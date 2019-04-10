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與天體對應 人體穴位奧祕無窮

2019-04-10 16:41看雜誌

【撰文／青蓮】

中國的道家講究天人合一，認為人與宇宙是一個有機的整體。人體本身就是一個小宇宙，遍布在人體中的穴位，就像宇宙中有序排列的星體一樣，是宇宙形體對應人體的縮影。

神奇的穴位

地球有經緯，人體有經絡。一年有365天，人體有365穴。宇宙中的天體並不是一成不變，星體的變化會給宇宙帶來氣候、環境等多方面的影響。同樣，人體穴位的變化，對人的智慧、思維及體能也產生直接影響，繼而引發人的命運及周身環境的變化。

說到穴位，中國人並不陌生，尤其是喜愛看武俠小說的人。小說裡描寫的武功高手，無不是點穴神人，甚麼笑穴、癢穴、定身穴，只要用手在不同地方輕輕一點，立竿見影。穴位，真的有這麼神奇嗎？

穴位，學名腧穴，指人體經絡線上特殊的點區部位，位於人體經絡的交功敏感點上，多為神經末梢和血管較多的地方，是中國文化和中醫學特有的名詞，也叫穴、穴道，一般認為，是在修練中國道家功夫，以及中醫通過針灸或者推拿、點按、艾炙刺激相應的經絡點、治療疾病時接觸的特定詞語。

穴位在人體內分布均勻，大小不一。一般最小的直徑在3公分，最大不過6公分。它由一種含膠量較高的物質組成，亮而白，比正常區域高，並富有彈性。

人的穴位比較敏感，是表皮對外界反應最強烈的點，因此，中醫常採用點穴、推拿、按摩的形式與手法來刺激主導穴位的伸張，達到疏通經絡，使氣血交流順暢，達到治病目的。實際上，就是利用穴點對宇宙場能中特殊物質的吸收能力，致使人的免疫機能增強。穴點的暢通使氣流增強，加大了經絡氣血量與衝擊力度，促使經絡通暢。

穴位的啟閉影響健康

由於各穴位的生理機能作用不同，對人體的影響也不同。一些長期處於「封閉」狀態的穴位一旦開啟，很容易引起人的心理壓抑和憂鬱。因為這些穴位會產生一種色素及引起心理變化的物質，會使人的思維神經處於緩慢狀態，產生心理壓抑感，這種心理因素又直接帶來生理變化，影響人體健康。

這些常封閉的穴位有：神封、承漿、期門、命門、啞門、承起、強間、紫宮。心臟病、腦血栓、精神分裂症等多與此種穴位有關。這些穴位通常不便打開，但也因人而宜，若處於打開狀態，亦可針對其引起的疾病進行穴位治療，使病情緩解。

有的穴位「開啟」後，能產生一種會衝擊腦神經組織激素，使人產生興奮狀態，形成性格上的改變。如「神台」穴開啟的人，則極樂意接受新思維，願意從事一些涉及交誼的活動，待人接物比較隨和、虔誠。武術裡所謂的定身術，就是因為點了某些特殊穴位，有些神經接受了穴點的誘導，處於僵直狀態。

由此可見，穴位處於何種狀態與其功能發揮的程度，對人的健康、情緒有著特殊微妙的影響，甚至產生特異功能的奇妙現象。

一般人對特異功能都有一種神祕感，其實這也與穴位的開啟有特殊的關聯。某些人的特異功能就是透過特殊的訓練或經歷，改變了身體的穴位結構和開合，出現了透視、遙視、預測、診病等特異功能。

特殊穴位可開啟特異功能

由於經絡、穴位非人眼所能見。在探索人體生命科學的奧祕中就會發現，偶然的機遇、突然的動作、無意的撞擊都有可能將身體的特殊穴位瞬間被神奇地打開，人體通過穴位與宇宙資訊連接，迅速捕捉到宇宙中漂泊動盪的各種資訊團，被人接受後，可開發出人的潛意識，從而出現特異功能。

中國古人對宇宙與人體穴位的對應關係已經有了深刻認識，許多穴位都是以天體名字來命名。在現代，也有許多中國古老文化的傳承者，在研究穴位點的基礎上，發現了更多神奇的奧祕。有研究者從人體生命科學的角度，進一步探索穴位，他們發現穴位在特異功能中的潛力巨大，而且人的素質不同，穴位點的功能量級也不同。

研究者發現，在開發人體特異功能之「天眼通」時，其天目穴和玉枕穴必須同時打開，啟動視網膜線與腦部中的松果體，使之組成「三點一平面」，達到顯像的功能。所以，有的人在頭部突遇外傷後出現「天眼通」功能，就是意外地打開了封閉的穴位。

「天耳通」功能，需要將腎愈、玉枕、大椎、聽會等穴同時打開，以上穴位具有遠處聲波及微聲波的傳遞、輸送功能。它們同時開通後，可加強聲波耳膜的震盪，從而放大宇宙的聲波資訊，感知到遠處的聲音。

「預測」功能，是指人對資訊可提前預知或可超時空捕捉宇宙資訊。其人的神藏穴、神延穴、承光穴及中庭穴均是開啟的，同時靈台穴和神行穴也相應的處於半開或全開之態。

「他心通」功能，需將神堂穴、神道穴、魂門穴、陽剛穴、玉堂穴同時打開。這些穴位會增強人對外界資訊的吸取和感知力，起到支配思維神經和感知神經的作用，從而獲得預知、感知、測知他人心理活動的功能。

「神足通」，當人開啟上呈、百會、靈台、神道、紫宮、天突、中極、靈道、湧泉等穴位後，周身神經會將外在能量進行凝聚、吸收、消化，使人身輕氣爽，神足氣足，達到神通的地步。

人的命運是註定的，但生命科學研究者發現，命運雖有其特殊運動軌跡，但有時也會受人體自身生理現象的影響，因為有些穴道影響情緒和思維。如華蓋穴開啟，會讓人出現醫學上所謂憂鬱症的表象，從而改變人的命運。

調諧穴位可改變命運

有些人因某些穴位封閉過死，不能及時接收外界的資訊和新思維，例如：靈道、百會、湧泉等穴，容易自以為是、鑽牛角尖，導致運程不佳。

也有的人自動開啟了一些不應開啟的穴位，像青靈穴、腦戶穴等。這些穴位打開後，引起腦神經不受主神經的控制，容易生口舌之非，造成氣場混亂，帶來命運的改變。

還有些穴位像急脈、期門等，開啟後，接受外界的病氣和雜氣比較多，自身的場能減弱，不能自動排斥不良資訊的傳導，導致命運不順、不佳。

反之，有的穴位如湧泉、百會、勞宮等穴開啟後，人體就自動形成循環體，身體健康後，自身生物場加強，使人的命運向好的方面改變。

因此，對影響到命運的穴位，學會自動調諧，該開之時即開，該合之時即閉，隨機應變，即可校正命運運行軌跡。

人類發明了電腦，將各種命令、軟體植入電腦，就可以得到想要的結果。人本身的系統就像電腦系統，以甚麼形式、命令來開啟人體，就如同執行軟體功能一樣。

人體實際上就是一個智慧系統，也是一個命令操作盤。在研究人體穴道時，擴展啟動人體穴道特殊功能的過程，就是輸入命令碼，讓資訊源源不斷地輸送給大腦這個總執行台。通過大腦細胞的交替轉化，人就有了複製、更新和重組文化的功能。

研究中發現，人體每一個穴道都有它特有的密碼，每個密碼又對應著宇宙中的一個體系，比如物理學研究人員的頭維穴位都是開啟狀態，頭維穴與承光穴配合開啟，就能對衛星及宇宙飛船，航太等部門的物理領域有獨到見解。

因此，研究人體的穴道，或許會成為研究、破譯高科技的一把金鑰匙。

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本文摘自《看》雜誌第199期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第199期）謝謝！

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