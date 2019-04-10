美國人愛中國不愛中共

【撰文／金雨森】

1979年，美國為了打贏蘇維埃政權與中共建交，想要聯中制蘇。事隔40年，國際關係風雲變化，川普舉起大旗與中共打貿易戰、處罰中興通訊、起訴華為副董孟晚舟，引起一片輿論叫囂「川普反中」、「美國反中」。但美國真的反中嗎？其實川普並不是反中國，而是反中共。美國依然堅持反對的，是極權且殘暴的共產主義。

美國骨子裡反共

美國人反對共產主義，是因為美國的立國精神是建立在自由、民主、法治的基礎上，其中最重要的就是宗教信仰自由，與無神論的共產主義有著本質上的對立。1620年，數百民英國清教徒搭乘五月花號出走，遠渡重洋來到美洲新大陸，就是要逃避英國政府的宗教迫害，追求自由的生活。因此，崇尚天賦人權的美國建立憲法來保障人權，保障個人免於受到「政府迫害」、免於受到「政府限制自由」。

而共產主義國家（中共、北韓、古巴等）則恰恰相反，共產國家堅持共產黨機器的領導，「共產黨」凌駕於憲法之上，不僅控制人民的人身自由，也控制思想自由。而共產主義所說的共產夢想，也只是騙人的幌子，動不動就直接將土地和私有資產收歸「國（黨）有」，給予人民的只有無止盡的災難與迫害。而真正讓國家富裕起來、讓人民溫飽安康的，是資本主義而非共產主義。

美國期盼中共放棄共產主義

美中1979年建交時，鄧小平向美國表示會「改革開放」，開啟經濟自由化，打開中國市場，其實也就是答應美國開始「放棄共產主義」的第一步──承認私有財。也就是因為中共改革開放，拋棄以前大煉鋼、大躍進、農民公社的共產主義生產模式，改採自由買賣，並交由市場機制決定價格，整個中國的經濟才開始活絡起來，也就如此不斷放開對經濟自由的限制，使中國經濟逐漸成長茁壯。也就是說，中國過去40年來的經濟成長，是靠著資本主義而非共產主義而得來的。

美國始終希望中國能主動放棄共產主義，這點可從美國對待中共和對待蘇共的態度不同中發現。美國視蘇共為敵，卻可以把中共當朋友，願意提供中共技術、科技、人才，願意與中共經貿來往，開放市場。

那是因為美國始終相信，中國這個擁有五千年文明的中心之國，總有一天會拋棄共產主義。因此，縱使發生中共剽竊美國科技；縱使發生1989年天安門大屠殺，死了大批學生；縱使中共打造新疆集中營、鎮壓西藏，也少見美國歷屆領導人嚴厲苛責或以實際行動反制中共。不是美國人不知道中共兩手血跡斑斑、劣行罄竹難書，而是在等待如中共前領導人胡錦濤和溫家寶承諾的「和諧社會」的到來；等待中共更進一步經濟自由化，開放市場；等待中共如同台灣、日本、南韓一樣開放選舉；等著中共新的領導人習近平上台後，能有不一樣的作風，能「主動」放開黨對人民的控制，一步步走向民主化。

習近平稱帝驚醒美國

美國以為中共會主動走向民主，但隨著2018年習近平取消連任限制，這個願望可說終於完全破滅，也讓那些堅信者從夢中驚醒。或許，「牛牽到北京還是牛」，共產主義不管是在俄國發跡還是在中國深根，它的本質始終如一，所造就出來的政權也一樣戀棧權力、殘酷與暴力。

習近平原本備受西方矚目，許多西方媒體看好他。就連2012年當薄熙來的心腹王立軍叛變出逃至美國大使館時，當時美國國務卿希拉蕊也希望胡錦濤能順利把位置傳給習近平。如今，習近平爬到了最高位置，本應該沒有敵人了，可以隨心所欲地推動經濟改革、社會改革，甚至是令人期待的政治改革。結果，習近平還是抱殘守缺，選擇共產黨，選擇共產主義這條老路，甚至變本加厲，推動「國進民退」（民營企業國有化），迫使阿里巴巴的馬雲「被退休」，建造「社會信用體系」監控人民一舉一動等。

這下，美歐國家完全清醒了。原本他們寄望「中國崛起」會帶來世界和平和繁榮，但沒想到卻是「中共崛起」，中國人民一樣遭到監控。更糟糕的是，中共不甘願與他國平起平坐，動員全國資源，計畫在2049年，也就是建黨100年時，達成稱霸全球之目標。

如果說，中共當老大，若能做得比美國更好，更有能力維持世界和平，那讓中共稱霸，相信一定是眾望所歸。但中共的表現，卻讓其他國家極度擔心。一個會控制思想、控制言論、控制行為、控制私有財產，又不講法治的國家將來稱霸天下，那會天下太平還是天下大亂？直到現在，中共還在輸出威權主義，透過一帶一路、大外宣、軍事、科技等計畫讓世界臣服於中共，再再印證其他國家對中共的恐懼不是空穴來風。

中共藉煽動「反中」情緒 模糊非法行為

腦子仍不清醒的是中共。中共仍在用老方法，企圖煽動愛國主義、民族情緒來轉移焦點。今天要是有人說中共偷竊別國軍事和科技技術不好，或說被關在新疆集中營的中國人很可憐，中共不但矢口否認，還給對方扣上「反中反華」的大帽子，不僅把話題轉移，還把對方變成所有中國人的敵人。

罵人「反中」，這種方式就是一邊推卸責任、一邊挑撥情緒，還顛倒是非。中共黨媒最愛這種新聞寫作，面對國際對中國的批評，不管是非對錯，只要從「反中反華」的角度寫，就不會有任何「問題」。這也是為何當川普要求中共調整貿易行為、經濟自由化時，川普就成為反中言論的眾矢之的。

中共也擅長使用「妒嫉」和「恐懼」心理來操縱國際輿論走向。中共黨媒最常講的就是美國人妒嫉中國崛起，老是抱著一種好像西方人見不得中國好的論調，認定西方人看到中國好了、經濟厲害了，就眼紅了。如果真是這樣，那南韓、日本、台灣、印度、新加坡都是經濟強國，難道也該遭到西方妒嫉嗎？

川普針對華為的5G技術，也表明美國應該要用競爭而非用封殺的手段來扼殺先進的技術。這難道是妒嫉嗎？換作是中共，中共有那樣的氣度說要公平競爭來取得勝利嗎？就算西方妒嫉，也掩蓋不了中共網路攻擊美國政府，竊取政府資料、美國公司商業機密等犯罪行為。這是兩碼子事。

第二，中共黨媒老愛講美國人害怕中國取代美國稱霸，也就是所謂的「中國威脅論」，還散播中美避免不了會掉入「修昔底德陷阱」的說法（Thucydides's Trap，意指新崛起的大國必然會挑戰現存大國，現存大國也必然會回應這種威脅，因此戰爭不可避免），散布恐懼，企圖搞得人心惶惶，好像真的會大打第三次世界大戰。

中共從中把自己定義為可憐無辜的受害者，暗比美國為凶殘冷血的加害者，一邊製造國際輿論說美國可能會向中國開戰，一邊裝乖、裝無辜，同時又擴張軍備，建造第二艘航空母艦，派軍機繞行台灣，又在印度邊界鬧事。這不是做賊的喊抓賊？

美國人愛中國不愛中共

美國人愛中國不愛中共，無庸置疑。從一堆美國人學中文、學氣功、學武術，以及《花木蘭》、《功夫熊貓》等好萊塢電影十分賣座等的現象來看，沒有理由說美國反中。而川普是反共不是反中，他打貿易戰，是要改變中共不公平的貿易行為、改變中共的人權迫害、改變中共的非法手段。

「中共不代表中國。」美國副總統彭斯在去年哈德遜研究所的演講已經表明了，美國政府已經將「中共」與「中國」分開來看待，並且希望「中國」人民能走向台灣一樣民主的道路。愛之深，責之切。美國已經能把問題的核心──中共，給看清了，了解中共不等於中國。期待2019年、中美建交40週年之際，神州大地上14億的中國人，也能把中共看清，勿輕易陷入反中情緒的民族主義陷阱。

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本文摘自《看》雜誌第199期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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