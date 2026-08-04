民主數據說台灣 從民主實驗到國際典範

【圖／文】台灣光華雜誌

1996年3月23日，台灣舉行首次總統直選，超過七成選民走進投票所。這不只是一次制度改革，更象徵台灣民主從萌芽走向成熟。數十年的社會運動與制度轉型，造就今日在國際上被評為「完全民主」的台灣。

【中華民國總統大選的民意軌跡】

民主化過程的關鍵轉折

回顧台灣民主化進程，其關鍵轉折並非始於1996年。「菜市場政治學」共同創辦人、政治學者陳方隅認為，應回溯至黨外運動、美麗島事件、解嚴，以及1992年國會全面改選等歷史節點。尤其1992年國會全面改選後，中央民意代表皆由人民投票選出，被視為民主制度獲得正當性的起點。

2000年首次政黨輪替，則展現民主制度承受權力轉移的能力。陳方隅特別提及，當年參謀總長湯曜明公開宣示效忠國家與憲法，而非特定政黨，確立軍隊國家化，為台灣民主穩定奠定深厚基礎。放眼世界，許多國家至今仍在民主與獨裁之間擺盪，往往與軍方介入政治有關。

投開票所外井然有序的排隊人潮。（外交部圖庫資料）

全球僅6%人口享有「完全民主」

根據《經濟學人》智庫（EIU）、自由之家（Freedom House）及瑞典V-Dem計畫等國際民主指標評比，台灣在民主自由、人權保障、公民參與等面向均表現亮眼。陳方隅指出，全世界僅約6%人口、15%國家，被列為最高等級的「完全民主」，台灣正是其中之一。

在言論自由方面，台灣長期位居亞洲前列，也是華語世界少數能就公共政策充分辯論的社會。女性政治參與同樣進步顯著，近年女性立委比例突破四成，位居亞洲前段班。加上三次政黨輪替與活躍的公民社會，構成國際觀察台灣民主的重要依據。

值得注意的是，自2010年以來全球民主普遍出現衰退趨勢，但台灣的民主表現仍維持穩定，成為少數逆勢成長的案例。

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，台灣主動向世界各國捐贈醫療口罩與緊急用品。（外交部圖庫資料）

民主與經濟、科技的加乘

台灣的民主發展也與經濟、科技形成加乘效應。民主化過程中，台灣持續繳出亮眼的經濟成績單，打破「華人社會不適合民主」以及「經濟發展需要強人統治」的刻板印象。近年來，以台積電為核心的半導體產業及供應鏈，更使台灣在全球科技分工中佔有關鍵地位。

經濟與科技實力，加上地緣戰略位置，使台灣成為國際社會高度關注的民主案例。數據與事實都顯示，台灣正站在捍衛自由與科技進步的前線。

「菜市場政治學」共同創辦人、政治學者陳方隅。（林格立攝）

珍惜手中的一票

政治高參與度是台灣民主的另一大特色。儘管總統大選投票率已從2000年的82.69%高峰逐漸回落，但仍經常維持在七成以上，高於許多老牌民主國家。陳方隅認為，台灣選民之所以踴躍投票，是因為相信手中的一票能帶來改變，而民主也已成為全民共同珍惜的價值。

在外國記者與觀選團眼中，台灣選舉最特別的風景，莫過於投開票所裡「一張一張公開唱票」。這種高透明度的傳統，雖源於防弊需求，但如今已成為展現公平、公正、公開的民主儀式。

然而，數位時代也帶來新的挑戰。社群媒體降低人民參與政治的門檻，卻也加速情緒動員、極端言論與假訊息傳播。根據V-Dem報告，台灣長期被列為境外假資訊攻擊最嚴重的國家，反映外力持續透過資訊戰干擾台灣民主的隱憂。

即使身處充滿挑戰的環境，台灣依然向世界證明：「台灣是世界的台灣。」陳方隅說，憑藉民主制度、經濟實力與文化價值，台灣在過去30年間逐步累積國際影響力。這份自由與韌性，已成為世界認識台灣的重要座標。