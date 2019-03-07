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美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31看雜誌

在西方國家，華為正面臨盜竊知識產權和從事間諜活動的指控，在一些非洲和南太平洋國家...
在西方國家，華為正面臨盜竊知識產權和從事間諜活動的指控，在一些非洲和南太平洋國家，華為同樣面臨調查或被判行賄和腐敗罪的麻煩。。 攝影／郭晉瑋(聯合報資料照)
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【撰文／邢亞男】

美國總統川普近期將正式對外宣布ISIS已被徹底擊敗，這表明美國超過17年的反恐戰爭即將落幕。但同時，美國卻正在展開以中國通訊大廠華為為首要目標的戰略行動。

美國國務卿訪中歐三國

繼眾多西方國家對華為公司提高警惕，明文禁止華為參與本國的5G通訊建設之際，2月上旬，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）展開了對中歐三國——匈牙利、斯洛伐克和波蘭的訪問，這三國都是華為積極開展業務的國家。

蓬佩奧指出中歐國家與華為合作的風險：「使用華為網路會給民眾帶來風險，人民會失去隱私。」他告誡盟友，不要讓中國電信巨頭華為在他們的土地上部署設備，這將使美國更難以「與他們並肩作戰」。

匈牙利是最熱衷於接受中國投資的歐洲政府之一，華為在匈牙利的業務不斷增長，還計畫建立一個歐洲物流中心。蓬佩奧說，他在與匈牙利外交部長會談時，討論過「允許中國在匈牙利獲得（戰略）橋頭堡的危險性」。匈牙利外交部長試圖解除美國對中俄的擔憂，稱匈牙利是北約軍事聯盟成員，正在履行其作為西方盟國的義務，匈牙利還希望從美國購買中程防空設施。蓬佩奧宣布了與匈牙利達成防務合作協議的計畫。

波蘭政府也正在考慮禁止華為。波蘭1月逮捕了一名華為中國僱員，並提起間諜指控。波蘭也在遊說美國在其土地上增加軍事力量。蓬佩奧的歐洲之行包括了由波蘭主辦的中東會議，美國希望在這裡建立一個反對伊朗的聯盟。

中歐三國曾在東歐率先抗共

今年是共產主義在東歐垮台30週年，匈牙利、斯洛伐克、波蘭三國曾在推動共產主義崩潰的進程中起到關鍵作用。

俄羅斯時事評論人士伊赫洛夫說，1956年爆發了匈牙利起義，這是在東歐地區第一次明確反抗共產黨統治，1968年又發生了布拉格之春，接下來是波蘭團結工會運動的興起，最後是捷克斯洛伐克的天鵝絨革命。東歐地區抗議共產黨統治的浪潮一波接一波，這三個國家起到了帶頭的作用。

隨著蘇聯解體，這三國從東歐社會主義國家走出來，重回中歐。但現在，中共和俄羅斯正在該區域不斷擴張影響力。2014年，俄羅斯貸款給匈牙利以擴大核發電廠，此舉頗受非議。匈牙利還在兩年前幫助中共，阻止歐盟發表一份批評中國人權狀況的聲明。

波蘭《共和報》評論，蓬佩奧訪問三國的主要目的是阻止中共在這一地區不斷擴大的影響，意義重大。

華為至少遭21國指控

在西方國家，華為正面臨盜竊知識產權和從事間諜活動的指控，在一些非洲和南太平洋國家，華為同樣面臨調查或被判行賄和腐敗罪的麻煩。

在非洲阿爾及利亞，一名華為高層被判行賄，華為被禁止參加該國的政府項目招標；在尚比亞，一個價值數百萬美元的鄉村行動通訊塔項目中，華為面臨涉嫌賄賂的調查指控；在迦納，華為被控非法向執政的全國民主黨國會提供競選捐款，以換取4,300萬美元的稅務減免。

美國智庫傳統基金會非洲問題專家梅塞爾維（Joshua Meservey）表示，華為早就有進行腐敗及其它骯髒商業交易的紀錄。過去12年，華為和中興通訊已經被21個國家「調查或被判腐敗罪成立」；據諮詢公司RWR估計，華為在全球涉及賄賂和腐敗指控的商業交易超過50億美元。

反賄賂商務組織TRACE International總裁沃瑞（Alexandra Wrage）指出，「當一家企業有政府的財政和政治支持時，這種危險可能就更複雜。」而華為恰恰得到中國政府的大力支持，獲得中國開發銀行數百億美元的低利貸款。

川普計畫對中國製造設備簽禁令

在派國務卿出訪盟國的同時，川普正促進加速本國關鍵科技的發展。2月11日，他簽署了一項推動美國人工智慧技術（AI）發展、確保美國在該領域繼續領先的行政命令。

該行政命令指示聯邦機構，優先考慮並為AI計畫保留資金，同時為AI研究人員和開發人員開闢更多政府數據的途徑。「美國在人工智慧方面的領導地位對於維護美國的經濟和國家安全至關重要。」川普在一份聲明中說。

該命令還要求政府機構聯盟制定一套圍繞人工智慧的國家的「監管」標準，這是美國目前所缺乏的。政府官員表示，這些標準將解決人工智慧提出的一些道德問題，其中包括隱私問題。

在各國競相推出5G無線網際網路之際，華為及中興等中國科技公司也在積極爭奪這個市場。美國國務院網路安全事務副助理國務卿羅伯特．斯特雷耶（Robert L. Strayer）表示：如果允許華為和其它中國公司進入下一代電信網路（5G），意味著將使中共擴大其在全球的監控範圍。

一位美國政府官員向CNBC證實，川普計畫在3月初制定新的行政命令，更廣泛地在美國禁止這些公司生產的設備。

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本文摘自《看》雜誌第198期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第198期）謝謝！

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《看》雜誌是一本綜合性「經濟人文」月刊，提供經典人物特寫、深入議題報導、獨特中國視角、世界局勢脈動。 團隊成員來自台、美、加、歐、日、港、澳等地，雜誌內容縱橫全球、融貫古今，提供讀者不同的國際華人觀點，是一本全球華人必看的知性雜誌。

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