「時間寵愛」 廖妍羚在每一次挑戰中成長

【撰文／李唐峰】

▲時間寵愛創辦人廖妍羚。吳長益攝影 分享 facebook

「我在創業前一個月，心裡還在想著『我不要創業』。」

談起為何創業，從2009年創業至今已邁入第十個年頭的「時間寵愛」創辦人廖妍羚，出人意料地首先這麼回答。

有著如明星般的氣質與美貌、讓人感覺家境優渥的廖妍羚，從小家裡就做生意，舉過債、賣過各種東西，她深知經營事業有多難、現金流的壓力有多大，「我從小就理解那種壓力是很恐怖的。」

但連廖妍羚自己都沒想到，她竟踏上心中認定充滿「恐怖」的征途，一走十年。

這十年之間，接踵而來的挑戰，讓廖妍羚在荊棘遍布的路上傷痕累累，包括被衛生局查驗導致產品下架、連續的決策錯誤慘賠上千萬、不懂法規誤踩紅線被同業告等等，她就像隻誤闖叢林的小白兔，經歷了各種試煉，並在其中成長茁壯。

創業：信念產生動力

既然百般不願，為甚麼會突然改變念頭，奮不顧身地創業？廖妍羚認為，還是有許多動力驅使著她。首先，保養品市場上一直存在一個未滿足的缺口，而且是她自己都需要的產品。

當時在一家保養品公司任職，學設計、行銷出身的廖妍羚，同時兼職接案協助醫美診所做行銷。她接觸很多醫美客人，都有雷射術後的清潔保養問題，自己也做過雷射的她發現，雷射術後，醫生都會交代回去後不能做任何護理，只能用清水洗臉，所以市場上缺乏術後保養的產品。平常不化妝的她，如果不用洗面乳清潔皮膚，感覺就像夏天流汗完直接躺床上般不適，「所以當初創業，第一個就任性的希望有一支術後真的能使用的洗面乳。」廖妍羚對創業產品的想像，一開始就這麼單純。

此外，當時她所任職的保養品新創品牌公司，短短一、兩年內快速成長，公司從三個人變成一百多人，負責行銷的她每天都被訂單追著跑，「我發現很多制度、人事問題沒有跟上，回頭看其實會覺得滿目瘡痍，這對我自己的價值觀很挑戰：我們是要把事情做好，還是要把業績做好？」

在強大的信念驅動下，一股傻勁讓當時只有26歲的廖妍羚決定自己做看看，一個人、一張桌子就開始創業，更把自己積存的一百萬元全數投入，創辦了「時間寵愛」品牌。

▲時間寵愛花了將近兩年的時間，才真正研發出完全由自己配方的第一支產品「極潤橙萃滋養精華油」（橙花油）。時間寵愛提供 分享 facebook

▲人氣偶像炎亞綸（中）曾連續多年代言「時間寵愛」品牌保養品。時間寵愛提供 分享 facebook

成長：自設實驗室大力學習與投資

專長是廣告設計、行銷的廖妍羚，自己幫品牌做包裝設計、自己跑工廠實驗室修改產品、也自己發包，更到處奔波找上百人測試產品，花了半年多的時間，終於誕生第一支產品「胺基酸洗顏霜」。

「八、九年前，很多保養品都含有酒精，術後很難使用，我們算是突破重圍。」廖妍羚自豪地表示，這款產品至今都還是「時間寵愛」的銷售常勝軍之一。

但光仰賴一支產品不足以打天下，廖妍羚逐步將整個「術後專用」產品線補齊，包括卸妝、洗臉、化妝水、乳液、保濕等等，也順利進入寶雅、健康人生、momo藥妝等通路。

然而，好景不長。2012年底，台北市衛生局對市售「果酸化妝品」抽檢，驗出多家廠商產品PH值酸鹼度不合格（PH值不得低於3.5），其中包括時間寵愛的一款產品，導致這支產品必須全面從通路下架。

「那支產品光下架就賠了兩、三百萬，而且它算是我們賣得不錯的產品，業績與品牌都受到很大傷害。」當時的時間寵愛，由於代工廠的配方不穩定才導致了這場風波。廖妍羚由此警覺到，如果要把自己認為對的事情做好，就必須做得更深，「要有自己的實驗室、自己的研發人員、自己設計配方，然後由我們提供製程、提供原料給廠商做，才能確保穩定性與品質。」

從2012年決定自設實驗室起，一直到2014年真正研發出完全由自己配方的第一支產品「極潤橙萃滋養精華油」（橙花油），時間寵愛整整花了將近兩年的時間。過程中，研發人員要訓練、學習，還要不斷買原料、做實驗、打樣，只要測試失敗就打掉再來，「有段時間一天要打四個樣、一年打幾百個樣，成本驚人。有些原料一公斤幾十萬元，從中細修、調整，包括穩定性、膚感等等。」廖妍羚說：「從成立實驗室到今年，有形、無形的成本絕對是上千萬。」

非美容保養專業出身的她，也不斷努力學習，赴全球調香界首席學校ISIPCA做調香訓練，到英國芳療學院IFA學習精油芳療超過250個小時，並取得國家乙級美容師執照、美國NAHA高階芳療師認證等。

正因為大力投入與學習，在「油保濕」、「術後修護」、「特殊保養」三大時尚保養概念下，2016年時間寵愛成為「油保濕醫美」專家，建立了完整的產品線。

轉折：慘賠千萬從中反思

建立起品牌，在網路打下好口碑，也在許多實體通路上架的「時間寵愛」，並非從此一路順遂。幾個決策的錯誤，讓廖妍羚慘賠上千萬。

2014年時間寵愛引進外部股東並前進中國大陸，結果一年多就賠掉一千多萬元。廖妍羚回想：「當時我們讓一位在中國大陸待了好幾年的股東在當地設分公司，也打入通路，找代理、經銷。但這些地面作戰其實需要非常多的資金才做得了，不是在大陸待過就有辦法做這些事。」

也在差不多的時間點，在年業績只有三、五千萬時，時間寵愛就導入了約兩億營業額才採用的ERP系統（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃系統），一度用到六名會計人員，讓內部員工的時間都耗在報表、流程上，「做得太細，反而讓公司沒有動能。比方說業務要申請公關品，要跑一堆流程、蓋一堆章才能拿貨，業務就會覺得麻煩，降低很多意願與動力。人事成本是表面上會看到的，但更多的時間、心力成本其實花在溝通上面。」後來從2014年一直到2017年，時間寵愛才把流程與人員簡化完成。

廖妍羚認為，這些決策代表自己在不知不覺中，也踏入了與前公司一樣的經營模式，「我們每天在追業績、追供應鏈，每天在跑報表、流程。」

但每一次的錯誤也都成了廖妍羚學習的養分，「每個關卡都變成了一次轉折，被抽檢下架發現我們對法規不熟悉，現在我們對法規倒背如流，真的是不經一事不長一智。」她苦笑自嘲道：「不過，我們經歷的事還真的有點多。」

心累但絕不死心

除了決策錯誤，也因為社會環境的變遷，時間寵愛仰賴的藥妝通路漸漸沒落，只好轉進屈臣氏等通路。但因為這類型的通路不是專業藥妝店，廖妍羚必須自己培訓現場的美容專業展銷人員，一個月就得投入數十、上百萬的費用。

而時間寵愛有某款產品，因為商標爭議被同業提告，廖妍羚在訴訟過程中剛好懷孕，最後雖然和解賠款收場，但抱著身孕上法庭也讓她身心俱疲。

一關接一關的挑戰，讓廖妍羚在2017年一度想把公司收掉：「回想起來，心真的很累，資本額都賠光，我還借了兩千萬給公司，比賠光還慘。」雖然事業上的磨難不斷，但她非常慶幸自己的家庭與員工一直給予強力支持，讓她能把創業的初衷維持下去。

「我跟先生、公婆之間的關係非常緊密，公公會幫忙接送小孩，婆婆也會協助小孩的飲食，我就專心在孩子的陪伴與教育上，我們各司其職、同理彼此。而員工也主動積極幫忙，有人請假，其他人會自動補上，這種互助非常難得，也是我創業時最想要的。」廖妍羚點出了她能堅持圓夢的關鍵。

時間寵愛從產品站穩腳跟後，每年都撥出一定金額從事公益活動，包括贊助預防失明，協助援救貧弱兒、受虐兒，關懷老人安養、身心障礙人士、外籍移工孩兒，再到陪伴孩子閱讀等。

這幾年來，面對一關又一關的難關，廖妍羚帶領同仁不斷的調整、簡化、重新站穩腳根，也讓公司的營運在2017年後順利轉虧為盈。

本著補足缺口的單純初心，廖妍羚十年來在每一個挑戰中，雖然心累卻絕不心死，讓自己逐漸成長，不但把事情做好，也為社會帶來了美好。這也是她一路堅持的最大動力。

廖妍羚小檔案：

現職：雲山國際生技股份有限公司（時間寵愛）總監

學歷：東吳大學商學系畢業

經歷：

• 2015年屈臣氏健康美麗大賞「醫美保濕&抗老」明星商品：時間寵愛極潤橙萃滋養精華油/精華霜。

• 2016年屈臣氏健康美麗大賞「醫美保濕」最佳銷售：時間寵愛極潤橙萃滋養系列。

• 2017年屈臣氏健康美麗大賞「醫美保濕」最佳銷售：時間寵愛八分子玻尿酸前導機能水/精華乳

• 2018年嘉誠微笑盃台灣微笑化妝品選拔：時間寵愛獲選Taiwan Top 10。

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本文摘自《看》雜誌第199期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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