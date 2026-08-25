唱唸不息，把戲留下 歌仔戲人間國寶王金櫻

【圖／文．台灣光華雜誌】

客廳裡，一台藍綠色老式電風扇緩緩送風。王金櫻泡著菊普茶，唱機裡流瀉出她年輕時灌錄的《梁山伯與祝英台》。私底下的她是急性子，生活卻十分自律。不賴床、起床後一定摺好棉被、寫完字便收妥紙筆，凡事講求俐落、有條不紊。這份近乎一絲不苟的性格，也貫穿她70多年的歌仔戲人生，從唱戲、編劇到教學，始終如一。

從戲班「飯桶」到當家小旦

王金櫻本名王仁心，1946年出生於彰化秀水。因家境貧苦，三歲便跟著姊姊進入戲班，自嘲當「飯桶」。六歲登台，13歲加入賣藥團演出。她沒有背過一天書包，卻在戲棚裡學會唱戲，也走過內台戲、廣播歌仔戲、電視歌仔戲，再到「河洛歌子戲團」開創的精緻劇場，親身參與台灣歌仔戲近代每一個重要階段。

憑藉清亮嗓音與細膩唱唸，她成為家喻戶曉的當家小旦；近2、30年，逐漸將重心轉向教學、劇本整理和傳承，把更多舞台留給年輕演員。

唱得「端的」、學有「刀痕」

對她而言，歌仔戲的形式可以變，但最不能動搖的是「唱唸」。她說，師傅從小要求她唱戲要唱得「端的」(台語)，也就是字正、腔圓、意思清楚，讓觀眾不用看字幕，也能聽懂劇情、感受角色悲喜。為了這兩個字，她琢磨了一輩子。

小時候，一首《四盆牡丹》整整練了一年。直到自己當了老師才明白其中奧妙：「四」是齒音、「盆」是唇音、「牡」是喉音、「丹」是舌尖音，短短四個字，就涵蓋歌仔戲最重要的發聲位置。

「我們是在唱戲，不是在唱歌。」她總是提醒學生，唱腔不要使用裝飾音或假音，而是要唱出角色的個性，「歌裡要有戲」。她又形容，學戲要學到有「刀痕」(台語)，就像衣服熨燙出深刻的褶痕，風吹不散，練成身體記憶後，一開口，音準便準確無誤。

在排練場，她一字一句糾正學生的咬字、吐音與牽韻，一個音常常反覆練上數小時。採訪前一天，她才連續授完12個小時的課，略帶沙啞地笑說：「傳承不是用嘴巴講，是要用氣力的。」

70歲才開始學寫字的她，如今常在書桌前整理老劇本、編寫新戲，為歌仔戲留下珍貴文本。 (林格立攝)

叫老劇本起來工作 ㄒ

今年81歲的她，日子過得忙碌。除了授課、培訓演員，她持續整理老劇本、編寫新戲。70歲才學寫中文字，只為親手把劇本、唱詞一筆一畫記錄下來。

幾年前，她承接了叔叔臨終前託付的珍貴劇本，包含失傳多年的《呂蒙正》。她整理唱詞、刪去不合時宜的橋段，保留戲最核心的精神，並在2022年促成該劇在國立臺灣戲曲學院公演，補齊了歌仔戲「四大齣」的最後一塊拼圖。她說：「老劇本不能睡在倉庫裡，我要叫它起來工作。」

她編修的劇本無償提供給劇校與晚輩使用，不收版權費，「以後有人看到劇本，知道是王金櫻留下來的，就夠了。」

第24屆國家文藝獎頒獎典禮上，王金櫻以四句聯唱出得獎感言，並由柯銘峰現場以月琴伴奏。(林格立攝)

老戲唱給年輕人聽

她認為，「戲如人生，人生如戲。」演員的氣質來自於日常修養，所以教學不只傳技，更教做人。她上課從不遲到、服裝總是整潔得體，凡事以身作則。但她也常傾聽年輕人的意見，與晚輩討論劇本，將新世代的用詞與當代社會議題融入戲劇當中。

近年來，她與小咪、柯銘峰等人持續合作，探索歌仔戲的不同展演形式與傳播平台。譬如在YouTube頻道推出台語劇集《阿貓姊的百年老店》，將歌仔戲曲牌與現代生活題材結合，吸引更多年輕觀眾接觸歌仔戲。

訪談尾聲，王金櫻翻著一冊冊親手校訂的劇本，她說自己正和時間賽跑，要趕緊記下每一個靈感、把唱唸功夫一字一句教給下一代。只要唱唸仍有人學、劇本仍有人演，歌仔戲就會一代一代唱下去。