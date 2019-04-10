新竹半畝塘 榕樹下的收冬市集

【撰文／曾允盈】

▲綠樹遮蔽又能透出陽光的廣場。曾允盈攝影 分享 facebook

▲小妹妹對木馬愛不釋手。曾允盈攝影 分享 facebook

前往新竹「半畝塘」參加收冬市集時，正值歲末，氣候雖寒卻有暖陽灑落。

半畝塘的「若水會館」，就座落在距離高鐵站步行約20分鐘的地方，滿是綠意的空間，是住宅的研究與展示中心。

步行過程中，一棟20層樓高的建築，吸引了我的目光。從建築裡長出的植物，幾乎環抱了全部牆面，就像是青山一樣佇立。原來這棟種滿櫸木和九芎的建築，正是半畝塘的建案「若餘山」，超過150%的綠覆蓋率，幾乎是一座垂直森林。看起來很具實驗性，卻是出於「回歸」自然的目的。

一走進若水會館，就能感受到半畝塘想要傳遞的精神──尊崇自然，天人共好──尤其是如何用建築，去回應現代岌岌可危的環境。

▲迎賓鼓熱鬧展開了市集活動。曾允盈攝影 分享 facebook

依照節氣過生活

這次舉辦的「收冬」市集，指客家傳統節慶收冬節。每年黃曆十月十五的下元節，是客家族群的傳統節日，又叫做收冬節。十月十五日前後，客家聚落會放下手邊繁瑣的農事，慶祝下元節的到來。慶祝活動會舉行一至兩天，被稱作「謝平安」。謝平安是每個村莊一年一度的大事，除了準備三牲，最重要的節目就是演出「收冬戲」或「平安戲」，犒賞辛苦一整年的村民，以戲酬神，以戲同樂。

市集大抵延續傳統節慶的精神。半畝院子裡，鼓聲作響，用鑼鼓迎賓開場，非常熱鬧，不少參加的人跟著鼓聲舞動，小朋友們也玩得不亦樂乎。就像走進慶祝豐收的場合，走進了一場同樂聚會。

土地公廟就在廣場正中央矗立著。土地公廟在傳統社會中，是對土地的記憶和情感，半畝塘特意在入口處保留廟的原址，和一旁的幾棵老榕樹，環繞出一整片開闊的草地，與天相接。

廟前的草地上，鋪著放射狀的幾塊紅磚瓦，在陽光下倒映著扶疏的樹影，把草地點綴得十分具有傳統樣貌。院子裡有人端著熱茶走來，在冷天裡，暖身暖心。草地上還有炭火溫熱著的一鍋薑茶。市集不提供任何免洗餐具，陶器、竹杯在旁自取，再自己沖洗，磕磕碰碰的缺口，是崇尚自然的痕跡。

大自然中的市集

廟前廣場放著輕音樂，還有參與民眾互換理念的輕鬆對談，在市集裡走走看看，十分有趣。有公平貿易的織毯與手作物、原住民特色飾品、各種有特色的陶器，還有新竹有機草莓果醬、草莓酒和黑麻油等，都是有一定規模的自有品牌，富有人文色彩的小農，展現在地的活力創意。最後我帶走了一綑蠶絲牙線，年輕老闆娘堅定地說：「真的很好用！」果然是強韌有彈性。

當日印象深刻的，除了有理念的市集，還有半畝塘順應自然環境所居的方式。明顯可以感受到，這個地方的設計，盡量極簡，更重要的是，想將建築和人對於環境的打擾，降到最低。大自然長怎樣，就活成甚麼樣，居住是在自然裡找到一個舒適自在的棲身。

草地上有風、有綠蔭，有陽光、有鳥叫，還有流水。然而風從哪裡來，陽光如何隨時序灑落，方位如何座落，生態系統如何自然成形？在「發現」這些現象之後，半畝塘想的是，該怎麼去順應生活？

所以依地、依物打造出的生活空間，不是去「運用」自然環境，而是讓建築從大自然之中長出來。聽起來有些抽象，但是待在這裡，解答就在其間。對半畝塘而言，建築是他們目標生活的一種展現，是理念和精神的物質依歸。但是進一步怎麼樣實踐天人都好，真正依照二十四節氣或作或憩，尤其在現代，考驗著理念的貫徹，確實並不容易。

想著這些理念，吃了半畝塘提供的餐點料理，突然有種身在桃花源的錯覺，莫非真能有那樣一個自給自足，自得其樂的角落？

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本文摘自《看》雜誌第199期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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