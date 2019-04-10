勇敢挑戰追逐夢想-購物專家孫嘉欣 以珍稀皮革包開創璀璨人生

【撰文／楊戎真】

曾經是紅極一時的購物台銷售專家，橋星企業有限公司總經理孫嘉欣於2010年離開購物台，用D'MOM這個品牌在珍稀皮革領域中闖蕩，落實自己的夢想。

淬鍊：進入電視購物台

裝扮俐落、聲音爽朗，孫嘉欣給人非常正面、陽光的感受。職場生涯開啟得很早的她，原本在活動公司擔任企劃，2006年考進電視購物台後，迅速跨過學習階段承接第一檔節目。當時的她從早忙到晚，上午5點30分就進電視台梳化、對資料，6點40分上節目；下節目後，繼續開製播會議、購物專家會議；有時晚上再接凌晨2點的節目，12點準備，2點40分收棚。身高160公分的她因此曾瘦到45公斤，是她人生中最瘦的時期，但因為能大量接觸不同產業與商品，卻忙得很開心。

「每一天要事前做作業，對每一個產業做功課，思考如果是我主持，我會怎麼銷售，到後來看到任何一個東西都能講。」為了能脫穎而出，孫嘉欣異常認真，銷售的功力深化為一種本能。她曾經在一檔節目中，創下一千多萬的銷售佳績，40分鐘的現場節目，因為銷售好而不斷往後延。

進入購物台一個月後，孫嘉欣的月薪從3萬上調至超過6萬，成為同期進入的購物專家中，調薪最快、幅度最高的新秀。

轉戰：開啟珍稀皮革包領域

深厚的購物台銷售經驗，讓孫嘉欣累積了精湛的銷售技巧實力，短短幾年為自己贏得了6位數字的高月薪。但是這樣的成績並不能滿足她追求改變的心：「心裡莫名的有一種想要自己做做看的血液在沸騰！」

就在面臨續約之際，她決定放棄高薪，走出購物台。當時所有認識她的人都反對，但孫嘉欣認為自己是底子紮得很深的購物專家，在電視購物圈有一定口碑，永遠回得去電視購物台。她毅然決然選擇展翅高飛。

離開購物台後，2010年孫嘉欣在上海結識了一位西班牙設計師，相談之下發現兩人的設計理念有很多共通之處，於是展開合作，由設計師設計包款，孫嘉欣負責銷售。

很快地，第一款鱷魚皮包正式問世，孫嘉欣透過熟悉的電視購物台銷售，「我花了大概整整兩個禮拜的時間，自己去線上找圖、買圖，用小畫家拼成一本DM以及一些節目上要呈現的字卡、比價資料。」

當時，孫嘉欣一個人扛著十多個包以及現場所需的道具，開車到購物台，兩個小時內打理好擺台、化妝、與主持人對資料、確認好所有產品要呈現的點，整理思緒、邏輯，然後進現場開始銷售。

這個自創品牌鱷魚包的第一檔節目，40分鐘創下一百多萬的銷售額。但她來不及感受喜悅，就必須一個人再次把所有物品搬上車開回家，隔天再去倉庫包貨、出貨。至今她仍忘不了那時一個人從頭包到尾的艱辛過程。

▲孫嘉欣對每一個產品都仔細檢驗，確保符合D'MOM的品質要求。孫嘉欣提供 分享 facebook

堅持：扛起品牌與夢想

雖然第一檔節目創下銷售佳績，但一位她十分敬重的資深電視購物主持人卻認為商品不夠精緻，「那是一個非常大的打擊，她的看法對我來說，表示我沒有做好、沒有做到位。」

從那一刻起，孫嘉欣開始緊盯每一個細節。所有的貨一個一個驗、拉鍊一個一個試，曾經拉到手都磨破皮了，用膠帶緊緊纏住後繼續完成所有的驗貨。

初期的成功雖然讓孫嘉欣得以繼續往前，然而，合作三年後西班牙設計師卻決定退休。因為在台灣很難找到珍稀皮革的設計師，她只好獨力扛起這個品牌。首先是深入研究皮革，掌握不同皮革的屬性；緊接著為了做出所需要的質感，開發產品時必須經過一次次的修版與打樣，而每一次的修改就是一次材料的消耗。

從不懂皮革、不懂設計，到接手產品開發，透過不斷跟工廠、版師討論，最終定案、生產。過去修改一、兩次即可生產的製程，獨立門戶後一個版往往要經過半年才成型，「中間可能經過十幾次的試版，有時候工廠會抓狂，到底要不要下單？對他們來說都是消耗，珍稀皮革每打一個版光成本就是好幾萬塊。」對此，有人建議以牛皮試版，但孫嘉欣知道材質改變了，硬度不一樣、手感不一樣、視覺效果不一樣，無法達到自己所要求的品質。堅持的代價總是不菲的，但她依舊不肯妥協。

由於台灣沒有製造廠可以大量生產，創業後孫嘉欣必須經常往返大陸，平均一個月至少都要跑一趟，溝通版型、驗貨、盯出貨，有時半夜還在工廠與工人一起趕出貨。而為了確保產品的品質與精緻度，每一個版出來，孫嘉欣全部都會試用過，以便掌握使用者的感受，「我要告訴消費者，我不只是賣商品，我要告訴你，我的東西是你揹起來不會質疑的。」

突破：越過想要放棄的瓶頸

在這個創業過程中，支撐她堅持下去的是母親，她給予孫嘉欣最實際的經濟支持，「原以為投入三百萬就足夠，且一、兩年就可以回本，但第一年結算就投進一千萬，後來的七百萬都是媽媽擠出來的。」

還好皇天不負苦心人，D'MOM第一年就損益平衡，且營業額每年大概成長30%。「那時候有一個信念，我覺得我的方向沒有錯，挺過了就好。」

創業前三年，孫嘉欣一人身兼數職，除了銷售自己的商品，也接購物台的通告擔任來賓。很多朋友擔心她做不來，「我就是不認輸，我把購物台賺的錢一直不斷地投入自己的公司，因為那是我想要的。」她堅持一路挺進。

第三年時，孫嘉欣疲憊了，一度想把公司收起來。當時她處於極度的低潮，每天都想要收公司，「那時我已經到沒有辦法接受任何一點點外在環境吵雜的聲音，我曾經在餐廳吃飯，一桌朋友在聊天，突然不講話了，因為我聽不到任何聲音，突然好像耳鳴，整個人彷彿掉到水裡面。那天晚上，我突然就覺得想要放棄這一切……」

▲揹起自己的鱷魚包，孫嘉欣真正找到她的自信、優雅、自在。吳長益攝影 分享 facebook

勇敢逐夢：如鑽石般璀璨

這時，依然是媽媽的關懷讓她挺過了那個階段，「我的人生一直有很多的夢想，小時候想要當演員、空姐，只要我想的任何事情，母親都會告訴我：好啊，妳去。而且，她會打開她的珠寶盒，拿起一顆顆的鑽石，說這一顆以後是要給妳的，女人不管甚麼時候都要像鑽石一樣璀璨。」孫嘉欣笑言，母親是一個自信心爆棚的人，而她彷彿繼承了這樣的性格，演繹著一齣大膽逐夢的人生大戲。

回首來時路，她談起品牌定名的由來：「D是夢想dream，就是要追求夢想，不要害怕；D也是鑽石diamond，要隨時隨地發光。我覺得我一直在進步，每一個現在都要像鑽石一樣發亮。MOM就是媽媽，我的這一生就是由她所支撐的。」

對孫嘉欣而言，人生每一個階段就是不斷的學習，包括創業後為了更懂管理與品牌價值，她走入EMBA的學習，讓自己更清楚知道如何架構品牌的核心，給予消費者真正符合「自信、優雅、自在」理念的商品，並將每一個商品做到極致。也因此，D'MOM的鱷魚包才能虜獲一些原本愛用外國名牌包的名媛雅士的心，成功搶占一片天。

如今，D'MOM果然圓了她不服輸的夢，拋下購物專家的身分，她的表現依舊讓朋友們眼睛一亮。因為是自己的夢想，所以她一直很滿足於每一個時期，也記不得過去不好的事情。

D'MOM這個品牌，果然讓孫嘉欣的夢想宛如鑽石般閃閃發亮。

孫嘉欣小檔案：

現職：橋星企業有限公司（D'MOM）總經理。

經歷：

• 2006年考進電視購物台，擔任銷售專家。

• 2010年創立D'MOM，成為鱷魚包達人。

D'MOM產品：各式珍稀皮革包款、鞋款與配件。除官網外，主要銷售通路為電視購物台、MOMO、Yahoo奇摩購物中心、FRIDAY、長榮集團五星級飯店精品雜誌、精品廊。

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本文摘自《看》雜誌第199期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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