那段年少輕狂的歲月說：「我好勝又好強，高中沒考上第一志願不想讀，16歲就離家發願要賺大錢。」

二十來歲時，蔡精賢原本陪朋友去「約會」，結果主角沒談成，當電燈泡的蔡精賢卻意外跟對方的電燈泡看對眼，進而交往起來，就此促成了他和太太洪月淑的姻緣。論及婚嫁時，因為太太學歷高、年紀又稍長於蔡精賢，遭到雙方家長反對，倆人只好來到台中另起爐灶，做起玉石珠寶買賣。

個性豪爽直率的蔡精賢說：「我以前是講義氣為朋友兩肋插刀，大碗吃肉、大口喝酒。老婆從小品學兼優，台北商專（現在的國立台北商業大學）畢業，又是玉石買賣商的富家千金，我是高攀了。」江湖小混混碰到千金小姐結為連理，像是八點檔連續劇揭開了序幕。

不過，蔡精賢自我解嘲說：「老婆有眼光懂得欣賞！」說起來，太太洪月淑的「鑑賞力」真的異於常人。由於從小在家打工的關係，洪月淑對於珠寶藝品有不凡的評鑑力與設計天分，加上蔡精賢認真肯拚，夫妻兩人的玉石珠寶生意很快就有不錯的成績。

▲招待所內有各種陶藝小品字畫，彷彿小型藝廊，來一場藝術饗宴吧。 龔安妮攝影 分享 facebook

叱吒風雲：水滸傳「梟雄」風格 快狠準嚇傻同業

一般人談到買珠寶，不是「心驚驚」怕受騙，就是覺得「貴森森」買不起。蔡精賢直言自己也是曾經是「盤子」（冤大頭），從被坑殺中摸索過來，「沒有買賣就沒有經驗，有買有賣，才知道行情。」他認為，如果沒有經過大買賣也當鑑定師或鑑價師，那是經不起考驗的。

看似粗獷但又不失赤子之心的蔡精賢，打破珠寶界「灰色經營」的潛規格：「我坦蕩蕩，沒有誇張，真誠以待。我不想騙你，更不想看你被人家騙、亂買。」

以交朋友、維護客人利益的方式做珠寶，蔡精賢不一定要賺錢，但很享受成交的過程，「客人很欣賞我這種特性，客人找我就『信任』兩個字，買我的人格、品格、店格。」

一次前往香港批貨時，他仔細挑貨，太太則在一旁細心做筆記。這一幕被店家老闆看見了，竟然交代經理以後給他們「一億元」的額度。蔡精賢十分驚訝：「這是甚麼天文數字啊！有穩定貨源我就一直賣、一直賣，我是這樣做起來的！」夫妻兩的勤懇，為自己迎來事業的貴人與春天。

充滿活力與幹勁的蔡精賢賣珠寶有別於常人，他並非開店等客人上門，而是積極南北奔波參加展售會，直接展售好產品，也藉機搜刮同行的產品，「我把其他櫥窗裡面最漂亮的東西買起來，我跟我的敵人買他最好的武器，他當然打不贏我。」

蔡精賢還談到，很多珠寶展都有政府補助的中國代表團參加，東西有賣就能報帳，賣不完就得自己設法裝運回國或者打破，「誰要啊？但我一口氣跟他們買了幾卡車。讓他們第二天就能出去遊山玩水。」第一次聽到買珠寶藝品算公噸的、用卡車載，同行都驚呆了。攻其不備、當機立斷、大膽下手，蔡精賢「快、狠、準」的梟雄風格，逐漸在珠寶界闖出名號。

夫唱婦隨：暴利致富不可取 善心經營賺更多

如今得以累積可觀財富，行事作風頗為霸氣的蔡精賢，卻將功勞歸給和他「相知相惜」的太太洪月淑。

蔡精賢笑說自己有100個特質，有97個是缺點，太太只看3個優點。這三個優點，第一個是說話算話講信用，第二是講義氣，最重要的則是他雖然嘴巴很厲害，但心是軟的、善良的。

「我甚麼都沒有的時候，她就跟著我信任我，我不能讓她漏氣。我做她喜歡的事情，盡量不要讓她不高興，太太是娶來疼惜的。」蔡精賢誠懇道。

洪月淑則說：「我從不會在他生氣的時候講他，但是我會在他能靜下來能聽一兩句話時才會講。」

個性海派、人脈廣的蔡精賢，經常有很多賺暴利錢、快速錢的機會，包括倒店貨、賊仔貨（贓物）、「放麻仔台」（台語，指賭博電動玩具）。可是，太座洪月淑就不讓他做。她認為賺錢要做利益眾生之事，捐款要比存款多。

「錢怎麼賺進來就可能怎麼流掉，你要慢慢來一步一腳印。沒有那個命，你爭不來，爭來也守不住，錢要跟你比較快（意指人不需忙於求財）。」洪月淑一直督促著蔡精賢走在正道上。

說到「錢要跟你比較快」，蔡精賢猛點頭：「最賺錢的通常都是你意想不到的，例如被客人退貨，我們二話不說馬上退款，也不責怪客人、也不責怪銷售小姐。可是這東西一放，反而又漲價了，屢試不爽。」

蔡精賢說：「我心軟，看別人艱苦我會幫忙。這個慈悲善良，有時會被騙。但是我太太鼓勵我『天公疼憨人』。真的，我有時被騙買進來的東西，後來反而賺大錢。」

水裡來、火裡去的，蔡精賢夫婦憑著正道成為叱吒珠寶界的風雲人物。更可貴的是，兩人穿著打扮樸素，至今沒有一絲珠光寶氣。蔡精賢說：「我從不跟人家交際應酬，獅子會、青商會、傑人會，我只參加慈濟功德會，我是最不正常的。」

洪月淑透露，直到現在，每年七夕蔡精賢都會送花給她，從不間斷。足見蔡精賢對太太的深情和細膩的心思。

如今專心致力於推廣蔬食的蔡精賢，已經逐漸淡出珠寶界交棒給自己的子女，並且由老婆從旁協助。兒子和女兒從小耳濡目染，並出國攻讀設計與藝術，取得國際珠寶鑑定師資格。後繼有人的蔡精賢以三個要點期許下一代：「第一安全，第二要有規矩，第三要有責任。你要有辦法負責你賣出去的東西，不然我是害了你。」

為人低調，卻又直率敢言的蔡精賢，經營事業充滿霸氣，對太太卻極為尊重與呵護。「兩極化不衝突」，真實呈現蔡精賢的人生與事業。

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本文摘自《看》雜誌第201期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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