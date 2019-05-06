海外華人看郭台銘參選總統

【撰文／何清漣】

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▲鴻海董事長郭台銘（中）正式宣布參與台灣2020總統大選，並將透過國民黨黨內初選程序參選。圖為他4月16日出席「2019印太安全對話開幕典禮」的畫面。周博晨攝影

4月16日，台灣富商郭台銘宣布將參加台灣2020總統大選，儘管這兩年一直有這傳聞，但等這傳聞成真，再外加郭台銘自言「媽祖託夢」，想不成為輿論熱點都很困難。

郭台銘參選，支持者大造聲勢

「媽祖託夢」之說，絕非郭台銘無聊到裝神弄鬼，而是他爭取綠營基本盤支持自己的有心之舉。須知閩南文化盛行媽祖崇拜，一句媽祖託夢，就讓自身成了媽祖親選之人，選票自然也會隨之而來。

對郭台銘參選2020總統，國民黨方面一片叫好聲。國民黨中央委員連勝文16日深夜在臉書表示，大讚郭台銘如果真的要選總統，會完勝藍綠白所有檯面人物。連勝文列舉了郭台銘若干優勝條件：是目前台灣唯一一位與美國總統川普及中國國家主席習近平見過面、有私交的人，若郭當總統，更是有史以來第一個曾進入白宮橢圓形辦公室的中華民國總統。《紐約時報》對川普總統這位前商人，至今還不停諷刺嘲罵，但對郭台銘參選卻與連勝文看法如出一轍。以下是該報4月17日的期許：「郭台銘曾多次去過川普的白宮，此外還與李克強曾有過接觸。考慮到美國和中國與台灣沒有正式關係，他在華盛頓和北京高層的人脈，是其他參加黨內初選的國民黨候選人無法企及的。他的初選競爭對手包括台灣立法院前院長王金平，以及曾敗給蔡英文的朱立倫。」

有了美國總統由商從政這一先例，郭台銘的商人經歷為其大大加分，不少人一致認為，郭台銘的商業背景將使他有別於民進黨和國民黨的其他候選人，是其他候選人都沒有的優勢。

台灣世新大學公布的調查結果顯示，在黨內的互比支持度中，郭台銘與韓國瑜兩人相差無幾，韓國瑜的支持度為29.8%，郭台銘支持度為29.0%，領先不到1%，另外41.2%未表態。從交叉分析來看，郭台銘在男性、20至39歲、專科以上學歷支持度較高，韓國瑜在女性、50歲以上、國初中以下學歷支持度較高。兩人各擅勝場，有不同的支持民眾。

這一調查還顯示，若是藍綠對決，國民黨若提名郭台銘參選，無論民進黨提名蔡英文或是賴清德，郭台銘都是大勝。民調結果顯示，對上蔡英文的話，郭台銘支持度為50.2%，蔡英文支持度為27.1%，兩者差距23.1%。若是賴清德，則郭台銘支持度為42.6%，賴清德支持度為33.6%，郭台銘仍領先9%。

反對者對郭台銘的看法

在大陸人心目中，郭台銘是個長袖善舞、兩岸通吃的精明商人。對郭台銘的事蹟，印象最深的是兩點：一是富士康「13連跳」的多位工人自殺事件，讓其成為「血汗工廠」的頭牌；二是他在2014年太陽花學運時期說過「民主不能當飯吃」這句名言。當時，郭台銘認為，民主對GDP沒幫助，不能無限上綱把各種運動當作民主，民主是過程，不是果實，經濟果實才能填飽肚子，民主的動能需化為經濟的成果。這段話讓郭台銘成為「反民主的資本家」代表。

因此，在追求民主的大陸人看來，郭台銘將來肯定會用富士康這樣的血汗工廠模式來運行政治，最終只會形成獨裁專制，那時候恐怕大多數台灣人將沒飯吃或吃不飽。因此，大陸人認同中華民國總統蔡英文4月19日在談到2020台灣大選時挖苦郭台銘的話：「沒有民主，只能要飯吃；國家的生存與永續，民主很重要」。

大陸民主人士認為，如果台灣人選出郭台銘當總統，應該是民主來得相對容易，因此不珍惜。

在北京眼中，郭與韓誰更合適？

觀察人士大都認為，郭台銘若當選下任總統，其親中立場將會影響兩岸關係。在中美角力和台灣民意下，郭台銘在競選中和當選後如何平衡台灣與中國，台灣與美國的關係必然受到廣泛關注。

事實上，2020台灣總統大選，北京絕不可能置身事外。2019年九合一選舉中，韓國瑜當選高雄市長，「韓流」成氣候之後，北京很快發現，可以將2020台灣大選翻盤的賭注押在韓國瑜身上，於是利用親中媒體發力，將韓國瑜努力包裝成台灣人民願意接受的未來領袖。今年3月22、23日，韓國瑜一行接連走訪香港，澳門兩個特別行政區，獲得當地高規格接待，分別會見香港特首林鄭月娥，澳門特首崔世安，並先後獲港澳中聯辦主任會見。對台灣一位市長給予這種前所未有的高規格接待，可視為北京一種明確的政治背書。3月25日，在投資上從不踏空、擅長隨機應變的台灣富商郭台銘（英文名Terry）開通Line@粉絲團帳號@terryGou1018，其發言被一些人解讀成公開為韓國瑜助選，沒想到20天之後，竟然是他自己宣布參選——2014年，台灣監察院長王建煊曾建議郭台銘選總統，郭當時笑說：「不要害我，台灣最不能做的職位就是總統。」

北京需要國民黨人出任台灣總統，而且最好是位弱勢總統，一是本身不要有太多的資源，因為資源多則腰桿硬，北京不容易控制。而郭台銘就挾其資源讓北京領教過其不受控制，郭原來依靠大陸，近幾年則四海築巢，2016年看到川普有當選總統的可能，將實施減稅政策，立刻從大陸撤資，高調赴美投資，贏得川普為其威斯康辛工廠剪綵。見美國勢頭沒當初想像的那麼旺盛，又宣布投資計畫有變。

二是台灣總統不能對大陸太了解。北京喜歡在各國派遣各種情報人員，希望自己對他國知己知彼，卻不希望別人摸清自己底牌。郭台銘在大陸白手起家，經營三十來年，對中國官場知其脈絡，曉其行情，北京未必喜歡這種將自己看得很透的人。

三是國民黨認為郭與川普的「私交」是本錢，在北京眼中至少一半是負面因素，除了這點能為中國所利用。

但郭台銘不講原則、善於趨利的稟性，則為大陸特別喜歡。只是郭台銘如今身家豪闊，需要的魚餌要很大，北京得考慮韓國瑜與郭台銘兩人，哪個更好控制，更有能力在台灣巧妙實現北京意圖。

台灣的民意

連勝文與《紐約時報》等，都認為郭台銘與川普、習近平的私人關係好是資本。這看法其實有些問題，一是這「私人」關係未必真有外界傳說的那麼好，川普經常在打中國耳光時宣稱自己與習近平是好朋友；二是台灣選總統畢竟不是香港選特首。香港選特首要看北京臉色，台灣選總統則不必聽中南海吆喝。台灣雖然涉及美中台三角關係，但卻是個獨立的政治實體。至今為止，還未聽說台灣大選時要顧及中美兩國感受——這兩國的價值觀、立場完全不在一個頻道上，台灣要選出同時令華府與北京滿意的總統，幾乎是一個不可能完成的任務。

郭台銘要參選，真正的關鍵是要贏得選民信任。郭台銘當然清楚，他放棄在大陸的生意是取得選民信任的關鍵。一個多月前，郭台銘就宣布富士康已經決定將業務重心從中國轉移到印度，未來將會在印度大規模生產iPhone手機。應該是未雨綢繆，預作準備。

接下來的一個問題是：台灣選民喜歡一個老練的商人做總統嗎？

台灣選民至少有不少已經做好嘗試一下的思想準備，美國的「川普效應」是一個因素，更重要的是民進黨執政促成台灣選民這樣思考。以下幾個因素民進黨人可能不喜歡聽，但卻是不爭的事實：第一，民主政治有建立與守護兩個階段，台灣的民主政治早已經建成，目前的任務是保護民主，但民進黨的口號宣傳，包括蔡英文大談特談的還是民主有與無的問題，沒根據台灣時政切中要害；第二，美國民主黨近年的「進步」主張與民主無關，與少數群體及非法移民的人權有關，這些脫離美國大眾需要的主張讓民主黨缺乏競爭力，民進黨卻不察其弊，將其打包配送給台灣民眾，作為選舉議題；第三，說到底，所有國家，不管甚麼政體，經濟問題是關係到民生的首要問題。這恰好是民進黨最不擅長、而是郭台銘可以激發台灣民眾滿心期待的一個爭奪民意的重地。

民意善變，民意可以引導、塑造，這就是台灣2020總統大選前夕，台灣各方秣馬厲兵、務求其成的重點。中共在台灣傳媒界進行紅色滲透已有很長時間，具有壓倒性優勢，這些大外宣人馬當然會想盡一切辦法引導民意，台灣各界必須小心應對。

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本文摘自《看》雜誌第200期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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