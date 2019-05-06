澳洲再推重磅調查節目 揭中共「干涉」

【撰文／夏紫雲】

澳洲國家公共廣播機構「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation，簡稱ABC）的四角（Four Corners）節目組，於3月8日晚間播出《干涉》（Interference）專題節目，揭露中共在澳洲的祕密政治影響活動，一石激起千層浪。這是繼澳廣ABC繼2017年6月的一檔節目《勢力與干涉》（Power and Influence）後，再次推出的震撼性報導。

澳主流媒體聯手調查

四角節目製作組與澳洲另外兩大媒體《時代報》（The Age）和《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）聯手調查，揭露了由中共政府為幕後黑手，一連串在澳洲進行的祕密政治干涉和滲透活動，引起了整個澳洲社會乃至世界各大媒體的關注。

45分鐘的《干涉》節目，揭露了中共政府對雪梨地方議會活動的干涉，以及中共海外勢力組織「東北同鄉會」對當地社團和華人媒體的控制，還有中國商人黃向墨利用政治獻金走入澳洲政治領域結交政要，紐西蘭大學教師向當地政府陳情中共對紐西蘭政壇滲透的前夕，電腦被破壞、證據資料被盜等事件。

中領館干涉澳洲地方政府

《干涉》節目的開始，即揭露了中共領事館在雪梨華人聚集區好市圍市（Hurstville），對市議會舉辦的中國新年活動進行干涉，其中包括要求市政府拒絕澳洲獨立媒體《看中國》成為新年活動的贊助單位。但是在雪梨市議員的支持下，《看中國》媒體集團總經理馬瑪蕾（Maree Ma）去年11月獲得了在喬治河（George River）市議會中，公開向議員質詢的機會。

「我們很清楚作為一個獨立的華文媒體所面臨的壓力，我們也相當清楚市議會可能受到來自外國勢力的壓力，」馬瑪蕾面對所有市議員和旁聽者說道：「但我們認為地方政府應該為當地社區服務，而不是海外勢力。」

事件引起澳洲主流媒體的關注，《干涉》節目組通過調查，獲得了中共政府干涉的證據，包括人證與物證。這是澳洲媒體第一次完整曝光了中領館對澳洲地方政府的干涉。

馬瑪蕾在接受四角節目主持人尼克‧麥肯齊（Nick McKenzie）採訪時說：「我們熱愛中國人和中國，這就是為甚麼我們辦了《看中國》報紙，我們希望在澳洲的華人能看到真實的中國，也能了解澳洲，這是我們辦報的目的。」

澳洲富商滲透澳洲政商界

澳情報局主席安德魯‧賀斯丁（Andrew Hasting）在節目中表示，中共勢力在澳洲相當猖獗，試圖影響、滲透和控制澳洲的政客和商業界。「澳洲的華人媒體幾乎被中共政府完全滲透和控制了。」他在節目中直述道。

節目中指出，旅居墨爾本的華裔富豪姜兆慶（Tommy Jiang）2009年設立的全球媒體集團CAMG完全就是為中共政府工作，「姜兆慶幾乎是澳洲所有廣播電台的老闆，電台在澳洲各個大城市都有。」賀斯丁說道。

「姜兆慶的廣播電台是中共的海外發聲機器，這是一個重要的角色，全世界各地都有這樣的人。」墨爾本大學資深講師路易莎‧林（Louisa Lim）告訴四角節目。節目中同時揭露，姜兆慶也是澳洲兩大黨派──工黨和自由黨的政治獻金捐贈者。姜兆慶在2013年他所主辦的一個晚宴上，當場宣布捐給工黨約26萬澳元，當時的澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）也到場感謝。

陸孝（Xiao Lu音譯）曾是姜兆慶旗下墨爾本華人3CW廣播電台的主持人，他拒絕接受四角的採訪，但是他的好朋友劉路新（Luxin Liu音譯）教授告訴節目組，去年7月姜兆慶曾致電陸孝，警告他做節目要小心，「不能罵共產黨，否則將面臨麻煩。」

劉路新教授說：「節目後來被取消了。我相當意外，那檔節目相當受歡迎，有很多聽眾。」

節目還透露，姜兆慶在澳洲的一個頂級高爾夫球場Twin Creeks接待了許多中共海外代表，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）也在其中。而後自由黨的政治獻金募款活動就在這裡舉行，Twin Creeks當晚捐了4萬澳元。

賀斯丁說道：「澳洲黨派接受政治獻金的時候，首先要看獻金來源是不是與海外勢力有聯繫的捐贈者。」賀斯丁與澳洲情報部門花了幾個月的時間調查中共在澳洲的滲透與干涉行動，他說：「調查結果顯示，中共對澳洲各個領域的滲透已經達到前所未有的程度。」

澳洲司法部長布蘭迪斯（George Brandis）表示，「為了制止這樣的滲透繼續蔓延，我們改變澳洲法律，制定新的法律防止政府和相關部門遭受滲透。」

澳洲制訂反滲透法反擊

雪梨華裔富商、房地產大亨黃向墨早前被澳媒揭露曾賄賂新州工黨議員鄧森，導致他離開議會。「黃向墨是澳洲華人圈內最有影響力的商人，他捐贈給兩個主要政黨的獻金數目龐大，遊走在政客之間。」鄧森在節目中說到。

節目主持人尼克‧麥肯齊稱，在節目錄製的過程中，澳洲兩大黨內部消息人士透露，非常擔心中共的滲透勢力遠遠不止於眼前看到的，直接影響澳洲高層的內閣部長。

「我在跟黃向墨的交往中，付出了慘痛的代價。他當時要求我以議員的身分給移民部部長彼得‧杜通（Peter Dutton）寫信，我在2014年12月31日要求移民局能盡速讓黃向墨的太太和孩子成為公民。兩週之後，申請核准了。這讓我感到非常非常的震驚，部長通常要好幾個月的時間才會審理好這樣的案子。」鄧森在節目中說到。

2019年1月，澳洲《反滲透法》生效，「黃向墨在政客間有很大的權力，所以不可否認他也有相當大的影響力。」澳情報局主席賀斯丁說道。

節目中揭露，黃向墨付了前自由黨黨魁桑托羅（Santo Santoro）幾萬澳元作為報酬，安排與澳洲內政部長單獨會面的午餐會議。根據內部人士表示，午餐中討論黃向墨的公民申請的價格。直到後來澳洲情報部門介入，反對與中共政府有緊密關聯的黃向墨成為公民，黃的公民申請才正式被拒絕。他而後也被澳洲情報局拒絕再次入境澳洲的申請。

「黃的公民申請被拒絕，很清楚地表示了澳洲政府反滲透法生效了、開始執行了，為了保護我們的領土和自主。」賀斯丁說道。

政治滲透禍及紐西蘭

澳洲政府不但觀察中共勢力在澳洲的滲透，也發現中共對紐西蘭政治領域的滲透不亞於澳洲。

紐西蘭基督城坎特伯雷大學（University of Canterbury）教授安妮-瑪麗‧布雷迪（Anne-Marie Brady）以「魔法般的武器」形容來自中共操控的海外注往紐西蘭政壇的政治獻金。今年2月，布雷迪教授向紐西蘭國會報告調查結果的前夕，她的家被人潛入，三台筆記型電腦，包括手寫的草稿紙，二支手機和一個加密的USB內含她上一次從中國旅遊得到的資料，全部都被盜走。

布雷迪教授說：「我的研究中已經表明，來自紐西蘭的政治獻金包括給國家黨、工黨和毛利黨，都與中共海外機構有關係。從很多的線索中都表明，這件事與中共有關聯。」

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本文摘自《看》雜誌第200期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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