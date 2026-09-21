以轉型正義之名 建築文資專家凌宗魁帶路，來場台北的黑暗旅行

【圖／文．台灣光華雜誌】

就像光明與黑暗總是並行，旅行不總是風光明媚。「黑暗旅遊」（Dark Tourism），意指探訪如核爆紀念館、集中營等，曾經發生災難、死亡地點的觀光類型。

以台灣而言，長達近40年的威權統治，各地也留下不少此類場域，透過巡禮這些另類景點，可以來一場窺看歷史裂縫以及人性邊界的思辨旅程。

「台灣轉型正義的相關景點主要可以分成兩類，」此行的領路人、建築文資專家凌宗魁告訴我們，「第一種，是刻意建造的威權象徵；第二種，是過去逮捕、審訊、槍決、受刑的地點，稱作不義遺址。」

領路人 凌宗魁

建築文資工作者、博物館員，關注不義遺址與威權象徵等空間場域轉型正義議題。經營YouTube頻道「凌宗魁聊建築」，著有《紙上明治村》、《建築圖中的臺灣史》等書。

新店溪畔的馬場町，白色恐怖時期為槍決許多政治犯的刑場，現已闢為馬場町紀念公園。(林旻萱攝)

存在與不存在的現場

以威權象徵而言，凌宗魁倒是認為，不一定需要拆除。歐洲國家處理納粹時期建築的作法可作為參考，在永久抹去納粹的符號後改建作為其他用途，好比位於慕尼黑的元首行館如今已是慕尼黑音樂戲劇學院的院館；或在紐倫堡納粹曾舉辦閱兵的大型集會場，被改建為賽車用的諾里斯賽道。

至於不義遺址，除了少數如改建為紀念公園的馬場町刑場，大多隨著時代更迭，主管單位轉移後，逐一拆除重建。如喜來登大飯店的原址，實為審判政治犯的保安司令部軍法處看守所。或如西門町的獅子林大樓，在日治時代是美麗的東本願寺，戰後夷平改建搖為關押政治犯的保安司令部看守所，而有不少人枉死於此，如因淋上汽油後燒死的台灣省議員王添灯，故台北人往往傳言，在獅子林看電影，「背後會有一陣冷風吹過」。

不過，消失的現場，不代表不存在。凌宗魁舉隅，在德國650座城鎮和一些歐洲城市的街道上，偶有可見鑲嵌在石板路中的一塊塊黃銅，上頭記錄著納粹時期，在此生活、工作的受害者姓名、生日、送往集中營的時間等資訊。中華文化復興運動總會（「中華文化總會」前身）在2005年，於20個女性相關地標設置紀念性的銘板，可謂相同道理。透過召喚已看不見的往事，成為另一種紀念。

(林旻萱攝)

中正紀念堂

國際觀光客來台多會造訪的中正紀念堂，是用以紀念先總統蔣介石，落成於1980年的威權象徵場域。在陳水扁政府時代一度更名為「台灣國家民主紀念館」，後又改回「中正紀念堂」，惟牌樓上的「自由廣場」保留下。 環繞其場域周圍則有不少特殊的空間語彙，舉凡兩廳院觀眾席正對著銅像方向的方位設計；以鄰近中正紀念堂捷運站的月台上方全挑空，不另設連通站體的兩側的渡廊；花崗岩板的牆面不設置燈箱，並有黃銅鑲嵌邊框的站名標示，本來都是為了烘托該場域的「莊嚴宏偉」而設計。 中正紀念堂的轉型正義是現在進行式。銅像仍矗立高處，但出於去除威權崇拜的原則，三軍儀隊已撤出到廣場操演；一樓展廳也正同時舉辦「自由花蕊」的常設展，並復刻鄭南榕自焚的場景。

(林旻萱攝)

台北二二八紀念館

坐落於二二八公園內，前身為日治時代「台北放送局」，戰後曾更名為「台灣廣播公司」、「中國廣播公司」。1947年二二八事件爆發，作為通訊樞紐的廣播電台，亦在此宣傳政令。1997年改建為二二八紀念館。