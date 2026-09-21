走讀高雄民主足跡 重回高雄美麗島事件現場

【圖／文．台灣光華雜誌】

高雄捷運美麗島站有著被喻為全世界最大的單一玻璃藝術品「光之穹頂」，當遊客昂首仰望，被這極盡絢爛的彩色玻璃所震懾之時，不妨走上一樓，在高雄烈日照射下，四個以鋼骨與玻璃構築的主要出入口意象「祈禱」熠熠發光，此地正是 1979 年「美麗島事件」的第一現場。

為什麼美麗島事件 又稱高雄事件？

1970年代仍是戒嚴時期，12月10日晚間，大量群眾聚集在高雄市大港埔地區（今捷運美麗島站周邊）演講遊行，遭鎮暴部隊包圍，爆發嚴重警民衝突。

事後警備總部大舉逮捕施明德、黃信介、呂秀蓮、陳菊等黨外要角，並送交軍事審判。在軍法審判的陳述中，他們將受審的法庭轉化為宣揚民主理念的講堂，辯護律師團（如陳水扁、謝長廷、蘇貞昌等人）亦成為台灣民主化的重要推手。

美麗島事件被視為台灣邁向民主開放的關鍵里程碑。

時間撥回1979年12月10日世界人權日晚會當夜，遊行隊伍沿著高雄市中山路前進，原計畫前往扶輪公園（現中央公園一部分），遭鎮暴部隊與裝甲車層層封鎖包圍。群眾為了突破封鎖，轉往大圓環，登上四座天橋，觀看演說，就是現在美麗島站的四個出入口。

《光華畫報》在1980年1月以「高估了自己．低估了政府．錯估了群眾──抽絲剝繭看高雄暴力事件」對美麗島事件的報導，反映了台灣戒嚴時期的時代脈絡與黨政軍媒體生態。

美麗島地景走讀巡禮

曾受台灣人權促進會等單位之託，文史工作者陳坤毅對照歷史空間與老照片，規劃了一套穿梭於大港埔地區的「美麗島事件走讀路線」。

由於前一晚的鼓山事件可以說是擴大動員效應的導火線，陳坤毅建議，民眾可以先搭乘輕軌到「鼓山事件」爆發地：鼓山分局與南區警備總部舊址。

12月9日，兩名宣傳義工駕駛車輛宣傳晚會消息時，遭鼓山分局警方攔截逮捕並扣押。群眾要求保釋，包圍分局，警方卻將人透過防空密道帶到山上的南區警備總部刑求逼供。

義工最終被打得遍體鱗傷才獲釋，於是徹底激起社會公憤。現在爬滿綠籬的「鼓山洞」見證了威權時期警備總部侵犯人權的不義歷史。

跟隨走讀路線，來到美麗島站，讀者能走入幾處見證美麗島事件的關鍵現場：

矗立在中山路與大同路口的美麗島雜誌服務處，外觀已數度重新拉皮翻修，曾開過燒肉飯店、輪胎店與柚木家具店，現是閒置招租的空樓。陳坤毅不免感嘆，這棟大樓早已被登錄為文化資產歷史建築，卻未能轉化為記錄民主記憶的展覽空間，令人唏噓。

轉角不遠的新興分局，當時是美麗島雜誌社與警方談判之地，也是鎮暴警察前進指揮所。而沿街幾步路外的「惠仁醫院」因地利之便，當年收納了一批批在衝撞中受傷的抗爭群眾。

陳坤毅認為，歷史地景走讀，是走出書本的重要途徑。

權力操作與影像詮釋的落差

陳坤毅提出一個發人深省的疑問：「其實美麗島雜誌社當時在高雄設立不到一年，人權日的遊行活動也只是一個晚上，卻被視為促成解嚴的一個轉捩點，為什麼？」

從歷史的角度來看，美麗島事件是戒嚴時期民間一次重大規模、跨區域的街頭抗爭。

但在當時，官方刻意營造是「暴民」攻擊事件；還有人一跪成名，刻意向群眾下跪說，你們不能打警察，事後還獲「見義勇為」的匾額。

陳坤毅認為，如果還原歷史現場與檔案，會發現當年的畫面有許多被操作的痕跡。當時手握影像詮釋權的人，是否曲解真相，非常值得反思。

「歷史地景是走出書本最重要的途徑。」陳坤毅認為，當你親自站在現場，感受夜晚吹來的微風，腦海中疊合著當年鎮暴車壓境、群眾聚集大馬路的空間感，你會產生一種「內心的共振」 能更深刻地理解歷史事件。原來我們享有的自由民主不是天上掉下來的禮物，而是前人一步一腳印爭取來的。

高雄捷運美麗島站地面的四個主要出入口，由日本知名建築大師高松伸（Shin Takamatsu）操刀設計，「合掌祈禱」的和平象徵，傳達對「愛與和平」的期盼。

從衝突現場到人權城市

美麗島事件成為民主改革的重要轉折，這股能量並未隨著大肆逮捕而熄滅，反而滲透進台灣的各個角落。這股由民間自覺發起的衝撞力量，在 1990 年代發展成為高雄昌盛的公民運動。

同時也是「打狗文史再興會社」理事的陳坤毅指出，許多NGO挺身而出，從爭取保留柴山自然公園、愛河沿岸空間、衛武營公園的轉型，到高雄文學館、李科永紀念圖書館融入中央公園的地景之中，高雄城市地貌的改變，無一不是公民團體與民眾自主爭取的成果。

高雄文學館收藏了美麗島參與者文學家楊青矗的作品《美麗島進行曲》；高雄還有全台唯一的勞工博物館，這些人權地景與公民運動，讓高雄曾獲得國際組織認可為「人權城市」。

當國際旅客來到高雄，除了品嚐在地美食與欣賞港灣風光，不妨沿著美麗島的地景走讀。這些歷史現場提醒著我們：台灣的民主之路還在不斷進化中。

同場加映：走入柯旗化故居

從美麗島站走十分鐘，轉入八德二路上，一棟老式透天厝靜靜佇立。柯旗化撰寫的《新英文法》自1960年代出版以來，是台灣數代國高中生必備的「英文學習聖經」，目前已再版至161刷。

很多人不知道，柯旗化因為莫名的叛亂罪入獄兩次，被剝奪了人生長達17年的光陰。

出獄後，他創辦《臺灣文化》季刊，1987年第4期因報導〈二二八史觀〉遭到當局查禁，他改以「革新版」堅持復刊續印，發行至第10期仍被強制勒令停刊。

如今，故居轉化為人權教育場域，透過VR虛擬實境裝置以及多媒體互動設備，讓參觀者跨越時代，體會威權統治下受難者與家屬的苦難歷程。