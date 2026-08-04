天賜水源，百年奔湧不歇 草山水道藍寶石湧泉

【圖／文】台灣光華雜誌

水資源滴滴珍貴，當思「來處」不易。然而，想要知悉源頭，卻有其難度。

有著百年以上歷史的天母草山水道系統，自2020年對外開放，這兼具民生功能與歷史縱深的設施，讓飲水思源成為了一場兼具文化與趣味的動態體驗。

台北的天母古道，向來是受到遊客喜愛的一條親山步道，倘若自陽明天主堂旁的登山口往下走，不久後，會看到步道旁有扇終年緊掩的大門，直通草山水道管制區，只有定期維修的巡水人員被允許進入。

（左圖）「陽三」水源，就位在天母古道登山口旁。 （右圖）門扉緊掩，守護天母、士林地區上萬人口用水的水源地。

見證百年現代發展的活古蹟

大門背後守護著，是供應著士林、天母地區上萬人口用水的「陽三」水源。

故事可以從日治時代說起，日本人整治了台灣現代都市中相當重要的上、下水道系統，並委請「台灣自來水之父」威廉‧巴爾頓（William Kinninmond Burton）興建「台北水道水源地」（今臺北自來水園區）。然，隨著都市人口的增加漸不敷使用，而展開台北水道的第二次擴張工事。

巴爾頓的弟子佐野藤次郎在陽明山上找到四處水源，其中之一，就是位於紗帽山海拔300公尺半山腰的這處。

這樣象徵著台、日、英三國合作，蘊含歷史底蘊的景點，卻因著攸關民生而門禁森嚴。直到2020年，因應疫情間暴漲的國旅需求，才以祕境的姿態，採最低限度對外開放。

（左圖）水管橋因應兩股水源使用的不同管材，左右兩側採取不同的鋪面設計。 （右圖）臺北自來水事業處淨水科陽明淨水場場長陳晟彬。

集歷史、自然、建築意涵於一身

此行，我們的引路人是臺北自來水事業處淨水科陽明淨水場場長陳晟彬。走上巡水人員日日走的小徑，首先會看到一座日治時代興建的拱型水管橋。

由於來自竹子湖附近、較高地勢的「陽一」的水源也會在此匯流，因水壓較高，採用鋼管；「陽三」的水源，由於地勢平緩，水壓較低，只使用水泥渠道。因應兩股水源使用的不同管材，橋面左右兩側，採取不同的鋪面設計，鋼管的那一側，鋪設了可一塊塊拆卸的石板，方便日後維修用。

而在水管橋右側的山壁上，水聲隆隆的，是奔流往松溪的無名瀑布，是知名磺溪的上游，泉水由於夾帶著白磺，而散發著淡淡的硫磺味，所經之處的岩石都被染為赭紅。

罕見集結了壯觀地景，同時兼具文史意蘊，加諸當年以鋼筋混凝土呈顯出的建築技術，以及無需動力的供水系統，讓此處成了實至名歸的「活古蹟」。

（左圖）水管橋旁的山壁上，無名瀑布水聲浩大，泉水由於夾帶著白磺，散發著淡淡硫磺味。 （右圖）擔綱壓軸景點的石砌小屋，建材為在地的火成石「安山岩」。

天然岩層過濾，天賜水源

景點的壓軸，是矗立在橋梁盡頭、為了保護水源的石砌小屋。石屋的建材為就地取材，為在地的火成石「安山岩」所砌。上頭所寫的「湧泉臺」，為1932年完工時，當時的台北市長田端幸三郎所命名。

重重上鎖的大門被開啟後，就是有著「亞洲第一湧泉」之稱的藍寶石泉。迎面而來的豐沛盈湧的泉水，已經過大屯山的層層過濾，「大地就像濾芯。」陳晟彬解釋，使得水質純淨非常。而光線折射在蘊藏著豐富礦物質的「紫蘇輝石角閃安山岩」的岩壁，讓泉水呈現出神祕的寶藍光澤。

由於水質經質地細緻的安山岩過濾，經儀器檢測，硬度約在150ppm，相較於一般自來水的30～40ppm，或者市售礦泉水的500ppm，「我們稱作，軟硬適中。」陳晟彬說。

未經處理的天然泉水，現場取用後可直接生飲，日本人稱「亞洲第一湧泉」、「天惠的水頭」，泉質可比同樣自火山岩過濾的法國V牌礦泉水。這樣無需遠求的好水，也為這趟別開生面的行旅，留下了在地限定的回憶亮點。