迎向百歲，創造未央 李再鈐的藝術沒有終點

【圖／文．台灣光華雜誌】

清晨四點多，天色未亮，99歲的李再鈐已起床。過去多年，他總在日出前開車前往金山海邊，靜候太陽升起。「那是天地元氣最盛的時候。」他用畫筆速寫、用手機拍照，直到陽光漸強，才去吃早餐、翻閱報紙，帶著靈感回家。

走進他的住家，庭院裡花木扶疏，大多是他親手栽種；工作室裡，雕塑模型、水墨、書法、油畫擺滿各處，是一座仍持續「生長」的藝術現場。他笑稱自己是「老螞蟻」，「像螞蟻一樣勤快，一直在勞動。」一句玩笑話，描繪出近一個世紀的藝術人生。

年近百歲的李再鈐，仍持續創作不輟。

為「低限」加上「無限」

1928年生於福建，1948年來台求學，從傳統書畫起家，後轉入雕塑。1970年代他接觸西方低限主義（Minimalism，又稱極簡主義），發現其核心概念與老莊思想及《易經》哲理相通，從此開啟融合東方哲思與西方幾何抽象的創作脈絡。他與楊英風、陳庭詩等人共組「五行雕塑小集」，拉開台灣現代抽象雕塑的序幕。

1983年為台北市立美術館開館創作的〈低限的無限〉，是他最具代表性的作品之一。透過幾何形體反覆組合，將數學結構轉化為美學語彙。「最簡單的幾何形體，沒有裝飾，沒有故事。一加一，再加一，可以一直延伸到無法計算，就是無限。」他的雕塑打破單一視角，人可以走進、穿越，「可以讓小朋友爬上去玩，可以用行動去欣賞。」

他的公共藝術遍布全台，從桃園國際機場、國立台灣美術館，到校園與商業廣場。每件作品歷經模型反覆修改、電腦計算、工廠焊接、再到現場吊裝，都是他親自監工、耗時數年才完成。如今，一件〈低限的無限〉系列作品因鏽蝕被拆分置於庭院草坪，重新命名為〈創造的毀滅〉。他說：「有誕生就有死亡，藝術品和生命一樣，都有自己的時間。」

李再鈐在工作室內的身影。牆上為水墨作品〈爻〉（2024）的一部分；桌上則是他心繫社會，為花蓮土石流災民所繪製的新作。

幾何之外的深情

除了雕塑，他也長年研究藝術史，走訪世界各地田野，出版《希臘雕刻》、《中國佛教雕塑》等著作。談起當年站在龍門石窟盧舍那大佛前的感動，他依然眼神發亮。

然而，對他而言，藝術不只是探索形式，更是回應土地與時代的方法。近年完成的《跳石仔的哭泣與呼聲》，精選他30年間數千張水墨手繪稿與手寫詩文，源自1977年科威特籍油輪觸礁、北海岸遭黑油污染的浩劫，字裡行間滿是疼惜與憤慨。

去年，他看見花蓮光復鄉因堰塞湖崩塌、土石流吞噬家園的新聞，「看了真的要流眼淚。」他在畫紙上寫下一連串不重複的「黑」字，並落款：「黑墨黑筆，無語問誰」，將悲憫化作筆墨。

李再鈐用手機捕捉海邊的日出景色。

永不停歇的老螞蟻

書法是他從小耳濡目染的修養，詩文則來自大量閱讀中西經典文學和每日讀報副刊的習慣。他不抄古人的詩，只寫自己的詩。即將百歲，他仍每天閱讀、寫字、畫畫。最近，兒孫請AI評論他的詩作，AI稱讚他的詩自成一格，讓他笑得很開心。

近80年的創作歷程，他從未停留於單一風格。「藝術家不能做一個籠子，把自己關進去。」從理性的幾何抽象，到對土地的深情凝視；從雕塑、油畫、水墨到書法，他的創作始終隨著生命與時代不斷前進。

他獲頒第24屆國家文藝獎，隨即將獎金全數捐贈台大醫院金山分院。他說，到了這個年紀，已不需要獎項來肯定自己；藝術從來不是抵達高峰，而是本於一顆純粹的心。他勉勵年輕創作者：「要有恆心、耐力，刻苦耐勞。沒有哪個畫家是老師教出來的，都要靠自己努力。」

這隻永不停歇的「老螞蟻」，至今仍一步一步，走在藝術無限延伸的道路上。