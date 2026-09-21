台南人權地景 湯德章的正義與勇氣之路

【圖／文．台灣光華雜誌】

走在台南市區，或許你會經過綠意盎然的湯德章紀念公園，也可能路過湯德章故居，台南市更將3月13日訂為湯德章紀念日。但是，很多人不知道湯德章是誰？

曾投入搶救湯德章故居的莉莉水果店第二代傳人李文雄，在2017年湯德章殉難紀念70週年時指出，可能98％的人不知道湯德章是誰？十年後，可能仍有九成的人不知道。

「一個地方如果沒有歷史，就像樹沒有根一樣。」以湯德章紀念公園為中心畫一個圓，一公里內有全台密度最多古蹟的台南市，湯德章代表的歷史悲劇，無疑是一項發人深省的叩問。

湯德章故居展示湯德章生前使用的辦公桌。

搶救湯德章故居，點亮歷史的燈台

為了讓這位在二二八事件中捨身取義的先賢不被遺忘，一群台南在地人挺身而出，搶救面臨拆除危機的故居，更牽起了一段跨越國界的台日情誼，公、私協力打造了一條深具現代意義的「正義與勇氣之路」。

1999年起，李文雄為了充實自己創辦的《莉莉水果有約》月刊，加入台南的地方文化與名勝古蹟的介紹。他為了撰寫湯德章事蹟，花了七、八年的時間尋找湯德章的養子湯聰模，最終在日籍作家門田隆將的牽線下結識了對方。

李文雄說，當時，台灣已歷經政黨輪替，一般人過著自由的生活，但他無法想像，仍有許多二二八事件受難家屬，揹負著歷史沉重的包袱，不敢提及往事，甚至告誡子孫噤聲，將受難者的名字「埋」起來，用長期的沉默與恐懼低調過活。

內心覺得氣掇掇（台語khì-tshuah，指憤憤不平）的他認為，不應該讓無辜的子孫繼續背負歷史的陰影，而是要讓他們能光明正大地生活，因為這不是羞恥，而是光榮的事。作為一名基督徒，李文雄引用《聖經》的話說，燈台要放在桌上，才可以照亮四周；有了正義的光，才可以趕走黑暗。

這道光，在故居面遭遇拆除危機時被徹底點燃。湯德章故居面臨兩次被拆除的重大危機時——市府為了拓寬道路準備拆除，以及屋主因債務問題欲將故居賣給醫院改建成停車場，當時市長賴清德指示文化局以自治條例延長緩拆，在各界奔走努力下，透過群眾募資平台，短短一個月內匯聚了八千多人的力量，成功達標新台幣兩千萬，將故居買下保留。

湯德章正義與勇氣之路

協會的傳承與日本的連結

「台灣民眾還是在意轉型正義的議題與價值。」湯德章紀念協會理事長黃建龍指出，協會不僅肩負起修復老屋的重任，更將故居轉化為推廣民主與人權教育的平台。

這份對歷史的尊重，更意外牽起了台灣與日本的友誼連結。黃建龍指出，湯德章的父親是日本警察，母親是台灣人，湯德章父親的故鄉位於日本熊本縣的宇土市，近三年來，宇土市的市長每年親自來台南參加湯德章的追思會。台南市與宇土市也因此締結為友好城市。

更令人動容的是，湯德章紀念協會將湯德章的兒童繪本免費授權給日方，翻譯成日文版後，成為宇土市當地國中的指定教材。協會成員也曾親赴宇土市掃墓，感謝當地政府帶領志工維護湯德章家族的墓園。

一件歷史的創傷記憶，轉化為跨國的友誼與共鳴，讓許多來台南旅遊的日本遊客，除了參訪林百貨，也特地將湯德章故居列為必訪景點。

歷史創傷的現代轉譯

造訪湯德章律師生前的生活軌跡與二二八事件的關鍵地景，能讓人跨越時空，體會當年湯德章在危難時刻展現的抉擇與勇氣，小時候曾目睹湯德章遭槍殺的前台南市長張燦鍙，上任後，在1998年二二八紀念日前夕宣布，將「民生綠園」正式更名為「湯德章紀念公園」，讓英雄的名字成為城市的象徵。

台南不只有美食與古蹟，黃建龍認為，當串聯起這些與人權、戰爭相關的後冷戰時期遺址，成為與國際接軌的創傷歷史紀念景點，讓國內外遊客都能感知，獨裁政權帶來的災難，進而珍惜得來不易的自由與民主。