Shopping99彭思齊 以旅人的心認真面對每一件事

【撰文／楊戎真】

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彭思齊小檔案

現職：Shopping99總監、耐德科技副總經理。

學歷：輔仁大學社會工作研究所碩士。

經歷：耐德科技行銷企劃經理、商品開發經理、海外開發經理。

獲獎：台灣第39屆創業楷模相扶獎。

2016年，Shopping99總監彭思齊與先生陳昶任分別獲得了「台灣第39屆創業楷模」中的「創業相扶」與「創業楷模」兩座獎項。夫妻兩人從就讀研究所時即開始創業，由於從未在職場上歷練過，前兩年就燒光了親友投資的三千萬台幣，創業18年來有如乘坐雲霄飛車般大起大落。

然而，兩人並肩奮戰了近二十年，即使屢經起伏卻從未被打趴。目前shopping99年營業額超過6億，除了台灣外，菲律賓、馬來西亞也設有購物網，並於2018年收購了搭配、女子學兩家媒體，完成了早期希望做媒體的心願，也明確了透過媒體傳遞「美好生活」的理念。

彭思齊在公司中扮演柔性的角色，成為夫妻創業中先生絕佳的後盾。彭思齊提供 分享 facebook

數度起落》夫妻攜手共度難關

在網路開始蓬勃發展的2000年，彭思齊與陳昶任創立了耐德科技股份有限公司。當時Yahoo網站正興起，原以為藉助陳昶任的資工專業背景，可以迅速在網路市場中崛起，然而所經營社群網站雖累積了人氣，卻因為找不到營利模式而慘賠。為了讓公司存活，兩人曾經嘗試過十多種商業模式，包括政府標案、遊戲公關操作、客製ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）系統等，最終才在購物網站Shopping99上開花結果，第一個月即獲利逾十萬台幣。

那時，最初的資金已經燒光，後來雙方長輩挹注最後一筆600萬的資金，Shopping99的營運終於在2002年8月後逐漸穩定。公司自此有了轉機，營業額逐年成長。一直到2007年看好中國網購市場，公司大舉西進，卻因對市場了解不夠慘遭滑鐵盧，一年又賠掉約五千萬台幣。更慘的是，台灣網路市場陸續推出其他購物平台，Shopping99不再一枝獨秀，當時夫妻兩人不斷在借錢、周轉、還錢的循環中度過每一天。

所幸，公司開發出「醫美券」商品，營運再度好轉，2011年甚至締造高達2億年營業額的佳績。然而，商場沉浮的考驗似乎還未結束，2012年政府因大量醫師轉職醫美而下令對業者連續開罰，Shopping99遭受波及被裁罰近千萬元。當時醫美部門是Shopping99的營收主力，面對這場試煉，陳昶任主要應對外部訴訟，彭思齊則對內安撫員工，並維繫客戶關係。當時兩人一致認為不能資遣員工，希望大家共體時艱，盡快找出解決方案。幸運的是，他們從原有醫美的客群中另行開發出SPA券的商機，在風雨飄搖中，兩人最終齊心協力度過創業的第三次危機。

認真學習》練就十八般專業本領

大學研究所社工背景出身的彭思齊，對商業模式並不熟悉，從早期創業不懂財務規劃，到後來為了讓公司存續，必須到處接案、開發客戶，彭思齊做了各種努力。為了接ERP業務案，對電腦及資訊系統沒興趣且一竅不通的她，看了一大堆書籍自行研究，自己寫標書、規格書，然後去做簡報。彭思齊笑說：「到最後客戶以為我是資訊系畢業的。」

經營Shopping99後，彭思齊開始學習挑選產品。為了掌握潮流，她訂購了大量日、韓雜誌，「不懂韓文就查字典，看圖歸納流行風格。每一本雜誌都會講到的商品，就把那個商品拿來研究，之後就去找供應商。」

在聯繫廠商的過程中，多數石沉大海，「找十家可能只有一家理你。當時我們很小，多數都不相信你，沒有人要跟你合作，所以要花很多時間，要去說明、去提案、去商量。真的賣出量的時候，他才會支持第二次、第三次。」

直到事業穩定後，為了更好的管理公司，彭思齊還安排企管課程以及電商社團等的專業學習。孩子成長的過程中，她也參加媽媽社團、媽媽教室，學習帶孩子的方式。此外，身為虔誠的基督徒，彭思齊每個禮拜上教堂，對她而言，那就像上心靈課程般，透過牧師或其他人的觀點，可以緩解心情。

夫妻創業》完成最難的角色定位

談到夫妻創業的過程，彭思齊認為最大的難處是角色定位，「兩個人的個性、邏輯、價值觀、成長背景不同，而且24小時綁在一起，還要一起去完成很多困難的事情。」

兩人從剛開始幾乎是每天吵、甚至在車上談到今天的行程時就開始吵，到最終能彼此理解，經過了許多磨合與平衡的過程。彭思齊娓娓道出她的初心：「要有一個人做頭，有一個主副的概念，不管是男生或女生。剛開始想創業的人是先生，所以我一開始的角色定位就是支持他，我是一個幫助者，幫助這個公司成功是我最重要的目標。」

找到自己的定位後，夫妻共同創業也讓他們在生活中有更多的理解，「通常一個創業家的太太，如果沒有跟先生一起工作，就比較不能理解他。很多爭執是因為無法互相理解。兩人不在同一個水平上討論事情，甚至無法一起成長。」

她認為作為妻子也是事業伙伴，會更理解另一半背負很大的精神壓力，「我們夫妻是好朋友，到現在都還是。我們的感情是好的，互相理解。他經歷的每件事情跟我經歷的每件事情都互相理解，了解彼此的困難在哪裡。該甚麼時間點退一下，互相體諒一下，兩個人是可以知道的。」

由於創業過程中的忙碌，彭思齊很懂得善用時間。剛開始家中就明確不要讓電視搶走他們的時間。有了孩子後，彭思齊每天傍晚6點多一定下班到托嬰中心將孩子接回，直到9點半左右將孩子送上床後，她才開始工作。

孩子就學後，學校的行事曆必定一開始就安排到她的日常行事曆中，舉凡考試、親職教育日等，她都預留出時間幫孩子溫書或親自參與。「我會想辦法在僅有的時間去規劃。雖然時間的量沒有很多，但我很專心地把這件事情做好。」彭思齊顯然將職業婦女兼顧家庭的角色扮演得恰如其分。

客旅的人生》努力完成所有的任務

從創業開始，幾乎每一天都是忙碌的，內心也經常出現「當初如果不創業，日子是不是可以輕鬆一點」的聲音。但她認為，上帝有一個最終的任務給她，每一個階段就是充實好自己，以便接上帝的任務。

「基督徒認為人生在世是一個客旅，所以最重要的事情就是把這一生過好、走好。在這一生把我該做的任務、挑戰、學習，好好完成，所以我不會覺得生活很辛苦。就像是一趟旅行，飯再難吃、床很難睡、交通很恐怖，但你知道你會回家，就是一個過程而已。」

她坦言自己並不知道上帝終將給她甚麼任務，但就是盡力把每一件事情做好，「每一件交付我的，或者我碰到的，我都盡力了。當我過世的時候，也不會覺得遺憾。」她也感嘆，回顧近二十年的創業旅程，大概可以知道為甚麼上帝那麼早就讓她創業，「因為我需要修剪的地方還是很多。」

做為一名女性創業者，彭思齊認為女性是很有影響力的，在一個家庭中可以影響父母與公婆、先生與自己，以及孩子等三代人，「如果我們可以把自己的狀況調整好，就是承上啟下，是一個樞紐的角色。女性要知道自己的位置有多麼重要，不要花太多力氣處理自己的情緒。」

走過幾番風雨，如今彭思齊心平氣和地說出對其他女性創業者看似簡單但又饒富深意的建議：「女性如果能掌握自己的情緒，事情可以想遠一點、看遠一點，人生會比想像中順利很多。」

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本文摘自《看》雜誌第198期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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