鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

【撰文／作者】

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▲林典和葉福花抱起養殖的鱘龍魚。千戶傳奇提供

「千戶傳奇」大事記

• 1987年林典、葉福花夫婦創辦「山中傳奇生態休閒農場」。

• 2006年更名「千戶傳奇生態農場」。

• 歷經1996年賀伯颱風、2001年納莉颱風、2015年蘇迪勒颱風等。

• 2015年通過農委會「田媽媽認證」。

從市區蜿蜒進入三峽的深山，約40分鐘車程終於來到「千戶傳奇」生態農場──鱘龍魚的家。目前養殖約七千條鱘龍魚的林典和葉福花夫婦，熱情介紹自然環境和鱘龍魚料理。沒想到看似平凡的這二十多年來，兩人曾有過大起大落的不凡經歷。

緣起而生》命中注定踏進養殖業

說起開始養魚的故事，林典笑稱好像被騙一樣。早在1987年，四個崑山工專的學生在當地養魚，因為遭到毒魚急需找股東加入以謀安定，林典和哥哥就把貸款來的1,500萬押下去，跨足養殖業。說起來也沒有甚麼原因，就是自己也愛釣魚、愛養魚，加上對三峽當地從小的感情，開啟了養殖的後半人生。

創業之初命名為「山中傳奇生態休閒農場」，2006年更名為「千戶傳奇生態農場」。一開始養殖鰻魚、鱒魚販賣，卻碰到毒鱒魚事件，和鰻魚價格大崩盤。1996年以來，一直在做魚類的教育展示，還蒐集各種稀有魚種的林典，因緣際會進了一池大約幾百尾的鱘龍魚。

第一次養殖都還沒有抓到訣竅，1999年還有人來偷魚，簡直雪上加霜。「當時我們農場還沒有門，也沒有監視器，魚被偷光之後的半年多我去清魚池，一抓發現裡面竟然還有一條魚活著，就是鱘龍魚。」當時林典想，鱘龍魚就是他一直想找的有噱頭、有賣點，營養價值高，生命力強的魚種。

2000年，林典開始大量養殖鱘龍魚，讓民眾來休閒農場看風景、喝咖啡，甚至還能住宿，「那個時候台灣經濟起飛，生意很好，而且我們算是創舉，把養殖場做成休閒農場，這是很新、很新的做法。」太太葉福花說道，加上當時農委會輔導，千戶傳奇的生意蒸蒸日上。

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▲蘇迪勒颱風前千戶傳奇一景。千戶傳奇提供

試煉不斷》多次颱風打擊，農場屢經變故

沒想到上天的考驗接踵而來，這些年來的幾次颱風，讓林典夫婦飽受折磨。「好幾次我想放棄，因為我經歷太多次了，看太多次了！」林典邊說邊搖頭，臉上卻還是掛著笑容，或許也有些豁達。

首先是1996年的賀伯強颱，「我在宿舍做了一個夢，夢到我們家的魚都死光了。隔天颱風一過，起床打開窗戶，發現魚真的全都死光了，那一幕我印象深刻。」當時農場還有小木屋，土石從窗戶灌進來，把門衝爆開，枕頭棉被都被沖走，小木屋也毀了。

1999年發生九二一大地震、2001年納莉颱風，「幾年就走一次壞運。」林典苦笑說：「納莉之後台灣的經濟一直不好，農場很長時間生意沒起色，所以魚才能夠再養十幾年，養到一百多公斤。終於養得不錯，開始有二到三年正成長的時候，又來了一個蘇迪勒颱風，重重打我們一拳。」

2015年就在林典生日那天，全家人留在山上陪林典慶生，沒想到卻一同經歷人生最大的風暴。半夜來的蘇迪勒颱風幾乎摧毀一切。當時葉福花看著暴風雨，本來要從餐廳走去咖啡廳把珍貴的物品拿過來，突然一個念頭想，「雨太大了還是不要去……」就在一念之間保全了性命，眼看整棟咖啡廳被大水沖走，農場幾乎被摧毀，四萬多條魚剩下四千多條小魚，賠了三千多萬。「你會覺得它是假的，一直說服自己是一場夢。」每每說到這段三年多前的慘況，葉福花還是忍不住落淚。

事發後夫妻兩人找來四個兒子商量，老大當時在當兵，其他三個兒子在讀大學，「問他們覺得要不要繼續做下去？還是乾脆把農場整個收起來？因為還要去貸款，我們對未來一無所知。」

「兒子的意思是我們不夠老，爸爸懂這個行業、媽媽會煮菜，應該要繼續做，不然我們都想放棄了。」提起四個兒子，葉福花言談之間仍十分滿足。

堅守家園》鱘龍魚料理成招牌

早在1989年農場就設立有餐廳提供料理，納莉颱風之前葉福花幾乎都在家帶小孩，有時才到咖啡廳幫忙，孩子長大之後她開始學料理。納莉颱風發生後，農場前面的路一夕之間斷掉，修復時怕員工沒有收入，兩人到介壽國小附近臨時開了一家簡餐店，賣醃鱒炒飯、鰻魚飯。

三年前，葉福花扛起餐廳營運，「這條魚很多優點是她挖掘出來的，她很擅用鱘龍魚的每一個部位。」林典說。

2015年，在農委會輔導之下，餐廳通過農委會「田媽媽認證」，推出低油、低鹽、低糖等健康概念的料理，以在地新鮮食材鱘龍魚入菜，設計精緻的創意菜色，並研發鱘龍魚骨提煉的膠原蛋白凍飲。

葉福花特別提到廚師溫國智。颱風前葉福花已經和溫國智學料理，發生重大變故後，他仍熱心幫助。餐廳有一些菜單的開發來自溫國智，「他一直希望我們可以再站起來，到現在如果菜有甚麼問題，我們也是找他。」

把鱘龍魚做成一夜干，當成伴手禮，是風災後的第一個嘗試。兩到三年以上的鱘龍魚肉質比較好吃，所以要好幾年才能回本，當時溫國智教葉福花做一夜干，一夜干就沒有口感不好的問題，還可以十個月就把魚賣掉，趕快換錢回來，也翻轉了他們的觀念。

雖然遇到各種難題，但每回轉念一想，林典和葉福花總是語帶感恩。「其實我們是一直受人家幫助的。」葉福花說：「賀伯颱風發生之後，客人跑來跟我們一起抱著哭。他說你要撐下去啊，我們會支持你。一路上有很多人鼓勵我們，真的很感謝。」

蘇迪勒颱風後的第三天，當時整個餐廳地上全部都還是30公分的土石，林典的姪子要他趕快收拾，不然土石乾掉就更難整理，於是親戚們、以前的工讀生和離職員工都回來幫忙，「那時大概有一個月的時間，每天有二十個人來幫我們打掃。」兩人感動地說。

淡然而居》對待魚像對待孩子

走進養殖場，林典抱起鱘龍魚露出笑容，「魚跟人一樣，溫柔一點對待，牠就不怕你了。」他形容魚就像孩子，養久了就了解了。

鱘龍魚小時候很難養，養到一個程度之後生命力很旺盛。一般養魚是早晚餵，鱘龍魚是夜行性，天黑了才能餵，所以林典每天早上7點起床餵魚，晚上天黑了餵第二次。

了解各種魚類習性的林典，發現池子的形狀非常關鍵。曾經用過土池、四方池，現在用八角形的八卦池，「八角池的排汙效果很好，所謂的養殖管理就是如何排汙，保持好的水質、水溫、環境。鱘龍魚是迴游性的魚，會逆水而游，所以牠繞著池子周圍一直轉，連帶著水也一直轉，然後把髒東西集中到池子中間，中間管子我們也有特別設計，可以把髒東西排出去。」談起養殖心得，林典眼睛一亮，或許一生就注定和這個古老的魚種結此不解緣分。

千戶傳奇戲劇化的故事，有待每個人親身來了解。看著林典和葉福花各司其職，和員工一起圍在圓桌前吃飯的融洽場景，雖然有些感慨，卻知道潮落總有潮起。

「要想我們擁有的，不要想我們失去的。」風災過後兒子的一句話，深刻印在葉福花的腦海。對林典和葉福花兩人來說，雖然失去了很多，但全家人都好好的，還能繼續把鱘龍魚介紹給更多人，就是上天最大的恩典。

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本文摘自《看》雜誌第200期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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