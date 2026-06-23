小小金桔變身文青潮味 民雄金桔的「酸甜」進化論

【圖／文】台灣光華雜誌

驅車前往嘉義的民雄金桔觀光工廠，在一片翠綠中，一間玻璃屋與紅磚建築相互輝映。在這裡可以看到一顆金桔的旅行，從一株果樹加工轉化，變成金桔酥、豆腐乳、冰淇淋，甚至層次分明的桔香咖啡。從傳統加工走向文青潮味，這顆酸香多汁的小果實，是如何跨越四代人，完成這場華麗的轉身？

人們所熟悉的金桔印象，多半停留在過年時的金桔盆栽、日本料理的提味食材，或是夜市裡的金桔檸檬飲。直到走了一趟民雄金桔觀光工廠，才知道金桔整株都是寶。

民雄金桔觀光工廠有條「時光歲道」，供遊客了解產業的發展歷史。

金桔的100+種吃法

「金桔一年四季都會生，所以叫做四季桔。而且還有個特別的名字，你看一棵果樹上同時有大大小小的果實，很像祖孫三代同堂，所以又叫公孫桔。」民雄金桔觀光工廠執行長廖俐佳指著門前果樹介紹著。

廖俐佳表示，金桔有三種味道，「皮甜、汁酸、籽苦」，加工最難的部分在於去籽，因為小小一顆金桔裡竟然有三到七顆種籽。為了提升經濟價值，他們與食品工業發展研究所合作，研發出「水晶金桔」。

這項研發不僅活化了原本不受青睞的「小果」，更透過特殊的糖漬技術克服了種籽的苦味與果皮的辛辣感，進而開發出包著整顆金桔的一口酥。目前，民雄金桔已達成「全果利用」：果皮、果肉可做成桔餅、果醬、蘸醬、濃縮果汁等，種籽種成觀賞盆栽，甚至葉子也融入風味餐中，用來烤雞與滷茶葉蛋，實踐農產加值的極致目標。

蔡家人成立金桔產業文化館，邁向觀光工廠經營，不論室內、戶外都悉心整理，營造休閒氣氛。

跨越四代人的堅持

全果利用的背後，是家族四代人的堅持。民雄金桔的故事始於1936年，第一代創辦人蔡海漂，是熱衷地方文化的民雄人，一次日本考察的契機，他深受當地重視地方特產的精神啟發，想起曾在友人家嚐過的酸甜金桔，決定推廣這項物產。他鼓勵農民利用民雄紅土地排水良好的優勢種植，而後正式開創加工事業。

蔡海漂留下的不僅是產業，更是品牌的靈魂。他擬定的《民雄金桔加工廠綱領》至今仍懸掛在園區故事館中。其中一句「財利豈是本心意，優良品質是所求」，成為傳承的家訓。第二代蔡得益努力將金桔發展為地方特產，在民雄市區開設門市。那個兩層樓高的金桔娃娃吉祥物，以及蔡海漂創作〈金桔歌〉，訓練業務員深入機關行號與校園的「掃街式行銷」，都讓金桔的酸甜，成為嘉義人的記憶。

把金桔變得好吃又好玩

然而，隨著台灣加入WTO，傳統農產加工面臨衝擊。身為第三代經營者的廖俐佳回憶當時入不敷出的瓶頸，面臨是否繼續經營的抉擇，「我們想把阿公的理念傳承下去！」她與先生蔡錫安決定放手一搏。

2002年，搭上休閒農業轉型的列車，設立了「金桔農莊」，廖俐佳把對花草的熱愛，融進園區設計，並提供風味餐的多元經營。2011年，園區正式升級為觀光工廠，開放透明的生產線與「零失敗」的金桔果醬DIY，讓遊客不只是買產品，而是在攪拌天然果膠的過程中，感受從產地到餐桌的情感連結。

惜物的廖俐佳保留昔時牛舍與醃漬區，將金桔產業文化館打造成屋中屋，想讓客人有回到家的感覺。

Geli品牌的美學革新

現在，這份傳承來到第四代。廖俐佳在加拿大求學的兒子蔡伯倫回家幫忙，為傳統農產注入設計力。找來設計師重新規劃視覺識別，推出「Geli」品牌（音同台語的「吉利」），將蔡海漂的肖像以插畫風格融入包裝，打造具文青質感的美學風格，成功吸引年輕族群與電商市場，甚至在加拿大與美國的超市上架。

而園區新設立的「果然製物所」，也是蔡伯倫的點子。玻璃屋內充滿設計感的悠閒氛圍，可一邊品嚐各種金桔餐點與飲品，一邊欣賞外頭的綠意。民雄金桔四代人證明，只要守住「優良品質」的本心，老派的酸甜，也能變身時髦的文青潮味。