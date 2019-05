散發美的DNA 趙菲菲創建台灣精品家飾品牌

【撰文/楊戎真】

▲對趙菲菲而言,美就是生活。

趙菲菲小檔案:

現職:finara費納拉國際精品家飾品牌總監

學歷:台大外文系畢業

主要經歷:

• 東元電機海外事業部產品經理

• 廣穎電通行銷業務部經理

• 32歲創辦finara費納拉國際有限公司

成立於2007年「finara費納拉國際精品家飾」,在以外國品牌為主的台灣精品家飾市場中,可謂異軍突起,不但Sogo、新光三越、京站等各大百貨公司主動邀請設櫃,商品更走進了不少政商名流、明星藝人的居家生活中。對於一手打造finara的創辦人兼品牌總監趙菲菲來說,「講到台灣精品家飾,就聯想到finara」的短期目標已經實現。

深具美感DNA》生活在美之中

走進finara費納拉位於台北市八德路三段的門市,映入眼簾的是琳瑯滿目的精品,極具質感的牛皮地毯、抱枕、透亮精緻的手工水晶杯、典雅時尚的燭台、每一個都有獨一無二紋路的牛角紙巾盒等,瞬間就令人沉醉在宛如歐洲宮廷的氛圍中。而「創造實用兼具設計感的精緻家庭生活用品」,不僅是趙菲菲的品牌核心理念,也是她身體力行的生活美學。

從小立志當服裝設計師的趙菲菲,年輕時就經常去美術館看展覽,並到各國旅遊。巴黎聖母院與羅浮宮裡的珍奇畫作、摩洛哥耀眼的玻璃金屬容器、非洲有著民族圖騰的木雕飾品與藝品,每每令她屏息。

趙菲菲出國旅遊時,總要抽空遊逛當地的精品家飾店,帶回各地的精品、藝品布置自己的房間,只因她喜歡沉浸在美的氛圍中,「從小我就覺得美感是一種生活上品味的DNA,要從日常生活的每一天去薰陶。」對她來說,即便是一個垃圾桶也要講究,「它也是家具的一部分,也是一個存在。這個存在,我希望它就是美的。」

幾年下來,趙菲菲的櫥櫃裡擺放著從各地蒐集回來的「戰利品」,而伴隨著收藏樂趣的,還有她逐漸萌發的創業之心。

累積創業資本》不擇不扣的工作狂

擁有台大外文系傲人學歷的趙菲菲,大學時還同時修習商學院的課程。在教授的啟蒙下有了自己做行銷的念頭,並立定創業目標,她笑說:「當時甚至連公司名稱都取好了,還沒畢業就想要去當人家的行銷顧問,還把公司的網域名稱都申請好了。」

由於目標明確,趙菲菲畢業後的每份工作,都是在為創業做準備。她快速累積所需的技巧,短短8年歷經5個工作,包括在公關公司累積公關操作、廣告、行銷的經驗;在網路金流公司學習企業的營運模式與金流系統;之後轉任東元電機海外事業部,年紀輕輕即擔任產品經理;再到廣穎電通擔任行銷業務部經理,最後任職一台灣進口貿易公司,前往中國工作。

每一份工作,都是在趙菲菲明確的學習目標前提下轉換,並在實戰中迅速累積不同領域的實力,如商業模式、媒體公關操作、參展、產品包裝、產品開發、實體通路的運作等。

在老闆眼中,趙菲菲擁有超強的執行力,而且是不擇不扣的工作狂,早上9點上班,有時候一抬頭已經晚上11點,整個辦公室都空了。但她從不抱怨,「我領人家薪水,就不能愧對人家。就是鞠躬盡瘁,每件事情做到最好。」

當時每天工作超過12小時的趙菲菲,就像一塊吸收力強大的海綿,快速成長壯大。有任何人不想做的工作,她都樂於協助,在她看來,這就是學習,而且是領薪水的學習。

賣力的工作與出色的表現,自然贏得歷任老闆的賞識。每當趙菲菲要轉換工作時,都受到殷切的慰留,「妳真的已經做了決定了嗎?我能夠做任何事情改變妳的決定嗎?」後來當她結婚時,歷任老闆也都到場祝賀。

不過,在同事眼中,趙菲菲笑說自己就像是「巫婆」一般,因為她對團隊的要求很高,「我的團隊成員面試進來時是90分的人才。既然是90分的團隊,就不要做70分的事情。」

一路走來,雖然總是超時工作,她卻樂在其中。「認真工作,拼命玩樂」(work hard, play harder.)成為她領軍工作團隊信守的格言。趙菲菲總是喜歡挑戰從0到1的任務──產品從無到有、開發新客戶、建置參展展位等,每一項任務都像是在一家公司進行內部創業。

▲典雅、精緻的家飾品塑立了finara耀眼的風格。

創業之路》生活品味的美的實踐

2006年,趙菲菲創業的雄心再度湧動,一直很想做精品家飾的她,決定給自己一個機會,轉職到一家台灣精品家飾貿易公司。她慨然離開第四份工作,大步邁向自己的理想,「如果我不去做這件事情,我覺得人生會有遺憾。」她很快地被派往中國擔任總經理特助,統包商品開發、參展等大小事。

然而,2007年在一次深夜筆電、手機被搶的事件後,大陸凶險的工作環境讓她決定離職,並於10月成立finara費納拉國際精品家飾品牌。

finara創立後,很快受到建設公司的青睞,成為樣品屋擺設的配合廠商,一些知名百貨公司也主動邀請她設櫃。在現今求快的平價時尚潮流中,趙菲菲卻堅持慢工出細活的手作精品,「我覺得這個世界已經充斥太多物質,供過於求,便宜、大量製造的東西,大家用了三個月就扔掉,對整個地球都是一種傷害。」

趙菲菲希望運用自然界中美麗的素材,讓生活用品更有品味、精緻、時尚且耐用,「牛皮、大理石等天然素材,每一個都是獨一無二的。每一個都是師傅一片一片去車出來、雕出來,拿到手上有一種溫暖。」她認為,那種你知道在那一頭有一個人很專注、用心的把這個東西生產出來的那一份美,才是家飾品的真正價值。

信仰的力量》在逆境中成長

雖然樂在工作中,趙菲菲也一度因為房地產衰退以及奢侈稅等環境因素,造成家飾精品市場的萎縮,因而萌生結束公司的退意。但同事的熱情,再度鼓舞著她前進,「2016年底公司陸續進來幾個夥伴,他們的熱情又讓我覺得,我要為了他們繼續奮鬥。」

2017年,趙菲菲希望重新裝修店面,並舉辦創業10週年慶。做了決定後的那個禮拜天,她虔敬的向上帝禱告,祈求公司的資金、設計等條件水到渠成。

非常神奇地,就在「finara門市改裝,歡迎大家來挖寶」的訊息在Line上發布後,短短幾天就創下銷售佳績,不久後也順利找到合適的設計團隊,使得finara的10週年慶如願成功舉辦。趙菲菲將一切歸因於信仰的力量:「我的公司真的是上帝的恩典。」

「我一直靠一句話支撐著我:靠著那給我力量的,我凡事都能。(Through him who gives me strength, I can do everything.)」這一刻,樂觀健談的趙菲菲哽咽了,久久不能自己。

finara目前穩定成長,2017年營業額成長了33%,2018年又成長了20%,「在大家一片衰退的狀況下,我們反而是成長的。」趙菲菲滿心感激。

源於對美麗事物的熱愛與追尋,如今finara一切順遂,趙菲菲認為已經圓滿達成「台灣可以有自己的精品家飾品牌」的人生目標。然而,這並不能讓熱愛工作的趙菲菲停歇,她說:「2018年是finara精品家飾2.0版本的開始,接下來,我想要把這個台灣的精品家飾品牌,帶到國際市場。」

